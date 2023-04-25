В РЭУ им. Плеханова напомнили о повышении с 1 мая некоторых пенсий

Доцент РЭУ им. Плеханова Иванова-Швец сообщила о повышении с 1 мая пенсий некоторым категориям россиян

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что с 1 мая некоторым категориям россиян будут увеличены пенсии. Она напомнила, что достигшим 80 лет по закону полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тыс. рублей.

Вся информация по пенсионерам содержится в Социальном фонде. Если у пенсионера происходят изменения, которые отражаются в базе данных фонда, автоматически меняются и пенсионные выплаты. Так, уволившимся в январе 2023 года пенсионерам вернут индексацию. Также в мае пересчитают пенсию у тех, кто представил в течение апреля дополнительные документы для учета нового стажа. В этих случаях дополнительное заявление писать не нужно, передает ПРАЙМ.

При этом есть изменения, о которых Социальному фонду неизвестно, и поэтому гражданин может получить доплаты только после обращения. Например, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тыс. рублей, если найдется трудоспособный человек, согласный за ними ухаживать. Если у пенсионера на иждивении оказались близкие родственники, размер надбавки составит треть фиксированной выплаты. В этих случаях пенсионер извещает Социальный фонд и может рассчитывать на изменение выплат.

Ранее член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что представители особо тяжелых профессий в России могут рассчитывать на повышенную пенсию.