У Киево-Печерской лавры произошел конфликт провокатора с гражданином Швейцарии

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23 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 17:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило о взятии под контроль двух кварталов на западе Артемовска
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Наша главная данность сегодня – СВО. Но чтобы понять ее смысл, следует размышлять. Причем размышлять не формально, а в исторической перспективе.
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Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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У Киево-Печерской лавры произошел конфликт провокатора с гражданином Швейцарии
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Провокатор у Киево-Печерской лавры с агрессией требовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов.
В Союзе добавили, что провокатору объяснили, что Самуил является иностранным гражданином, тогда активист ушел, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что провокаторам является Руслан Гетьман, он собирал деньги с жителей Тернопольской области от имени благотворительной организации.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что более 60 священников Украинской православной церкви (УПЦ) стали фигурантами уголовных дел.
Напомним, в МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, принявшая ныне форму тотального запрета канонической церкви и давшая начало масштабной волне по захвату принадлежащих ей храмов, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».
Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.
Опубликовано новое видео последствий российского удара по Яворовскому полигону
Финский наемник снял на видео результат российского удара по Яворовскому полигону в 2022 году
В интернете опубликована сделанная финским наемником видеозапись, на которой запечатлен результат российского авиаудара по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, сообщают российские военкоры.
Как передает «360», видео всплыло через год, запись опубликована военкорами в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как горят строения полигона, слышатся крики раненых. Видео доступно по ссылке.
Напомним, Минобороны России заявляло в марте 2022 года, что в результате удара по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников.
Генерал ВСУ посоветовал украинским войскам воспользоваться тактикой нацистов
Украинский генерал Кривонос предложил ВСУ при наступлении использовать тактику нацистов
Рассуждая о том, как украинским войскам нужно наступать на российские позиции, экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос привел в пример действия нацистов в 1941 году.
Кривонос сказал, что при обороне «тысяча окопов» окажется «пшиком», если в них не будет солдат. Он заявил, что из-за этого в 1941 году не сработала «Линия Сталина», немцам «в течение двух-трех дней» удалось преодолеть окопы и «продолжить свое наступление». Как заявил Кривонос, вооруженные силы Украины должны «наступать там, где не будет русских в этих окопах»,
При этом Кривонос признал сильное превосходство российских войск над украинскими в способности возводить укрепления на местности, поскольку Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, а вот на Украине эту область игнорировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявил, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Раскольники после захвата храма в Киевской области надругались над Библией
УПЦ: Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией
Раскольники из ПЦУ, захватившие Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухов Киевской области, совершили кощунственные действия над Библией и сняли это на видео, сообщили в УПЦ.
В сообщении УПЦ говорится, что агрессивные сторонники раскольничьей ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов Киевской области вынесли оттуда Библию и другую церковную литературу, которую назвали мусором, и говорили другие кощунственные слова, передает РИА «Новости».
Ранее в УПЦ сообщили, что Покровский храм в селе Требухов Киевской области в субботу захватили раскольники из ПЦУ при помощи военных.
Напомним, на Украине возбудили уголовные дела против 60 священников УПЦ, семерым иерархам вынесли приговор.
В МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Глава Минобороны Эстонии назвал сроки начала контрнаступления Украины
Глава Минобороны Эстонии: Наступление украинской армии начнется через месяц
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.
В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, может пройти еще примерно месяц, может быть, два, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, причем если погода изменится, это может произойти и раньше, передает РИА «Новости».
По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.
Певкур отметил, что украинцы, кроме средств противовоздушной обороны, испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
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СМИ: Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Ziare: Румынский сенатор Шошоакэ крикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Румынский сенатор Диана Шошоакэ воскликнула на заседании парламента «Слава Москве» в ответ на обвинения в том, что ее ноутбук якобы связан с Россией, сообщили местные СМИ.
Она ответила на заявление одного из депутатов, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с Россией, а VPN – из Москвы, так что сенат предал. По ее словам, сенат связан с Россией, «ноут» – с российскими VPN и Wi-Fi, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ziare.
«Да? Слава Москве», – выкрикнула она. Видео выступления разошлось в сети.
Ранее Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию земель Украины. Ранее в похожем желании обвиняли поляков и венгров, но, как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии особая ситуация.
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Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить военную помощь Украине в 10 раз
Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Мельника к союзникам Киева пересечь «красные линии» военной помощи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника к союзникам Киева увеличить военную помощь Украине.
Комментируя призыв Мельника к «партнерам» увеличить помощь Украине в десять раз и пересечь в этом вопросе все «красные линии», Захарова добавила в Telegram: «… и снять исподнее».
Напомним, Мельник также призвал союзников Украины выделить «1% ВВП на поставки оружия» Киеву.
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил о сорванной ротации ВСУ в Харьковской области
На Купянском направлении армейская авиация ВКС России сорвала две попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.
Кроме того, авиация уничтожила два взводных опорных пункта и три укрытия ВСУ у населенных пунктов Огурцово, Круглое, Ольшаны. У Молчаново и Крахмального уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В Петропавловке уничтожена украинская САУ «Акация», передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллерийские подразделения поразили за сутки свыше 150 целей, «вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций» ВСУ. Кроме того, расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотник «Лелека-100», передает ТАСС.
Напомним, в пятницу военнослужащие группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении сорвали шесть попыток ротации украинских подразделений.
Политолог назвал подоплеку высказываний китайского посла в Париже
Политолог: Посла КНР на резкие заявления могла спровоцировать Прибалтика
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Слова посла КНР в Париже Лю Шайе про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее посол Китая во Франции заявил, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен.
«Китай в своей политике и дипломатии всегда опирался на то, что суверенитет государства превыше, чем право нации на самоопределение. Именно исходя из этого Пекин отстаивает свою позицию в тайваньском вопросе, считая остров частью суверенного Китая и не иначе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Сегодня мы увидели яркое подтверждение того, что вопреки всему, международные отношения не законсервированы, а продолжают развиваться и меняться в духе времени. По-видимому, та линия китайской политики, которая была затронута послом Поднебесной во Франции, в ближайшее время может претерпеть серьезные изменения и в самом Пекине», – полагает собеседник.
«Это первое публичное заявление представителя Китая по Крыму в таком ключе. На протяжении определенного времени мы уже наблюдаем формирование российско-китайского альянса. И официальное признание российской позиции по одному из самых важных для Москвы вопросов, может стать одним из его новых этапов», – отметил он.
«Что касается тезиса про суверенитет стран СНГ, то прежде, чем его оценивать, еще предстоит внимательно проанализировать слова китайского дипломата. Безусловно, оспаривание суверенности отдельных стран не входит в традиции китайской дипломатии. Однако слова посла могли быть вызваны тем, что ряд стран бывшего СССР, в частности прибалты, заняли абсолютно антикитайскую позицию в вопросе Тайваня», – рассуждает эксперт.
В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале отметил, что «переоценивать значимость этих рассуждений посла не стоит, тем более видеть в них преддверие пересмотра официальной позиции КНР».
Вместе с тем, отмечает он, «одним из столпов международной политики второй половины ХХ века считалась неоспоримая незыблемость границ – как легли, так и легли, всё». «Сегодня мы наблюдаем полную и, по всем признакам, окончательную эрозию мирового порядка второй половины ХХ столетия, а это помимо всего прочего означает возвращение к более ранним практикам, при которых границы не считались священными догмами. Чему свидетельств немало, и данное высказывание посла КНР – в том ряду», – пишет эксперт.
Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду». По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.
Как пишет РИА «Новости», эти заявления вызвали негодование в Прибалтике и на Украине. Так, украинский посол во Франции Вадим Омельченко в своем аккаунте в соцсети заявил, что у его китайского коллеги могут быть проблемы с географией. А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что ждет от Пекина опровержения высказываний Лю Шайе.
«Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем пояснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», – написал он в соцсетях.
О недоверии Китаю в вопросах мирного урегулирования ситуации на Украине заявил его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис. «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в «посредничестве в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы», – отметил он в соцсети.
Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна сообщил СМИ, что вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу представителя Пекина во Франции о суверенитете стран бывшего Советского Союза. «Прискорбно, что представитель КНР придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – высказался он.
Напомним, посол Китая в Париже не впервые выступает с такими резкими высказываниями. В августе он заявил, что у украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России.
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Рогов: ВСУ скрывают технику на заводах и зернохранилищах Запорожской области
Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что боевики ВСУ забрали все зерно- и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах для сосредоточения техники, а возле подконтрольного Киеву города Запорожье для этой цели они используют заводы, передает РИА «Новости».
По его словам, в самом Запорожье большое число украинской военной техники скрыто в цехах завода «Запорожсталь», где много закрытых от просмотра помещений и объектов.
Ранее Владимир Рогов заявил, что Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра.
Economist указал на риск для ВСУ попасть в окружение при «контрнаступлении»
Economist не исключил завершения «контрнаступления» ВСУ их окружением и призвал Украину готовиться к худшему
Если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему, пишут британские СМИ.
Как подчеркивает Economist, наступление связано с огромными рисками. ВСУ необходимо превосходить численностью обороняющихся, а такого превосходства украинские войска могут добиться только «на отдельных участках». При этом даже в случае прорыва российской обороны ВСУ нужно будет сохранять осторожность, так как украинские войска «рискуют попасть в окружение». Economist призвал Киев и его западных союзников готовиться к худшему или незначительным успехам, передает РИА «Новости».
Напомним, чиновники США полагают, что у ВСУ нет необходимых подготовки и объема боеприпасов, чтобы добиться значительных успехов в ходе планируемого наступления. Европейские союзники Украины также не ждут существенного прорыва со стороны войск Украины.
Маск заявил о передаче Украине 100 млн долларов
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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал рекомендацию писателя Стивена Кинга о том, чтобы он передал свою синюю галочку фонду, который оказывает помощь Украине. Он заявил, что передал Киеву 100 млн долларов.
Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что он пожертвовал 100 млн долларов Украине. «А сколько ты пожертвовал?», – обратился он к Стивену Кингу, передает ТАСС.
Бизнесмен добавил, что они отказались от денег Министерства обороны США.
Напомним, администрация социальной сети Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Из известных людей такие галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск.
Ранее сообщалось, что состояние владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки сократилось на 12,6 млрд долларов. Одной из причин стал отказ значительной части пользователей Twitter продлевать платную подписку Twitter Blue.
Экс-советник Кучмы подчеркнул важность «надежды на наступление» для Украины
Экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором
Надежда на наступление вооруженных сил Украины – это последнее, что удерживает население страны от внутреннего взрыва, заявил украинский политолог Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы в период его президентства на Украине.
Соскин на своем YouTube-канале указал на «нагнетание очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине», передает РИА «Новости».
Он полагает, что поставок западных вооружений недостаточно для противостояния российским войскам, а потому вооруженным силам Украины вряд ли удастся добиться успеха из-за острой нехватки техники и боеприпасов. Соскин полагает, что «у Зеленского нет шансов прорвать оборону» России. По его оценке, ситуация будет становиться только хуже, у Украины нет возможностей для удара.
Напомним, Соскин заявил, что Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ. По мнению Соскина, Зеленский установил на Украине диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы.
Взрывы прогремели в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
В Харькове и Харьковской области произошло несколько взрывов, объявлена воздушная тревога, сообщают местные власти и украинские СМИ.
«В Харькове взрывы», – приводит ТАСС текст сообщения украинских СМИ.
Мэр города Игорь Терехов в соцсетях сообщил, что в Новобаварском районе начался пожар на объекте инфраструктуры. Кроме того, удары были нанесены по Слободскому и Основянскому районам, заявил он. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил о российских ударах. Сообщается, что было как минимум пять «прилетов».
В марте на Украине сообщили, что российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ.
Памфилова назвала Зеленского клоуном в ответ на санкции против ЦИК России
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала президента Украины Владимира Зеленского «коверным клоуном» в ответ на введенные санкции против ЦИК.
«А какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна?», – передает ТАСС заявление Памфиловой.
Зампред ЦИК России Николай Булаев в свою очередь заявил, что Украина вводит санкции против ЦИК России без выходных.
Напомним, Зеленский ввел в субботу персональные экономические санкции в отношении граждан России и не только. В списке фигурируют 40 человек. Санкции вводятся на десять лет.
Ранее украинский лидер ввел санкции против фигуриста Ильи Авербуха и футболиста Игоря Акинфеева.
На этой неделе неназванный европейский чиновник заявил, что в ЕС закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено». В Кремле не сочли нужным отвечать на это заявление.
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