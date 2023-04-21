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Появились данные о пострадавших при взрыве в Белгороде
Глава Белгородской области Гладков: В результате взрыва в Белгороде, по предварительным данным, пострадали два человека
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В результате взрыва в Белгороде, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате произошедшего в четверг вечером в Белгороде взрыва, по предварительным данным, пострадали два человека: одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2, а вторая – с ссадинами от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте.
Гладков также отметил, что разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина, в связи с чем всем жителям поврежденных квартир предлагается временное размещение в гостинице. Губернатор пояснил, что по дому будет проведена экспертиза, в случае выявления повреждений несущей стены, власти будут отселять весь подъезд. Глава региона также добавил, что повреждения получили четыре автомобиля.
Помимо этого, Гладков информировал о создании информационного штаба, который собирает все данные о повреждениях в городе. Губернатор рассказал, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, оперативное решение о восстановлении движения транспорта будет приниматься после детального обследования места ЧП.
В свою очередь жительница пострадавшей квартиры на улице Шаландина рассказала «Бел.Ру»: «Я уже спать легла. И тут взрыв! Подпрыгиваю: думаю, что случилось? Я не ожидала, что попадет именно к нам».
Накануне на одной из улиц Белгорода произошел взрыв, на месте которого образовалась большая воронка. В Минобороны объяснили взрыв нештатной ситуацией с Су-34.
В ЕС заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
Чиновник ЕС признал, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
В Евросоюзе закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», в них скоро будет «больше исключений, чем мер», сообщил неназванный европейский чиновник.
По его словам, в ЕС с введением санкций «закончили», так как в них скоро будет «больше исключений, чем мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, многие европейские чиновники признают, что незатронутые санкциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС.
Также в статье отмечается, что в ходе подготовки следующего пакета санкций рассматриваются только ограничения касательно расширения списка лиц и меры по ужесточению уже существующих санкций.
Тем временем стало известно, что специально созданная ЕС рабочая группа уже работает над поиском способов использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут»
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Возле Константиновки поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». А в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. ВДВ, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом, пресекая попытки противника контратаковать на флангах, а также перебросить резервы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки штурмовиков было совершено десять вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 64 огневые задачи. В результате поражены подразделения ВСУ недалеко от Богдановки, Красного и Ступочки ДНР.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили около 470 военнослужащих и наемников, три танка, пять машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». А под Водяным ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Возле Синьковки, Тимковка Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Ямполем, Северском Малым и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы свыше 60 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Великой Новоселки, Угледара и Шевченко ДНР. В районах Павловки ДНР и Малиновки Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 30 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены более 15 военнослужащих, два автомобиля, американская артсистема М777, а также две гаубицы «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника в районах Владимировки ДНР, Кременной и Куземовки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Пересильд рассказала о травле со стороны космонавтов
Актриса Юлия Пересильд ответила на травлю со стороны космонавтов из-за намерения присвоить ей Героя России
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Слетавшая в космос актриса Юлия Пересильд заявила, что после слухов о том, что ей хотят присвоить звание Героя России она подверглась травле со стороны ряда космонавтов.
В адрес актрисы резко высказался Герой России Федор Юрчихин после слухов о том, что Пересильд хотят присвоить звание Героя России.
«Я хотел бы спросить у тех руководителей «Роскосмоса», которые перед стартом кинематографического проекта так же, как и многие космонавты, высказывали свое негативное отношение к нему: они считают адекватным присуждение артистам высочайшей награды страны за их труд? Это нормально на фоне того, что профессиональные космонавты после полетов подолгу ждут, когда их наградят?» — заявил он, пишет «СтарХит».
Пересильд заявила, что ей не нужны никакие звания. Она поздравила всех с премьерой фильма «Вызов» и попросила космонавтов перестать ее травить. «Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах», – написала слетавшая в космос актриса.
Пересильд подчеркнула, что не просит никаких наград и не подает документов ни на какие звания. По ее словам, она счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг.
«И самое главное – мое уважение вам и безмерное восхищение вашими подвигами. И даже то несметное количество гадостей, которые вы про меня говорите, отношение мое к вам не поменяет», – заявила Пересильд.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС. Премьера фильма состоялась 20 апреля.
Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд первыми сняли художественный фильм о девушке-враче «Вызов» на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Иранская подлодка заставила USS Florida всплыть в Ормузском проливе
Тасним: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США выйти на поверхность в Ормузском проливе
Военно-морские силы Ирана принудили выйти на поверхность атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо», которая пыталась пересечь Ормузский пролив, заявил командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.
Как приводит агентство Тасним слова Ирани, подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении, передает ТАСС.
Ранее американское издание Military.com рассказало о деталях разгоревшегося на подводной лодке USS Florida ВМС США сексуального скандала.
Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Военкоры: Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр, однако ВСУ пытаются помешать им закрепиться.
На данном участке фронта обстановка остается крайне сложной, российские военные ведут штурмовые действия с разных направлений, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что в четверг российским бойцам удалось прорваться через поселок Хромово к дороге О-0506 и занять прилегающую посадку.
Ранее в четверг стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска.
Российский морпех сбил из «Иглы» украинский Су-25 в районе Угледара
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев рассказал о сбитом «Иглой» Су-25 ВСУ в районе Угледара
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В районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сбит украинский самолет Су-25 вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что Су-25 пытался нанести удар по позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная разведка выявила украинскую разведгруппу, четверо бойцов ВСУ были уничтожены минометным огнем.
Российские военные с помощью РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром украинский расчет миномета. Противник уничтожен огнем орудия «Мста-Б». У Новомихайловки российская артиллерия уничтожила бронеавтомобиль ВСУ и пять украинских боевиков.
На Запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы «Мста». Комплексом ПВО «Тор» сбит украинский беспилотник. Также артиллерия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов у Каменского. В Степовом и Щербаках уничтожены бронеавтомобиль и пикап ВСУ, ликвидированы свыше 10 украинских военных.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» ЗВО.
Напомним, Минобороны России сообщало, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили три самолета украинских воздушных сил.
Источник: Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из состава ВМФ
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» могут вывести из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил источник в военно-морской сфере.
Как сообщил источник ТАСС, решается вопрос о выведении «Петра Великого» из боевого состава ВМФ, поскольку опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК «Адмирал Нахимов» показал, что это будет весьма затратно.
В июне 2013 года оборонная судоверфь Севмаш подписала с Минобороны контракт на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетногокрейсера «Адмирал Нахимов», пришвартованного у причала судоверфи с 1999 года.
Напомним, источник в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщал, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан ВМФ России не раньше 2023 года.
Михалков выступил против наказаний для уехавших из России артистов
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Не нужно наказывать российских артистов, покинувших страну, заявил глава Союза кинематографистов и президент Московского международного фестиваля Никита Михалков.
Часть артистов, покинувших Россию, уже понимает трагичность своего положения, поскольку «это же трагедия, это кажется, что тебя все ждут», заявил Михалков передает ТАСС.
Режиссер пояснил, что не выступает за то, чтобы наказывать артистов, но от них нужно услышать «искреннее понимание и раскаяние, которое связано не только с тем, чтобы «опять начать безналогово выступать на корпоративах».
Сегодня людей стало труднее обмануть, и многих принципиально не устраивает происходящее в стране. «Но не тот русский кто со страной, когда она прекрасна и богата, а тот, кто остается с ней, когда она несчастна, в беде и проблемах», – заключил кинематографист.
Ранее российский актер Никита Кукушкин рассказал, что уехал из России после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.
В феврале народный артист России Александр Филиппенко заявил, что уехал из России.
Между тем в начале марта лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг сообщения о том, что он якобы собирается покинуть страну.
Мирошник предсказал создание котла для ВСУ в Артемовске
Мирошник назвал выход российских сил к трассе на Часов Яр важным шагом к полной ликвидации сопротивления ВСУ в Артемовске
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ВСУ контролируют менее 10% Артемовска. Перекрыв трассу на Часов Яр, мы лишим противника возможности проводить ротацию и подвозить дополнительные боеприпасы, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее военкоры сообщили, что штурмовикам РФ удалось прорваться к трассе, соединяющей Артемовск и Часов Яр.
«Закрепление ВС РФ на трассе О-0506 из Артемовска в Часов Яр решит главную задачу – разрыв логистических цепочек противника. Тогда ВСУ не смогут пополнять запасы боеприпасов и пропадет возможность для ротации личного состава. Фактически мы обречем противника на истощение сил», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Следующим этапом станет создание котла, из которого подразделения Украины не сумеют выбраться. Начинается процесс изматывания противника, а это крайне серьезный шаг к полной ликвидации сопротивления в Артемовске. По последним данным ВСУ уже контролируют менее 10% города. В основном они сконцентрированы на юго-западном направлении», – отмечает эксперт.
«Ситуация для Украины будет лишь усугубляться. Мы пытаемся беречь наших ребят – не кидаем их в самое пекло сражений, поэтому продвигаемся постепенно, не торопясь. Шаг за шагом ключевые опорные пункты ВСУ выбиваются», – резюмирует Мирошник.
Ранее, по сообщениям военкоров, российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр. Уточняется, что наши бойцы вышли к дороге через поселок Хромово. Однако обстановка по-прежнему достаточно тяжелая, ВСУ всеми силами пытаются помешать закрепиться ВС РФ.
Кроме того, в западных районах города продолжаются ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Денис Пушилина, представители ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».
Напомним, в среду силы ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, после чего штурмовые отряды сумели освободить три квартала населенного пункта. При этом поддержку бойцам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группы войск.
Ранее украинский военный в интервью для издания Financial Times назвал происходящее в Артемовске адом. По его словам, из 21 солдата его взвода лишь трое сумели пережить день в городе без ранений. По данным газеты, ВСУ на данном направлении потеряли значительную часть опытных бойцов и израсходовали колоссальное количество оружия.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новая тактика российских военных сказывается на процессе освобождения Артемовска.
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Эксперт: Всплытие американской подлодки по требованию Ирана стало унижением для США
Подводники дали оценку инциденту с подлодками США и Ирана в Ормузском проливе
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То, что дизельная подлодка заставила всплыть атомную – уже само по себе редкость. Если американская субмарина действительно вторглась в чужие территориальные воды, то в ответ Иран мог применить оружие, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД подводники. В четверг в Тегеране заявили, что принудили всплыть атомную субмарину USS Florida в Ормузском проливе. В США отрицают, что их подлодка находилась в тех водах.
«Подлодка, а тем более атомная, для того и предназначена, чтобы не быть обнаруженной. Если в той части Ормузского пролива предписано ходить в надводном положении, то ВМС Ирана имели право принудить атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность. Для этого иранцы могли применить оружие. Все зависит от запретности, может, в ту акваторию вообще нельзя ходить и поэтому американцы были предупреждены», – считает Владимир Мамайкин, гендиректор Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников, капитан 1 ранга.
Он особо отметил тот факт, что в принуждении к всплытию атомной субмарины USS Florida класса «Огайо» участвовала дизельная подводная лодка «Фатех». «Американские подлодки подобного класса созданы для того, чтобы не всплывать вообще. Это возможно только у себя дома, в порту или в пункте назначения. Поэтому если дизельная подлодка заставила всплыть атомную или отказаться от каких-то намерений – это редкий факт», – подчеркнул собеседник.
По его словам, иранцы могли дать американским подводникам «активный сигнал» о том, что они обнаружены, после этого нарушитель должен был, например, последовать правилам, предписывающим проходить данный участок в проливе в надводном положении. «Пока об этом инциденте очень мало информации. Но если всплытие было на самом деле, то это унижение для экипажа «Флориды». Я бы точно обиделся», – добавил капитан 1 ранга.
Мамайкин отметил, что реакция Штатов и их оправдание о ложности заявлений Ирана была предсказуемой. «Американцы никогда не брали на себя ответственность. Но больше правоты у иранцев. Они первыми выступили и имели на это право. В Ормузском проливе действительно что-то произошло. В ближайшее время обязательно появятся новые подробности произошедшего», – уверен собеседник.
В свою очередь Герой России, вице-адмирал, подводник Анатолий Шевченко добавляет, что если американская подлодка всплыла в территориальных водах Ирана – в зоне 12 миль от берега – то это было нарушением. «Основной закон подводных лодок – это скрытность действий. И если лодка была вынуждена всплыть, это не обязательно означает, что ее вынудили. Всякое бывает. Может, командир хотел узнать какую-то развединформацию. Причин может быть много», – подчеркнул Шевченко.
О том, что военно-морские силы Ирана принудили всплыть атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо» за попытку пересечь Ормузский пролив, заявил в четверг командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани. По его словам, американская подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении. Подлодка, подчеркнул Ирани, пересекла территориальные воды Ирана в нарушение международного права.
USS Florida с управляемыми ракетами на борту была отправлена на Ближний Восток две недели назад, чтобы «помочь обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность» в условиях растущей напряженности в отношениях с Ираном. Пентагон даже опубликовал фотографию этой подлодки во время прохода через Суэцкий канал на пути к Персидскому заливу. США обычно не раскрывают местонахождение своих подводных лодок, пока они находятся в море. Всего атомоход способен нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» и развернут в составе 5-го флота США.
Подводная лодка «Фатех» весом 527 тонн является самой технологически совершенной иранской субмариной. Она была представлена в 2013 году, а вошла в состав флота в 2019 году. Эта подлодка считается первой полутяжелой иранской подводной лодкой и может оставаться под водой в течение 35 дней на глубине более 200 метров. Ее турбогенераторные двигатели развивают скорость от 11 до 14 узлов. Она оборудована 12 различными типами гидролокаторов, включая активные и пассивные.
«Фатех» способен обнаруживать все типы радиолокационных волн и телекоммуникационных сигналов, излучаемых кораблями, самолетами, подводными лодками и другими источниками – вплоть до водолазов.
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Глава Минюста Италии Нордио сообщил о роли США при задержании Усса
Сын красноярского губернатора Александра Усса Артем попался в Италии после сообщения из США, заявил итальянский министр юстиции Карло Нордио.
Министерство внутренних дел США 16 октября 2022 года сообщило таможенным службам Италии, что Усс мог быть в аэропорту Мальпенса, откуда планировал направиться в Стамбул, заявил Нордио, передает ТАСС.
При этом США заявили, что подозреваемый якобы представляет опасность, 15 октября американский минюст предъявил ему обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Нордио отметил, что власти страны изучают возможность заморозки активов Артема Усса.
Сам Артем Усс утверждал, что якобы был вынужден совершить побег в Италии, так как правосудие в этой стране ангажировано. Его отец и глава Красноярского края подтверждал нахождение бизнесмена России.
Между тем Артем Усс значится в базе данных розыска МВД России по статье Уголовного кодекса России.
В Запорожской области сообщили о занятии ВСУ части серой зоны
В Запорожской области рассказали, что ВСУ заняли часть серой зоны
Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но ситуация под контролем, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».
Он уточнил, что ВСУ заняли Каменку, но ситуация находится под контролем у военных. Также Балицкий подчеркнул, что ВС России готовы отразить нападение на этом направлении, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии боевого соприкосновения созданы «достаточно хорошие» укрепления российских военных.
Ранее в Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр.
Россия ответила на заявление Южной Кореи о возможных поставках оружия Киеву
Захарова после заявления Сеула о возможных поставках оружия Киеву назвала такой шаг враждебным по отношению к России
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Если Южная Корея решит передать Украине оружие, Россия будет учитывать это, формируя позицию по ключевым для Сеула вопросам, связанным с ситуацией на Корейском полуострове, следует из слов официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Комментируя заявление президента Южной Кореи, Захарова указала, что Россия ведет «оборонительные военные действия против коллективного Запада», который использует «марионеточный режим» на Украине для «гибридной прокси-войны». В такой ситуации поставки Украине вооружений – «откровенно враждебный антироссийский акт».
Захарова, слова которой приводятся в Telegram МИД России, подчеркнула, что такой шаг навредит отношениям с Москвой, которая в дальнейшем учтет это, формируя позицию по вопросам, «затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран». В случае с Южной Кореей речь может идти о ситуации на Корейском полуострове.
В МИД России подчеркнули, что российские войска наносят высокоточные удары только по военным целям и не бомбят гражданские. «Что касается озабоченности жертвами среди гражданского населения, то, к сожалению, это та реальность, с которой столкнулись мирные жители Донбасса еще в 2014 году в результате нападения со стороны клики, захватившей власть в Киеве», – заявила Захарова.
Она указала, что удары украинских сил по мирным жителям Донбасса – одна из главных причин, по которой возник нынешний кризис. Захарова отметила, что нынешние союзники Украины не демонстрировали «сострадания к этим многочисленным жертвам».
Напомним, южнокорейский президент Юн Сок Ель сказал, что Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться».
Читателей Newsweek разозлил призыв украинского дипломата «умолять» Киев
Читатели Newsweek возмутились призывом посла Украины Пристайко к НАТО «умолять» Киев
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Читатели американского журнала Newsweek гневно отреагировали на призыв украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к Североатлантическому альянсу «умолять» Киев присоединиться к НАТО.
Так, один из читателей Newsweek заявил, что президент США Джо Байден своей политикой по поддержке Киева открыл ящик Пандоры. В результате, по его мнению, счастливый конец не ждет ни Украину, ни США, передает РИА «Новости».
Другой читатель уверен, что никто в Европе на самом деле не хочет вступления Украины в НАТО, потому-то они и «тянут» с поставками вооружений ВСУ.
Европа и Украина заслуживают друг друга, считает еще один комментатор. Он призвал оставить США в стороне от «последней европейской катастрофы на Украине».
Один из пользователей со своей стороны предрек Украине судьбу Ливии, напомнив, как НАТО уничтожило это страну, а затем ушло «как ни в чем не бывало».
«Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?» – задался вопросом читатель.
Напомним, в прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.
Эксперт назвал «массовым психозом» версию Киева о падении спутника НАСА
Эксперт Анпилогов: Рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом похожи на отголоски массового психоза
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Такие небольшие спутники, как RHESSI, когда сходят с орбиты, просто сгорают в верхних слоях атмосферы Земли. Очевидно, что долететь таким огромным «болидом» до Киева он просто не мог, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее НАСА опровергло сообщения о падении американского спутника под Киевом.
«Если посмотреть на кадры, опубликованные в Сети, мы видим, что обломок довольно большой. Чтобы добраться до земли в таком виде, объект изначально должен был быть размером с космический корабль или орбитальную станцию», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Таких небольших спутников, как RHESSI, ежегодно падает несколько десятков. При этом большая часть из них полностью сгорает в верхних слоях атмосферы. Для стороннего наблюдателя эта картина выглядит практически как метеоритный дождь или, как принято говорить в народе, звездопад», – отметил он.
«Все рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом больше похожи на отголоски массового психоза, который накрывает украинское общество. С одной стороны, местные СМИ постоянно твердят, что система ПВО сбивает чуть ли не больше 100% летящих целей. А с другой – постоянные прилеты по объектам явно не вписываются в эту статистику, но на это предпочитают не обращать внимания», – иронично замечает собеседник.
«А если вдруг кто-то на Украине решится сказать, что любая система ПВО вполне способна что-то пропустить и не отработать 100% целей, то к нему могут прийти сотрудники СБУ и арестовать по подозрению в госизмене. В связи с этим и начинается своеобразный психоз с выдумыванием легенд об упавших спутниках, лишь бы не признавать провалы военных», – заключил Анпилогов.
Ранее НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника RHESSI под Киевом и заявило, что объект все еще находится на орбите. Издание ТАСС отмечает, что по оценкам американского космического ведомства, вхождение аппарата массой около 300 кг в атмосферу Земли должно было произойти в 21:40 по времени Восточного побережья США (04:40 мск 20 апреля) с погрешностью в три часа.
Как указывается в заявлении на сайте НАСА, ожидается, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, но некоторые его фрагменты достигнут поверхности Земли. Вероятность того, что в результате схода аппарата с орбиты может кто-либо пострадать, специалисты НАСА оценивали как 1 к 2467.
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
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