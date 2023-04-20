Путин призвал не доводить до сюрреализма ситуацию с проверками муниципалитетов

Путин призвал не доводить до сюрреализма ситуацию с проверками и штрафами муниципалитетов

Проверки и штрафы муниципалитетов приводят к снижению качества подготовки и исполнения принятых решений, а также к дискредитации органов власти, в частности контрольно-надзорных, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

«Что совершенно очевидно – то, что мы не должны создавать ситуацию, при которой и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя. И штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну что мы создаем какую-то ситуацию сюрреализма, которая ведет только к одному – к снижению качества подготовки и исполнения принимаемых решений», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это также приводит к дискредитации органов власти, в том числе контрольно-надзорных. Путин призвал разобраться с ситуацией, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин отметил необходимость актуализировать показатели эффективности работы муниципалитетов. По мнению президента, положительный опыт некоторых из них следует распространить на страну.

По словам Путина, стоит создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена, поддерживать тех, кто стимулирует экономический рост, привлекает инвестиции, создает благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, укрепляет налоговую базу, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что сейчас продолжается активное обсуждение проекта нового закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Путин указал, что ключевую роль в этом обсуждении играет Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

В ходе дискуссии был выявлен ряд вопросов, которые имеют приоритетный характер.

«Необходимо провести детальную инвентаризацию всех расходных полномочий, которыми наделены муниципалитеты, понять объем выполняемых ими задач, оценить реальную финансовую обеспеченность таких полномочий», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что базовым приоритетом работы властей является повышение благополучия и качества жизни граждан.

Он отметил, что люди, когда сталкиваются с проблемами, часто обращаются именно в органы местного самоуправления. Для граждан главное – своевременное решение всех их вопросов, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован.

Напомним, ранее в Совфеде заявили, что закон о реформе местного самоуправления сделает органы власти более доступными для граждан, оживит политическую деятельность на местах и запустит обновление кадров на муниципальном уровне.