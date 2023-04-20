В Москве расширили производство пассажирских вагонов

Глава департамента инвест политики Москвы Овчинский: Производство пассажирских вагонов расширяется в Москве

В период с января по февраль 2023 года увеличилось производства подвижного состава в Москве в 3,9 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, московская компания увеличила выпуск железнодорожных составов и комплектующих, а также вагонов повышенной комфортности в связи с активным развитием внутреннего туризма и разветвленности железнодорожных путей, передает «Вечерняя Москва».

Также эксперт отметил рост столичного выпуска пассажирских вагонов повышенной комфортности. В частности, московское научно-производственное предприятие «Циркон Сервис» в данный момент активно работает над созданием пяти новых моделей вагонов.

Уточняется, что на производственной площадке площадью 10 тыс. кв.м. предприятие занимается изготовлением, оснащением и техническим обслуживанием пассажирских вагонов. По словам Овчинского, компания может выпускать более 50 вагонов ежегодно.

Глава департамента заверил, что в производстве используются в основном российские комплектующие, заказы расписаны на несколько лет вперед.

Как рассказал генеральный директор научно-производственного предприятия «Циркон Сервис» Владимир Лулаев, в следующем году компания отметит 30-летний свой юбилей.

Отмечается, что поезда укомплектованы с условием повышенной комфортности – в вагонах реализуются индивидуальные планировочные и интерьерные решения, позволяющие установить удобную мебель, а также современную технику, в том числе с возможностью управления микроклиматом в каждом купе.