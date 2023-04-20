Дания и Нидерланды решили передать Украине 14 танков Leopard 2

Эксперт объяснил провал попыток Запада оставить Россию без микрочипов

Илья Массух: России необходимо пять-семь лет на восстановление производства микроэлектроники

Для возрождения собственного производства электронных компонентов России потребуется пять-семь лет, однако уже сегодня, несмотря на западные санкции, страна наладила поставки со странами Юго-Восточной Азии, рассказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, комментируя признание американскими СМИ провала попытки Запада оставить Россию без чипов.

Американская газета New York Times заявила, что западные санкции не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, признав, что Западу не удалось добиться «чистой победы». Эти компоненты, как пишет издание, идут в страну через Армению, Казахстан и другие государства. Кроме того, существенно увеличились поставки чипов из Китая.



«Так устроено, что если одна страна имеет какие-то технологические производства, она не может доминировать и навязывать использование либо исключительно своего оборудования, либо полностью запрещать использовать его. Как показал последний год, мы достаточно спокойно адаптировали цепочки поставок под поставки из Юго-Восточной Азии, где, кстати, все эти чипы и производят, в том числе американские», – говорит Массух.

Он подчеркивает, что ситуация с поставками «запрещенных» электронных компонентов осложнена барьерами, но является вполне рабочей.

Импортозамещения в данном секторе в ближайшее время не предвидится, поскольку России необходимо время для восстановления данного производства, продолжает собеседник. Причем его крах никак не связан с западными санкциями. Отсутствие российской микроэлектроники берет свое начало с 1991–1992 годов. Тогдашний президент России Борис Ельцин издал один из первых своих указов – ликвидировать Министерство радиопромышленности, Министерство электронной промышленности и Министерство среднего машиностроения СССР, что уничтожило развитие в этой области. «Учитывая достаточно сложный и долгий по времени цикл развития данных технологий, нас настигла эта история в эти годы. Поэтому и без американских санкций у нас своих электронных компонентов не было. И на то, чтобы восстановить, что было разрушено, потребуется порядка пяти – семи лет. Россия сейчас работает над этим», – заключил Массух.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Россия намерена использовать в отечественной электронике микропроцессоры из дружественных стран. При этом эксперты считают, что в стране необходимо запустить собственное производство микрочипов.