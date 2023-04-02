WSJ потребовала немедленно освободить задержанного за шпионаж журналиста

Редакция WSJ потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Гершковича

Редакция американского издания The Wall Street Journal (WSJ) в новом заявлении потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.

Американское издание в новом заявлении потребовало немедленно освободить Эвана Гершковича, который был задержан якобы при осуществлении репортерской деятельности в России. При этом здание назвало Гершковича выдающимся журналистом, передает ТАСС.

В заявлении издания задержание Гершковича названо «жестоким оскорблением» свободы прессы, которое, по утверждению редакции издания, якобы должно вызвать негодование всех свободных людей и правительств по всему миру.

Напомним, в пятницу WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов.