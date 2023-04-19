Политолог: Визиты Путина в новые регионы добавляют людям уверенности

Политолог Журавлев: Путин оперативно вносит коррективы в работу программы развития новых регионов

«На совещании президент тематически связал систему энергообеспечения страны, экономику, качество жизни людей и безопасность. Все эти вещи по определению взаимозависимы, а в условиях СВО – тем более», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду Путин обсудил с правительством ситуацию в электросетевом комплексе и вопросы развития новых регионов.

«Приоритет безопасности энергетической инфраструктуры очевиден, взрывы и дестабилизация там – это мечта ВСУ, поэтому важна противодиверсионная работа. Кроме того, энергетика – это вопрос не только комфорта жителей, но и фактор развития экономики. И вообще: если горит свет и бомбы не падают, значит люди чувствуют себя увереннее», – заявил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.



«Также уверенности людям добавляют визиты президента в новые регионы России. К тому же, Путин лично видит все проблемы и оперативно вносит коррективы в работу программы развития новых регионов. Так и произошло в ходе визита в Херсонскую область и ЛНР», – отметил эксперт.

«Например, он увидел, что на КПП «Гуково» скопилось множество машин и поручил расширить пункт пропуска, увеличить количество досмотровых комплексов и расширить штатную численность персонала. Путин подходит к реализации программ правительства в новых регионах не формально, а шире – непосредственно держа все на контроле», – подчеркнул собеседник.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин в среду провел совещание с членами правительства по программе повышения надежности электросетевого комплекса и затронул вопросы развития новых регионов.

«Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов, где должна указываться прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат. Результатом будет изменение ситуации к лучшему и настроения людей, оценка жителями новых территорий того, что делается местными властями и правительством», – сказал Путин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа полностью согласована. «Это объемный документ, более трехсот мероприятий, тысяча объектов будет отремонтирована и построена. Со всем 21 федеральным органом исполнительной власти программа выверена», – указал он.

Что касается КПП «Гуково», то Хуснуллин указал, что пропускная способность части пунктов была увеличена в шесть-восемь раз. Но согласился, что сделанного недостаточно, поскольку там идет «гигантский поток», и обязался выполнить поручения Путина. В ответ президент заявил: «Я не знаю, как там на других пунктах пропуска, в других местах – я там просто не проезжал. Здесь проехал, посмотрел. Не знаю, где вы там в шесть раз увеличили, что же там было-то? Ничего там от большого увеличения не очень заметил».

Также в ходе совещания вице-премьер Александр Новак рассказал о социальной газификации, в которую включились главы всех субъектов, возглавившие региональные штабы.

«Программа стала бессрочной. Единый оператор газификации выделил уже порядка 200 млрд рублей для финансирования газораспределительных организаций. От граждан поступило более 1,2 млн заявок на догазификацию. В целом, средний уровень газификации в стране к 2024 году должен достичь 74,7%», – сказал он.

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