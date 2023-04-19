Путин обратил внимание на обилие в новых регионах старых «Лад» и «Жигулей»

Многие жители новых регионов России ездят на стареньких «Ладах» и «Жигулях», что говорит об их скромных доходах, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Я уже говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую [народную республику]. На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей – «Лад» и «Жигулей» давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», – цитирует его ТАСС.

Также Путин отметил, что новые регионы России выглядят очень чистыми и аккуратными.

«Наверное, везде по-разному, но все-таки расстояния довольно большие мы проехали, – то, что я видел: все убрано, все аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые. Но им, конечно, нужна реальная помощь», – подчеркнул он.

Также Путин добавил, что, несмотря на скромные доходы людей, цены в новых регионах России иногда выше, «чем в том же Ростове-на-Дону».

«Это очевидно, даже внешне это бросается в глаза – доходы-то скромные. А уровень, скажем, цен – даже выше, чем в Ростовской области. Этот дисбаланс, безусловно, я обращаю на это внимание и вице-премьера [Марата] Хуснуллина, и председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, надо [убрать] – подумать, как, каким темпом», – указал он.

Ранее Путин заявил, что необходимо в срочном порядке устранить заторы у пункта пропуска Гуково на административной границе с Луганской народной республикой.