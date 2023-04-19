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19 апреля, среда | Последнее обновление — 06:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Президент Южной Кореи впервые заявил о возможности поставок оружия Украине
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ЕС может остаться как без сырьевых ресурсов, так и без технологических возможностей. Поэтому, пока есть время, Европе необходимо выйти из зависимости от англосаксов и стать партнером России.
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Африка сегодня – это не только материк с населением почти 1,5 млрд человек, которое продолжает бурно расти, но и главная территория войны на нашей планете. Если бы кому-то пришло в голову бороться за «мир во всем мире», это на две трети была бы борьба за мир в Африке.
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К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Президент Южной Кореи впервые заявил о возможности поставок оружия Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключил поставок оружия на Украину в случае «серьезных нарушений законов войны»
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Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться», заявил южнокорейский президент Юн Сок Ель.
В частности, речь идет о «масштабных нападениях на мирное население» или «серьезных нарушениях законов войны». В таком случае, сказал Юн Сок Ель, его стране «будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой» поддержке Киева, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сейчас Южная Корея рассматривает разные варианты «оказания помощи Украине при ее обороне и восстановлении». По словам президента, в таком случае «не будет ограничений, касающихся объемов помощи в целях обороны и восстановления, согласно международному и национальному праву», а Сеул выберет «наиболее подходящие меры».
Reuters указывает, что южнокорейский президент первый раз высказался о возможности передачи оружия Украине.
Напомним, Южная Корея поставляла Украине предметы военного назначения, например, каски и бронежилеты, но не оружие. Передавая боеприпасы США, Сеул указывал, что исходит из предпосылки, что конечным получателем являются сами США. В марте Республика Корея разрешила Польше передать Киеву польские гаубицы Krab с южнокорейским шасси.
В результате утечки документов Пентагона стало известно о прослушке США чиновников Южной Кореи – среди материалов есть «отчет о разведке сигналов», где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу действий Вашингтона в отношении военной помощи Украине.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
«Русская весна»: Украинские военные в Польше оторвали башню немецкому танку Leopard 2A4
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В Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Как сообщает «Русская Весна», ЧП произошло во время тренировки украинского экипажа на польском полигоне перед отъездом на линию боевого соприкосновения.
Фотографии с места аварии опубликовал офицер запаса армии Польши Петр Павелка, передает «Царьград».
По его словам, один из танков наехал на другой, проехал по корпусу военной машины, вырвав с корнем башню.
«Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы видел такое неумелое управление бронемашиной», – прокомментировал польский офицер увиденное.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
На Западе предрекли Украине новый Майдан
Politico: После окончания российской спецоперации Украину ждет новый Майдан
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После окончания российской спецоперации Украину ждет новый госпереворот, пишет Politico.
Как отметил в комментарии изданию экс-министр Украины, имя которого не называется, после окончания российской спецоперации «люди с нетерпением будут ждать перемен. Будут хотеть денег и справедливости, а также завершения реформы, которую требовали еще в 2014 году», причем, по его мнению, захотят как можно быстрее. «Майдан может повториться», – заключил бывший украинский министр, передает канал 360.
Украинский чиновник добавил, что пока еще сохраняющийся рейтинг президента страны Владимира Зеленского в основном связан с текущим конфликтом, но сразу после его окончания упадет до показателей, наблюдавшихся до начала спецоперации. Зеленскому непременно припомнят пустые обещания бороться с коррупцией.
О том, что украинского лидера ждет расплата «за коррупционный режим и авторитарный стиль правления», заявил и оппозиционный львовский депутат Николай Княжицкий.
А депутат Рады от партии «Голос» Инна Совсун предупредила, что «приближается десятилетний рубеж, после которого украинцы склонны проводить Майдан».
Отметим, что 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже тогда он предупреждал Украину об угрозе НАТО.
Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США
Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем
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Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».
«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.
«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.
«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.
«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.
«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.
«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.
Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.
«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.
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Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Песков: Военачальники до последнего не знали, что Путин приедет в штабы в зоне СВО
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Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах «Днепр» и «Восток» в зоне СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поездка Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее, передает ТАСС.
Он отметил, что Путин лично приехал в штабы «Днепр» и «Восток», «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Российские штурмовые отряды за сутки заняли три квартала Артемовска
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Штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым отрядам по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часоого Яра и Константиновки.
Для поддержки штурмовиков авиацией за сутки было совершено шесть вылетов самолетов. Артподразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи.
Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили более 290 военнослужащих и наемников.
Уничтожена машина пехоты, три бронемашины, машина РСЗО «Град», американская арт система М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Крахмального, Ольшаны, Кучеровки и Двуречной Харьковской области, сообщил Конашенков.
Рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 35 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские самоходных гаубицы М109 Paladin, а также гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям под Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР, Тернами и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 80 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям недалеко от Угледара и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Полтавки Запорожской области. Ликвидированы около 30 военнослужащих, три машины пехоты, гаубица Д-20.
Под Гуляйполем и Червоной КриницаейЗапорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 25 военнослужащих, американская арт система М777, две гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.
Возле Тернов и Авдеевки ДНР поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах пунктов Снигиревка и Кобзарцы Николаевской области уничтожены два склада топлива украинской техники.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников возле Добролюбовки Харьковской области, Кременной, Коломыйчихи, Червонопоповки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Мирошник: Визитом в зону СВО Путин продемонстрировал уверенность в победе
Мирошник: Путин проверил ключевые оборонительные позиции в зоне СВО
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Приезд Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область поднимет дух наших военнослужащих и одновременно продемонстрирует противнику решимость РФ оборонять наши рубежи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
«Обстановка в зоне СВО сейчас напряженная – ходит много слухов о возможном контрнаступлении ВСУ. В связи с этим личный приезд главнокомандующего фактически на главные оборонительные рубежи ВС РФ приобретает колоссальное значение», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных», – отмечает эксперт.
«Нам также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки. Среди сотен новостей о возможном контрнаступлении ВСУ неожиданно появятся сообщения о приезде Владимира Путина. Конечно, это демонстрация уверенности России в своих действиях и огромный идеологический удар по врагам. Думаю, это сообщение услышат и западные кураторы Украины», – резюмирует Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил лидеру РФ о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Примечательно, что визит президента проходит на фоне обсуждения в западных СМИ даты планируемого контрнаступления ВСУ. По их данным, масштабная атака начнется 30 апреля.
Адмирал Комоедов напомнил о деталях первого визита Путина на Украину в 2000 году
Адмирал Комоедов: Отношения Путина и Кучмы в 2000 году были партнерскими
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В 2000 году отношения между Россией и Украиной были нацелены на совместное движение, однако зерна украинского национализма уже зарождались, а поворот Украины на Запад становился все более очевидным. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал адмирал Владимир Комоедов в годовщину первого посещения Украины президентом России Владимиром Путиным.
«Я помню, как Владимир Путин приехал к нам в штаб Черноморского флота. Он был будто бы подуставший, судя по всему, после заграничного визита. ЧФ тогда пребывал в плачевном состоянии. Грубо говоря, у нас было полторы подлодки. Совместный флот Украины и России в четыре раза уступал советскому», – вспоминает адмирал Владимир Комоедов.
«Всем было понятно, что ситуацию надо стремительно менять. И несмотря на очевидную усталость, Путин внимательно выслушал мой доклад. Пришлось говорить как есть, ничего не скрывая. Президент тогда не дал каких-то конкретных обещаний, но стало очевидно, что дело наконец сдвинется с мертвой точки», – продолжил собеседник.
«Особого внимания заслуживали отношения Владимира Путина с Леонидом Кучмой. Они были на тот момент дружескими и партнерскими. Так было и на море. Мы с командующим украинским флотом всегда старались идти под дружеским началом – наши силы даже на параде ходили плечом к плечу», – отмечает адмирал.
«Тогда все было нацелено на совместное движение. Но все получилось так, как получилось. Предугадать, что нам придется проводить спецоперацию в сегодняшнем виде, было невозможно. Хотя вынужден признать, некоторые зерна национализма тогда уже были посеяны на Украине», – говорит собеседник.
«Как-то раз ко мне в кабинет зашел командующий ВМС и заявил, что «тут все принадлежит мне, потому что мы на территории Украины». Вскоре поворот страны на Запад стал более очевидным. Украинцев все чаще отправляли на учебу в США и другие страны НАТО, для них шили схожую военную форму. Хотя всем было понятно, что альянс представляет угрозу не только для России, но и для самой Украины и ее жителей», – вспоминает Комоедов.
18 апреля 2000 года тогда еще исполняющий обязанности президента России Владимир Путин впервые посетил Украину, где встретился с президентом Леонидом Кучмой. По итогам переговоров Путин отметил, что стороны обсуждали вопросы политического взаимодействия, а также сотрудничества в сфере экономики и обороны, напоминает официальный сайт Кремля.
Тогда Кучма заметил, что стратегическое партнерство между странами должно развиваться по всем направлениям, а выделять какие-то отдельные области нет никакого смысла. Судя по протоколу переговоров, Россия и Украина были нацелены на долгое и взаимовыгодное союзничество.
Это проявилось и в совместном посещении Севастополя. Путин и Кучма прибыли на центральную городскую площадь им. Нахимова и вместе возложили венки к монументу защитникам города. Также главы государств посетили флагманские (на тот момент) корабли Черноморского флота России и ВМС Украины – российский ракетный крейсер «Москва» и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный».
Тогда же Владимир Путин посетил штаб ЧФ РФ и вручил государственные награды офицерам флота. Капитан Владимир Карпушенко был удостоен Звезды Героя, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Несмотря на дружественную обстановку и готовность к стратегическому партнерству, стороны имели ряд спорных и довольно сложных вопросов друг к другу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем запомнился первый визит Путина на Украину и к каким последствиям он привел.
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Командующий группировкой «Днепр» сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Макаревич сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Группа российских войск «Днепр» во время спецоперации занимает оборону в соответствии с распоряжением, доложил российскому лидеру Владимиру Путину командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич.
По его словам, «товарищ верховный главнокомандующий ВС России (президент – прим. ВЗГЛЯД) в курсе, что группировка «Днепр» занимает оборону в соответствии с распоряжением, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.
Путин прибыл в штаб войск «Днепр» на вертолете
Президент Владимир Путин на вертолете прибыл в штаб войск «Днепр»
Российский лидер Владимир Путин на вертолете прилетел в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин прилетел на вертолете, после чего пересел в автомобиль. Сам он был не за рулем, его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич, передает РИА «Новости».
В штабе президент заслушает доклады и поздравит военнослужащих с праздником Пасхи.
Кроме того, глава государства передал военным копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Уточняется, что президент после этого на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы заслушать доклады об обстановке на этом направлении.
По информации пресс-службы Кремля, рабочие поездки Путина заранее не готовились, передает ТАСС.
Страны G7 осудили Россию за «распространение дезинформации»
Главы МИД стран G7 в очередной раз осудили Россию за «распространение дезинформации»
Министры иностранных дел стран G7 в очередной раз раскритиковали Россию за якобы «распространение ложной информации» в целях привлечения поддержки ее действий на Украине.
Согласно заявлению глав МИД, такое высказывание связано с «растущими угрозами стран, а также состоянием западных экономик». Представители G7 посчитали, что якобы это происходит в связи с «иностранным вмешательством, в том числе дезинформацией», передает РИА «Новости».
«Мы осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», – отмечено в их общем заявлении.
Более того, главы МИД выразили обеспокоенность якобы «дестабилизирующей деятельностью» Ирана, напомнив о недоказанном факте «передачи ракет, БПЛА и других подобных технологий в нарушение резолюций СБ ООН».
Согласно заявлению, министры иностранных дел стран G7 призвали Иран «прекратить поддерживать российские вооруженные силы», в том числе остановить передачу БПЛА, которые якобы использовались на Украине.
В заключение главы МИД «Большой семерки» заверили, что западные страны убеждены в том, что «передача баллистических ракет будет означать серьезную эскалацию».
Напомним, в апреле началось председательство России в СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва якобы будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. При этом Россия указывала на примеры дезинформации со стороны Киева и его союзников, призванные очернить действия Москвы.
Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
Путин в штабе в Херсонской области поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
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Президент Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военнослужащих с Пасхой. Глава государства передал им копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Президент подарил икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам во время совещания в штабе, сидя за столом в кабинете, передает ТАСС. Обращаясь к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, Путин отметил, что тот может взять икону с собой в войска.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
Это первое посещение президентом России Херсонской области.
В ходе посещения штаба Путин заслушал доклады Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, а также других высших офицеров о ситуации на запорожском и херсонском направлениях.
Ранее во вторник в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
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