Здание крытой парковки обрушилось на Манхэттене

Разработчик «Бурана» задержан при попытке покинуть Россию

Один из разработчиков космического корабля «Буран» Кибальченко задержан при попытке покинуть Россию

Одного из разработчиков советского космического корабля многоразового использования «Буран» Александра Кибальченко задержали при попытке незаконно выехать из страны, его подозревают в заказном убийстве бывшего зятя, сообщил источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту, сообщил ТАСС.

Следователи также устанавливают возможных пособников, назначены экспертизы. Оперативники задержали Кибальченко после допроса и сопроводили в один из судов столицы, где ему поменяли меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

В 2021 году сообщалось, что разработчик многоразового космического орбитального корабля «Буран» Александр Кибальченко обвиняется в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве.

Следствие считает, что Кибальченко решил устроить покушение из-за споров при разводе с его дочерью.