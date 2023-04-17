«Волонтеры Победы» решили доставить частицы Вечного огня из городов-героев в Волгоград

«Волонтеры Победы» продолжают проводить серию мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. Движение запускает Всероссийскую акцию «Путь Победы». В рамках акции добровольцы доставят в Волгоград частицы Вечного огня из городов-героев России, чтобы в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане зажечь огненную картину войны вместе с жителями города.

«Наше Движение проводит большую работу по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны и истории того страшного и в тоже время доблестного времени. В год 80-летия победы в Сталинградской битве мы не могли остаться в стороне. Поэтому создали целый цикл мероприятий, которые направлены на сохранение и изучение истории переломного сражения. Акция «Путь Победы» – это инициатива, которая дает возможность вспомнить, как вся страна, целые города и села объединялись ради одной цели – освободить нашу землю от нацистов, подарить нам с вами будущее. Мы призываем всех присоединиться к акции и отдать дань памяти нашим предкам», – поделилась исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

В рамках акции «Путь Победы» движение запускает конкурс, с помощью которого отберут лучших добровольцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, принимающие активное участие в волонтерской деятельности в сфере сохранения исторической памяти и проживающие в субъектах России имеющих почетное звание «Город-герой».

Чтобы принять участие в отборе, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и подать заявку на конкурс в разделе «Мероприятия» до 19 мая. Уже 24 мая будут объявлены победители, которые окажут волонтерское сопровождение церемоний по взятию частиц Вечного огня в городах-героях и доставки их в Волгоград.

В рамках акции «Путь Победы» пройдут и другие активности, в которых каждый россиянин сможет принять участие. Например, в мае общественники начнут собирать видеоролики от жителей страны, где нужно будет сделать видеоролик с зажженной «Свечой памяти». Далее все кадры будут соединены в большой видеоролик в виде огненной картины войны, который будет транслирован на LED-экране в День памяти и скорби на Мамаевом кургане.