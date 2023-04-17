Первый полет американского Starship отменили из-за неполадки

SpaceX отменила первый испытательный полет корабля Starship по техническим причинам

Первый запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship отменен из-за технических проблем, сообщили в американской компании SpaceX.

Представитель компании во время трансляции, которая ведется на сайте, заявила, что причиной отмены стало несрабатывание одного из нагнетательных клапанов топливной системы. Для повторной попытки необходимо будет заменить все топливо на борту корабля, на что уйдет не менее 48 часов. Сроки нового запуска пока не определены, передает ТАСС.



Старт 120-метровой ракеты со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас) должен был состояться в 08:20 по местному времени (16:20 мск).

Накануне американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что компания SpaceX планирует в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля Starship.

SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship для полетов на Марс, аппарат способен доставить на Красную планету до 100 человек. Маск заявлял, что высадка кораблей Starship на Марс произойдет до 2030 года.