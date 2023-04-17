Вассерман призвал ограничить хранение наличными более 1 млн рублей

Депутат Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн рублей

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Анатолий Вассерман подготовил законопроект, который предлагает обязать граждан, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, сообщать об этом в налоговую службу.

Кроме того, предлагается, чтобы после сообщения в налоговую граждане объясняли происхождение средств. За невыполнение процедуры предлагается ввести конфискацию средств и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых денег, передает «Интерфакс».

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс, прописав там новую статью – 187.1 (неправомерный оборот денежных средств).

Вассерман подобный запрет в законопроекте называет эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.