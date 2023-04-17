Теннисист Джокович на русском языке поздравил Рублева с победой на турнире «Мастерс»

Сербский теннисист Новак Джокович обратился на русском языке к российскому коллеге Андрею Рублеву, он поздравил спортсмена с победой на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Молодец», – обратился Джокович к Рублеву в Instagram* (соцсети Facebook* и Instagram запрещены в России как экстремистские), передает РИА «Новости».

Также он поздравил православных христиан с Пасхой.

16 апреля Рублев в финале турнира обыграл датского теннисиста Хольгера Руне в Монако со счетом 5:7.