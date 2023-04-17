Новое правительство Эстонии во главе с Каллас приступило к работе

В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент

Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации

Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.

Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.

Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.

При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».

В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.