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Политологи объяснили присутствие зарубежных послов на оглашении приговора Кара-Мурзе
Политолог Данилин: Британия наверняка захочет выменять своего подданого Кара-Мурзу
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Владимир Кара-Мурза, признанный в России иноагентом, надеялся, что подданство Великобритании спасет его от наказания за антироссийскую деятельность. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене.
«Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – отметил политолог.
«Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом», – отмечает собеседник.
Вместе с тем, в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это – ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.
Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».
«Меня удивляло, когда еще лет 10 назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение на счет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо наказания в виде отбывания наказания в колонии строгого режима Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.
Журналисты рассказали, что на оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании. Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда. «Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
В октябре в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, признанного иноагентом, завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
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В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент
Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации
Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.
Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.
Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.
При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».
В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.
Санкции против России назвали самым большим просчетом Запада в истории
American Thinker: Самым грандиозным просчетом Запада в истории оказались санкции против РФ из-за конфликта на Украине
Самым грандиозным просчетом Запада за всю историю стало введение санкций против России из-за конфликта на Украине, говорится в статье, опубликованной в журнале American Thinker.
Авторы статьи пришли к выводу, что санкции Запада не только не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали, но даже наоборот: Россия теперь не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, статистические данные, говорят о том, что, российская экономика будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США, в то время как страны Запада будут сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей.
Авторы материала также констатировали, что Россия преуспевает в военной сфере, наладив производство обороной продукции, в первую очередь, артиллерии и снарядов к ней, в то время как Запад испытывает дефицит боеприпасов, вызванный беспрецедентной поддержкой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему устойчивость экономики России вновь поразила Запад.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом
«Русская Весна»: ВСУ используют в боях за Артемовск «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», сообщает сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», Киев бросает в бой за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» – необычную бронемашину на базе танка Т-64 без башни, но с крупнокалиберным пулеметом и динамической защитой «Контакт-1».
Некоторые пользователи предположили, что странное творение украинского сумрачного гения – это тяжелая боевая машина пехоты БМПВ-64, но, как отмечает издание, машины отличаются по форме корпуса. Другие сочли, что изделие представляет из себя необычную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).
Накануне в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе
Посол Британии Броннерт потребовала отменить приговор Кара-Мурзе
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Глава британского посольства в России Дебора Броннерт потребовала отменить приговор российского суда политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом).
Кара-Мурза является британским подданным, также у него есть гражданство России и вид на жительство в США, передает РИА «Новости».
Приговор в 25 лет заключения Броннерт назвала шоком. Британское посольство выразило поддержку семье политика и потребовало его освобождения.
Между тем посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в МИД Великобритании после оглашения приговора Кара-Мурзе. Об этом сообщается на сайте британского правительства, там же приговор называется «политически мотивированным».
Британский МИД осудил решение российского суда. В Лондоне заявили, что это якобы противоречит «обязательствам России по правам человека».
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы и призывать к его немедленному освобождению.
Напомним, в понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
Еще одна страна ЕС собралась запретить импорт украинского зерна
Министр Гечев: В Болгарии обсуждают идею по примеру Венгрии и Польши запретить импорт зерна с Украины
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Болгарские власти задумались над тем, чтобы последовать примеру Венгрии и Польши и запретить импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев.
Гечев заявил о необходимости защитить болгарские интересы, в особенности, когда два государства уже отреагировали соответствующим образом. По его словам, если Болгария не введет ограничения, количество украинского зерна на территории республики возрастет, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Болгарский министр потребовал уже в понедельник представить ему доклады о юридической составляющей запретов, которые ввели Венгрия с Польшей, и пообещал, что такая возможность будет обсуждаться с министерством экономики.
По его словам, во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации, и тогда ситуация будет обсуждаться с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Между тем Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми.
В Раде пожаловались на сложности в разрыве договора с Почаевской лаврой
Разорвать договор аренды Почаевской лавры с канонической Украинской православной церковью будет сложнее, чем с Киево-Печерской лаврой, заявил депутат Верховной рады Украины Евгения Кравчук.
В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал, что договор подписывался в 2003 году и его срок истечет лишь через 50 лет. Разорвать его досрочно можно лишь в случае проверки, как этим имуществом пользуются. Кравчук добавил, что этим вопросом займется комиссия, которая занималась Киево-Печерской лаврой, передает РИА «Новости».
Ранее депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем заставляет президента Украины Владимира Зеленского делать то, что ему явно невыгодно – обострять религиозный конфликт.
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о потопе в Киеве
Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева при захвате Киево-Печерской лавры раскольниками
Телеведущий Борис Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева в случае захвата Киево-Печерской лавры раскольниками и призвал киевлян бежать, у кого есть такая возможность, пока не поздно.
Корчевников напомнил в своем Telegram-канале пост ведущего телеканала «Спас» и «Радио России» Андрея Афанасьева о пророчестве старцев, в котором говорится, что Киев утонет после того, как в Лавре будут служить раскольники. В связи с этим Корчевников призвал киевлян, у которых есть такая возможность: «Бегите! Бегите, пока не поздно».
Напомним, пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий.
Евродепутат заявил о военном преступлении ВСУ в пасхальную ночь
Евродепутат де Граф: Украинский обстрел собора в Донецке во время Пасхи – военное преступление
Вооруженные силы Украины во время празднования православной Пасхи обстреляли собор в Донецке, сообщил представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), евродепутат Марсель де Граф, назвав произошедшее военным преступлением.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) евродепутат написал, что преднамеренный обстрел гражданских целей – военное преступление, и призвал западные страны прекратить поддержку преступного киевского режима, передает РИА «Новости».
Напомним, в пасхальную ночь ВСУ выпустили ракеты по населенным пунктам республики. Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, удар пришелся на район Свято-Преображенского кафедрального собора. В результате погиб один человек, пострадали еще шесть жителей.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это.
В Британии объяснили, почему наступление ВСУ ждет разгромное поражение
FT: Без поддержки с воздуха контрнаступление ВСУ обернется разгромным поражением
Не имея поддержки с воздуха, передовые части вооруженных сил Украины, отправленные в наступление на российские позиции, погибнут, считают британские военные эксперты.
Во время наступления на российские позиции украинскую армию ждут многочисленные препятствия, в том числе хорошо укрепленные позиции, заминированные поля и противотанковые рвы, пишет британская газета Financial Times.
ВСУ «остро нуждаются» в авиации, пишет FT, отмечая, что без нее любая подобная операция, вероятнее всего, обернется разгромным поражением, передает РИА «Новости».
Как отметил экс-командир британского бронетанкового батальона Бен Барри, классический сценарий сухопутного наступления представляет собой прорыв в тыл противника в одном или нескольких районах и нанесение концентрированного удара по центру тяжести вражеских сил. Успешных примеров такой операции силами, не имеющими превосходства в воздухе, крайне мало, признает эксперт.
Со своей стороны бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел, имеющий обширный опыт проведения операций по взятию укреплений, также выразил скепсис по поводу удара, который планируют ВСУ. Он считает, что российские ВКС просто раздавят передовые механизированные части украинской армии, не прикрытые авиацией.
Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны.
Британцы пожаловались на украинских беженцев из-за мошенничества
Британцы требуют тщательнее проверять данные украинских беженцев после того, как местные жители стали жертвами мошенничества и воровства, пишет Daily Mail.
В статье утверждается, что украинские беженцы со дня прибытия в Британию могут бесплатно проживать в домах и получать финансовую помощь, но многие из них врут о своем финансовом положении, передает РИА «Новости».
Британцы, принимающие беженцев, жалуются, что вынуждены самостоятельно оплачивать проживание украинцев, поскольку те тратят полученные от государства выплаты на уколы ботокса или предметы роскоши.
Решением этой проблемы, как указало издание, будет ужесточение проверки данных беженцев, чтобы можно было точно определить, кто заслуживает убежища и финансовой помощи.
Ранее британский Красный Крест заявлял, что по программе «Дом для Украины» в страну приехали 115 тыс. украинских беженцев, часть из них столкнулась с рабской эксплуатацией.
В США заявили о признании Украиной провала в конфликте с Россией
Американский полковник Макгрегор: Киев знает, что не может победить Россию в конфликте
На Украине понимают, что проигрывают в конфликте с Россией, заявил журналистке Каре Маккинни экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, миру очевидно, что российские военные побеждают, а украинцы находятся в ужасном положении и ясно понимают это, передает РИА «Новости».
Макгрегор также отметил, что коллективный Запад подталкивает Киев начать «массивное» весеннее наступление, однако не секрет, что у Киева просто нет на это ресурсов.
Также полковник призвал бойцов ВСУ отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут справиться с действиями российских сил.
Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны. Однако в Британии объяснили, почему наступление ВСУ ждет разгромное поражение.
Российские военные отбили контратаки ВСУ на двух участках фронта
Глава пресс-центра группы «Центр» ВС РФ Савчук: Российские военные отбили контратаки ВСУ на двух участках фронта
Российские военные отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук.
Савчук рассказал, что на Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки было вскрыто перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, после чего армейской авиацией ВС РФ был нанесен ракетный удар, в результате противник понес потери в живой силе и технике, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ также сообщил, что на Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции, однако в результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки «Центр» противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции.
Кроме того, Савчук информировал, что на Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника. Начальник пресс-центра также сообщил, что расчет ПВО уничтожил беспилотник ВСУ.
Накануне российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки, а также уничтожили три украинские ДРГ под Купянском.
Словакия присоединилась к запрету импорта украинского зерна
Словакия решила временно запретить импорт украинского зерна
Словацкие власти приостановят импорт зерна с Украины, сообщает газета «Правда».
Согласно материалу издания, канцелярия словацкого кабмина проведет в течение дня заседание межведомственной группы по вопросу временного запрета на импорт украинского зерна и ряда других видов продукции, передает ТАСС.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что введенный польскими властями запрет на импорт украинского зерна в Польшу и третьи страны показывает истинное отношение к самой Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что реальное отношение европейцев к Украине проявил зерновой бойкот.