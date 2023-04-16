Москалькова назвала «безбожными сволочами» обстрелявших Донецк в пасхальную ночь

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это.

По ее словам, прилеты были зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором Донецка, в котором шла пасхальныя служба, и крытым рынком, передает РИА «Новости».

Москалькова заявила: «Безбожные сволочи в своем репертуаре – бьют по мирному населению… Отомстим». Омбудсмен отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, троих пострадавших госпитализировали.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали.

Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза.