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Украинские ракеты упали вблизи собора в Донецке, погибла женщина
Во время пасхального богослужения ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора в Донецке
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Вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло богослужение, сообщили местные власти и представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Люди были вынуждены эвакуироваться, рядом с собором в результате украинского обстрела погибла женщина, передает РИА «Новости».
В администрации попавшего под «сильнейший обстрел» Ворошиловского района заявили, что «наблюдается задымление в районе Кафедрального собора», где проводилась праздничная литургия, передает ТАСС.
Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что ВСУ вели огонь со стороны населенного пункта Очертино.
До этого ВСУ из населенного пункта Кураховка вели огонь в сторону Кировского района Донецка – было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Еще три 152-мм снаряда ВСУ выпустили в сторону Горловки.
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе.
В США описали сценарий в случае гибели на Украине американских военных
Fox New: В случае гибели на Украине американского солдата США не стали бы наносить удар по России
В случае гибели на Украине американского солдата Соединенные Штаты не станут наносить удар по России, а могут и вовсе не отреагировать, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила американскому телеканалу Fox New, что ни один президент США в принципе не рассматривал активные боевые действия против России. По ее словам, конфликт должен зайти «слишком далеко», чтобы потребовались подобные меры. Такой сценарий, считает она, был бы возможен, если бы Россия «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев», передает РИА «Новости».
По мнению Коффлер, которую Fox New называет «экспертом по России», более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине стали бы «кибератаки, дипломатическая реакция и санкции».
Ранее СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
После этого Белый дом подтвердил, что на украинской территории действительно есть контингент американских военных.
Российский военный назвал возможное направление удара ВСУ
Боец корпуса ДНР Мазур: После Артемовска Киев пойдет на Мелитополь
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Вооруженные силы Украины, потеряв Артемовск (украинское название – Бахмут), могут выбрать новую цель для удара, которой станет Мелитополь, заявил боец 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Мазур».
Мазур сказал «Московскому комсомольцу», что единственный вариант для президента Украины Владимира Зеленского в нынешнем «плачевном положении» – это контрнаступление.
Боец уверен, что целью атаки ВСУ, которая будет предпринята почти сразу после сдачи Артемовска, станет Запорожское направление, «в сторону Мелитополя».
Херсонская область, по мнению военного, не представляет большого интереса для Киева, «да и форсировать Днепр не так-то просто».
Он добавил, что Сватово-Кременное направление также слишком хорошо укреплено, ВСУ не смогут там ничего предпринять.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины начнется «в ближайшее время».
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее объяснил, что наступление «украинских сатанистов» будет только на руку России, поскольку это потребует от украинской стороны больших ресурсов, а потери нападающих будут неизбежными. При этом российские силы занимают выгодные, укрепленные позиции, отметил он.
В Минобороны заявили об ожесточенных боях в Артемовске
МО: Российские силы овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска
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Российские штурмовые формирования продвинулись вперед на Донецком направлении, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении происходят в районе Артемовска. «В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», – приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.
Отступающие подразделения ВСУ намеренно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома, чтобы замедлить продвижение российских войск, сообщил Конашенков на брифинге.
По словам представителя российского военного ведомства, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за минувшие сутки составили свыше 315 военных и наемников. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, гаубиц Д-20 и «Мста-Б» и боевой машины РСЗО «Град».
Ракетные войска, артиллерия, а также авиация «Южной» группировки войск оказывают поддержку наступательных действий в районе Артемовска, сообщил Конашенков. «В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач», – сказал он, отметив, что оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили подразделения ВСУ в районах Красного, Калиновки и Богдановки в ДНР.
В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, отметил Конашенков.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.
Также, по его данным, за сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской народной республики», – сказал он.
По словам Конашенкова, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили «до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля».
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военных, два автомобиля три самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники, заключили в Минобороны.
Накануне Конашенков сообщал, что на Донецком направлении ВС России уничтожили более 300 украинских военных за сутки, также авиация «Южной» группировки войск для поддержки российских штурмовых отрядов в Артемовске провела 14 самолетовылетов.
Британский наемник назвал российских артиллеристов «чертовски хорошими»
Британский наемник Перриман: Российские артиллеристы чертовски хороши
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Бывший британский солдат, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который в настоящее время служит в иностранном легионе Украины, рассказал о боевых действиях в зоне российской спецоперации.
В интервью The Spectator Перриман признался, что Ирак «не сравнится» с тем, что происходит на Украине. По его словам, боевые действия на Украине «гораздо тяжелее».
Украинские подразделения, оказавшиеся на территории возле Днепра, подвергаются непрерывному артобстрелу с российской стороны, рассказал британец. Он отметил, что российские БПЛА постоянно разведывают местность.
«Их артиллеристы чертовски хороши», – признался Перриман.
Британец сказал также, что работа на Украине – это «самая тяжелая служба», которую ему довелось проходить. Каждая вылазка, которая длится около недели, – это долгая, «изматывающая нервы» засада «в ожидании неприятностей». Домики, в которых размещены иностранные наемники, не отапливаются, а холодными ночами, когда температура опускается до минус 10 градусов, они «даже не могут заварить чай, опасаясь, что беспилотники обнаружат огонь на плите». Кроме караула и сна, по словам Перримана, мало чем можно заняться, поскольку артиллерия «иногда стреляет по 100 раз в день».
При этом, говорится в статье, уезжать Перриман не планирует. Как и многие бывшие британские солдаты, которые подались в наемники на Украине, «он никогда по-настоящему не преуспевал в мирной жизни», и сегодня стал «частью воинственного племени, которое кочует по горячим точкам мира».
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что на Украине становится все больше иностранных наемников, в том числе из США, они, по-видимому, хотят реализовать сюжеты фильмов об охоте на живых людей.
Эксперт рассказал, как боевики ВСУ извратили смысл пасхальных яиц
Религиовед объяснил, почему бойцы ВСУ расписывают перед Пасхой гранаты вместо яиц
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Культ раскрашивания яиц или писанок на Украине давно оторвался от первоосновы – расписывали что угодно и чем угодно уже давно, в том числе национальными цветами, языческими символами и тризубами, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Владислав Петрушко. В субботу появились сообщения о том, что бойцы ВСУ на фронте расписывают перед Пасхой гранаты вместо яиц.
«На Украине ненависть к России и всему русскому переполняет уже настолько, что доходит до таких диких и извращенных форм, как расписывание гранат перед Пасхой. В этом нет ничего удивительного», – считает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Хуже всего то, добавляет эксперт, что сейчас практически пытаются расправиться с канонической церковью, чье место займет квазицерковная структура, так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – она прежде всего носительница националистической идеологии, а не христианской религиозной идеи. «Все это еще более будет способствовать тому, что будут проявляться подобные вещи», – пояснил Петрушко.
По его словам, культ раскрашивания яиц или «писанок», как их называют на Украине, «давно оторвался от первоосновы». «Расписывали что угодно и чем угодно уже давно: национальными цветами, языческими символами, тризубами. Украинская писанка уже давно оторвана от своей христианской сущностной основы, поэтому расписывание гранат вполне укладывается в такое отношение к пасхальной символике», – отметил религиовед.
Собеседник добавил, что религиозность на Украине всегда носила «очень бытовой характер». «Это прежде всего выполнение обрядовых предписаний. И я бы не сказал, что это какая-то глубокая осознанная религиозность. На Украине в порядке вещей пойти вытоптать грядки у соседа, потому что он сажал их в воскресенье, когда нельзя работать. Или замазать соседке белье грязью, потому что нельзя стирать в праздник – это очень извращенная религиозность. И расписывание гранат перед Пасхой вполне вписывается в такое понимание религиозности», – подытожил профессор.
О том, что вместо яиц бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте перед Пасхой расписывают гранаты, сообщила пресс-служба оперативного командования «Север». По информации издания «Страна», в оформлении пасхальных гранат превалируют национальные желто-синие цвета.
Несколько лет назад боевики украинского «Правого сектора*» тоже заменяли пасхальные яйца разрисованными гранатами. Тогдашний лидер этой экстремистской организации Дмитрий Ярош выражал надежду на то, что воскресший Иисус дарует Украине мирное небо и «придаст сил и вдохновения для Победы в Священной войне с российско-террористическими бандами».
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Американский полковник заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
Бывший советник Пентагона полковник Макгрегор заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
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Украинские военные хотят повесить президента Украины Владимира Зеленского, пока до него «не добрались русские», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Комментируя проблему коррупции в вооруженных силах Украины, Макгрегор заявил, что в Telegram можно увидеть ролики украинских солдат, которые «все это обсуждают». Как рассказал Макгрегор, украинские военные считают, что «первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские». «Они прекрасно знают, что их предали», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-каналу Judging Freedom.
Напомним, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс дал Зеленскому список из 35 высокопоставленных силовиков и чиновников, о коррумпированности которых узнали США. Уволены были лишь около десяти – те, кто особенно «нагло хвастался своими деньгами».
Премьер Украины предупредил о скором контрнаступлении ВСУ
Премьер Украины Шмыгаль: Контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время
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Контрнаступление вооруженных сил Украины начнется «в ближайшее время», заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вашингтоне.
«Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Шмыгаль добавил, что Украина получила «абсолютную» поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Украинский премьер вновь подтвердил намерение Киева захватить Крым и Донбасс. По его словам, целью Киева является выход на границы 1991 года.
Украинские власти «глубоко уверены» в своих намерениях, добавил Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль заявлял, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Западные СМИ писали, что весеннее контрнаступление ВСУ решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором. Президент подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня.
Захарова с иронией отреагировала на запрет импорта украинского зерна Польшей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала запрет Польши на импорт зерна с Украины.
Мария Захарова коротко прокомментировало решение Польши приостановить импорт зерна из Украины.
«Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России.
Ранее кабинет министров Польши уполномочил глав профильных ведомств для «защиты польских фермеров и потребителей» временно запретить импорт украинского зерна.
Власти Украины объявили о разработке с США аналога «плана Маршалла»
Премьер Украины Шмыгаль заявил о намерении разработать с США аналога «плана Маршалла»
Украина и США разрабатывают аналог «плана Маршалла» для восстановления страны, стартом послужат американские инвестиции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что в результате встреч с представителями правительства США и бизнеса, поговорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршала» для Украины, о трансформации экономики, передает РИА «Новости».
Премьер подчеркнул отдельно, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличения военной помощи для контрнаступления украинской армии, и отметил срочность получения ракет большей дальности.
Ранее США обещали направить Украине в сентябре почти 5 млрд долларов.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках.
Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Российские артиллерия и авиация нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Офицеры пресс-центров группировок российских войск Шепелявцев и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ
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Российские артиллеристы, а также бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесли удары по складам боеприпасов вооруженных сил Украины, сообщили офицеры пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Дмитрий Шепелявцев и Александр Савчук.
Шепелявцев рассказал, что ударами РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 у поселка Лозовая в Харьковской области. В свою очередь, Д-20 российских войск под командованием сержанта Никиты Фесенкова уничтожило минометный расчет ВСУ у Зыбино, передает РИА «Новости».
На Купянском направлении были выявлены и ликвидированы три украинские диверсионно-разведывательные группы. Российские артиллеристы помешали двум ротациям украинских войск на передовой у населенных пунктов Синьковка и Двуречное.
Савчук сообщил, что «бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ», передает ТАСС.
Российские артиллеристы нанесли удар по 23-й стрелковой бригаде ВСУ, когда та передвигалась на бронированных машинах. «Выявленные цели уничтожены», – сообщил Савчук. Также артиллеристы отразили попытки ВСУ отбить «утраченные позиции» на Червонодибровском участке.
Разведкомплекс «Пенициллин» позволил российским войскам выявить артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские позиции были уничтожены. Кроме того, ЗРК «Тор-М1» сбил беспилотники ВСУ.
В четверг Минобороны России, опубликовало видео, на котором российские силы уничтожают склад украинских боеприпасов одним попаданием, на кадрах демонстрируется, как горит украинский арсенал.
Польша собралась запретить импорт украинского зерна
Правительство Польши выдало полномочия на временный запрет импорта зерна с Украины
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Кабинет министров Польши уполномочил глав профильных ведомств для «защиты польских фермеров и потребителей» временно запретить импорт украинского зерна, сообщила пресс-служба польского правительства.
В сообщении говорится, что в Варшаве прошло заседание кабмина Польши, в ходе которого министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс рассказал о проблемах, связанных с притоком украинской сельскохозяйственной продукции.
Члены Совета министров под председательством премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обсуждали меры, которые Варшава может предпринять для «защиты польских фермеров и потребителей», а также с целью «стабилизации сельскохозяйственного рынка», передает РИА «Новости».
В итоге Совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий «издать соответствующие законодательные акты», чтобы защитить польский аграрный рынок от «дестабилизации», в том числе ввести временный запрет на «импорт агропродовольственных товаров с Украины».
В сообщении говорится, что польские власти находятся в постоянном контакте с украинской стороной, чтобы решить «сложную ситуацию, связанную с дестабилизацией на аграрном рынке».
Ранее эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснили, почему европейские страны недовольны украинским зерном.
Зеленский ввел санкции против Авербуха и Акинфеева
Украинский президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских граждан, в их санкционный список попали режиссер театрализованных шоу Илья Авербух и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.
В указе Зеленского говорится, что в санкционный список включены более чем 80 российских спортсменов сроком на 50 лет, среди них белорусский прыгун в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Максим Недосеков. Кроме того, под санкции попал министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук, передает ТАСС.
Среди российских спортсменов и представителей спортивных организаций, против которых введены украинские санкции, также гимнастка Светлана Хоркина, биатлонистка Светлана Ишмуратова, фигуристы Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Иван Букин, футболисты Вениамин Мандрыкин, Сергей Овчинников, президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.
Санкции включают запрет на выдачу украинской визы и запрет на въезд на украинскую территорию, аннулирование официальных визитов, запрет на выполнение экономических и финансовых обязательств в отношении попавших под санкции лиц.
Сроком на 10 лет санкции введены против российских компаний в сфере цифровых технологий, в их числе «Яндекс», «Рамблер», «Газпромнефть – цифровые решения» и «Газпром автоматизация».В санкционный список также попали производитель интегральных схем «Микрон», научно-технический центр «Хайтэк», Группа компаний «Иннотех» и даже компания в сфере онлайн-образования «Скилбокс».
Всего в документе 254 юридических лица. Преобладают российские компании, но есть и по одной организации, которые зарегистрированы в Одессе и Казахстане.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что совет нацбезопасности и обороны Украины и кабмин страны готовят новый «мощный санкционный список».
Напомним, 1 апреля Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России.
Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию
Министерство аграрной политики Украины осудило решение Варшавы ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров в Польшу
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Решение Польши ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины, в том числе с целью транзита в другие страны, нарушает договоренности Киева и Варшавы, заявило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Министерство выразило сожаление в связи с решением Польши, которое «противоречит договоренностям» двух стран. В Киеве заявили, что «всегда с пониманием относились» к трудностям, с которыми сталкиваются польские фермеры, передает ТАСС.
Как напомнила Украина, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».
Украина предложила согласовать новый меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши в духе «конструктивного сотрудничества», чтобы «урегулировать вопрос транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши».
Неделю назад было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. В субботу Польша решила запретить ввоз в страну украинского зерна, в том числе для транзита.
Летчик Су-34 рассказал о премиальных за поражение украинской бронетехники
Летчик ВКС России рассказал газете ВЗГЛЯД о премировании летного состава за поражение целей противника: в среднем одна цель стоит 50 тыс. рублей.
Командир экипажа на истребителе-бомбардировщике Су-34 рассказал, что оплата происходит на основании соответствующей таблицы, где указаны виды техники, за уничтожение которой премируют: самолеты, вертолеты, бронетехника и так далее. В среднем одна цель стоит 50 тыс.рублей, денежное довольствие хорошее, подчеркнул российский летчик.
«Но, разумеется, служим мы не за деньги. В моем понимании, нет ничего выше и достойнее, чем быть военным, защищать свою Родину. А это и есть наша основная задача. Если потребуется, то и жизнь ради этого отдадим», – заявил летчик.
Ранее российский летчик рассказал, как за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и Су-25.
Утечку Пентагона расценили как тайное послание Зеленскому
Akharin khabar: Утечка секретных данных Пентагона является посланием от США Зеленскому
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Утечка секретных документов американского военного ведомства была попыткой Вашингтона о том, что продолжать бои против России бесперспективно, пишут иранские СМИ.
Вброс о секретных документах Пентагона, по мнению обозревателей иранской газеты Akharin khabar, можно трактовать как «косвенное указание» Киеву о том, что украинская сторона не только не готова проводить контрнаступление, но и вообще к активным боям, которые могли бы принести хотя бы какие-то позитивные для Украины результаты, передает РИА «Новости».
Украине следовало бы отказаться от противостояния с Россией и перейти к переговорному процессу, считают авторы публикации. По крайней мере, пока Украина находится в том положении, чтобы их вести, а не подписывать капитуляцию, добавляется в публикации.
Напомним, в Кремле ранее усомнились в достоверности данных утечки.
Замглавы МИД Сергей Рябков высказывал мнение, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.