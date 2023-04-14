Гагин: Украинские войска повредили или уничтожили более 70 храмов в Донбассе

Украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, во время конфликта в Донбассе либо повреждено, либо уничтожено окончательно более 70 храмов, в результате обстрелов есть погибшие священнослужители и прихожане, но несмотря на все это, службы в храмах все равно продолжаются, передает РИА «Новости».

Гагин добавил, что храмы стали не только центрами притяжения для верующих, но и центрами распределения гуманитарной помощи.

Ранее на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никиту было совершено нападение, его избили.