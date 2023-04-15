Делегация Фонда Андрея Первозванного с частицей Благодатного огня вылетела из Израиля в Москву

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Москву, его доставят в Россию в ночь на Пасху.

Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима специальным рейсом, который прибудет в аэропорт Внуково-3. На встречу огня приедут представители различных епархий РПЦ, которые отвезут его в более чем 50 городов России, передает ТАСС.

Также Благодатный огонь доставят в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и передадут в 11 храмов столицы, а также в освобожденную часть Запорожской области.

Ранее церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 15 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.