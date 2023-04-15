Азербайджанские тяжелоатлеты смогли покинуть Армению через Грузию

Снявшиеся с чемпионата Европы азербайджанские тяжелоатлеты уехали из Армении через Грузию

Сборная Азербайджана, снявшаяся с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении после сожжения азербайджанского флага, смогла покинуть территорию Армении и направляется на Родину через Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Заместитель министра спорта Армении Карен Гилоян заявил, что безопасность спортсменов обеспечивали «на должном уровне», и те уже покинули территорию Армении.

По данным азербайджанских СМИ, сборная отправилась на автобусе в Грузию, откуда затем вернется в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что азербайджанские спортсмены, отказавшиеся от участия в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереван после сожжения флага их страны, не могут покинуть Армению, и оказались «заперты в отеле». Армянская сторона объясняла положение вопросом обеспечения безопасности азербайджанских спортсменов, которые намеревались ночью вылететь в Турцию и затем на Родину, но не смогли сделать это.

Ранее власти Азербайджана приняли решение отозвать своих тяжелоатлетов из Армении, где накануне вечером на открытии чемпионата Европы был сожжен азербайджанский флаг. В заявлении Минспорта и НОК Азербайджана случившееся названо «варварским актом».