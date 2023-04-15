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На омскую блогершу завели дело за избиение медсестры
СУСК по Омской области: На блогершу Еву Абрамович завели уголовное дело после избиения медсестры
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В Омской области возбуждено уголовное дело против блогерши и героини шоу «Давай поженимся» Евы Абрамович (Скороходовой) за избиение медсестры токсикологического отделения, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В сообщении говорится, что в отношении девушки, причинившей побои медсестре, СУСК России по Омской области возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия, передает РИА «Новости».
В пресс-службе СУСК уточнили, что в ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания малолетнего в семье блогерши, действиям матери будет дана правовая оценка.
Накануне СК начал доследственную проверку в связи с инцидентом, в ходе которого Ева Абрамович (Скороходова) напала на медсестру. По информации ведомства, 26-летняя жительница Омска избила медсестру, вследствие чего последняя получила многочисленные ушибы, травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи. Сама блогер подтвердила факт конфликта и рассказала, что ее забрала бригада скорой помощи и не отдавала личные вещи.
Экс-помощник Рейгана призвал США выполнить требования России
Экс-помощник Рейгана Бэндоу призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией
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США следует пересмотреть планы поддержки Украины, заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.
Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative написал, что США следует дать понять, что Украине необходимо проявить готовность к переговорам, иначе Киев останется без поддержки Запада, передает РИА «Новости».
Бывший помощник Рейгана считает, что Вашингтон не должны волновать границы Украины, как и планы Киева по возвращению Крыма любой ценой. Бендоу считает, что у Вашингтона нет причин обеспечивать такой курс Украины.
Он также допустил, что нейтральный статус Украины без Крыма является приемлемым результатом для США, а американские власти должны рассматривать конфликт исключительно как внутриевропейский.
Кроме того, Бэндоу уверен, что США находятся в состоянии военного конфликта с Россией и призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. Он считает, что « США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну – прим.ВЗГЛЯД)».
По словам экс-помощника Рейгана, для стабильного мира Украина не должна быть членом в НАТО, а Россия должна быть возвращена в международный правопорядок. Бэндоу считает, что США должны быть готовы заняться проблемами безопасности Москвы и учесть интересы России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
Медведев предсказал исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
Неизвестно, кто победит в теоретической войне России и Североатлантического альянса, но Польша в таком случае исчезнет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал высказывание польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право бить по России, и о быстром проигрыше России в случае войны с НАТО в своем Twitter, передает РИА «Новости».
Зампред Совбеза России признался, что не знает, кто победит в такой войне, но указал, что Польша является форпостом НАТО в Европе, по этой причине эта страна «точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером».
Ранее в пятницу Медведев поддержал мнение премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украины не существует в финансовом плане.
В ДНР рассказали о чудовищных потерях Киева в Артемовске
Гагин: Киев не забирает тела погибших из Артемовска, ВСУ несут чудовищные потери
За все время битвы за Артемовск (украинское название – Бахмут) противник потерял чудовищное количество живой силы, Киев не забирает своих погибших, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
По словам Гагина, число погибших ВСУ в Артемовске может быть не точной из-за того, что Украина не забирает убитых, которые просто лежат на земле в городе. Советник врио главы ДНР заявил, что многие из погибших украинских военнослужащих считаются без вести пропавшими, передает РИА «Новости».
Ранее российские штурмовики обвинили Киев в удержании Артемовска «живыми щитами», отправляя новые подразделения в «бахмутскую мясорубку».
В Европе дали прогноз о возможном контрнаступлении ВСУ
Bloomberg: Европейские союзники скептически отнеслись к планам Украины захватить Мелитополь
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Европейские союзники Украины считают, что ВСУ смогут продвинуться максимум на 30 км, и не ждут существенного прорыва Украины, а также захвата Мелитополя, сообщило Bloomberg.
Агентство со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что некоторые европейские союзники Украины скептически относятся к возможному прорыву ВСУ из-за сильной обороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
В ЕС считают, что украинцы способны продвинуться вперед примерно на 30 километров, что создаст для украинской артиллерии условия для глубокого наступления в 2024 году.
Также в ЕС, по данным агентства, скептически относятся к планам Киева взять Мелитополь во время контрнаступления. Сообщается, что европейские союзники сдержанно рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года.
Оптимизм западных союзников Украины исчез после публикации секретных документов Пентагона о реальном состоянии украинских войск и планов помощи НАТО Киеву.
Ранее СМИ сообщили, что утечку данных Пентагона можно назвать началом потопления «украинского корабля».
Китай указал Бербок единственный путь решения конфликта на Украине
МИД Китая назвал переговоры единственным путем решения конфликта на Украине
Единственным путем решения конфликта на Украине являются мирные переговоры, об этом министр иностранных дел КНР Цинь Ган сообщил главе МИД Германии Анналене Бербок на встрече в Берлине.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уточнил, что главы внешнеполитических ведомств провели шестой китайско-германский стратегический диалог в области дипломатии и безопасности, передает ТАСС.
По поводу украинского кризиса китайская сторона указала, что единственный путь урегулирования украинского кризиса – это оказание содействия мирному процессу урегулирования и переговорам.
Ранее германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что Бербок во время визита в Китай потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с Евросоюзом, но и не позволит учить себя геополитике.
Минобороны сообщило об интенсивных боях за западные кварталы Артемовска
В западной части Артемовска (Бахмута) российские штурмовые отряды ведут интенсивные бои, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
На Донецком направлении российские штурмовики ведут высокоинтенсивные боевые действия для взятия под контроль западных кварталов Артемовска, сообщил Конашенков, передает ТАСС.
На флангах действуют подразделения ВДВ, которые оказывают поддержку штурмовым отрядам и не дают ВСУ доставить в город боеприпасы и ввести резервы, указал он.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что за время битвы за Артемовск украинские военные потеряли огромное количество живой силы.
Военный эксперт объяснил причины внезапной проверки ТОФ
Капитан I ранга Дандыкин: США и Япония должны видеть, что наши восточные границы находятся под надежной защитой
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Ситуация в Тихом океане обостряется: США наращивают присутствие в регионе, а Япония оспаривает статус Курильских островов. Мы должны быть готовы к обороне восточных границ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки.
«С одной стороны, подобные проверки – регулярная практика для флота. С другой стороны, в последнее время подобных мероприятий не проводилось, поскольку мы были сильно отвлечены СВО. Естественно, на Украине в настоящий момент разворачивается главный театр военных действий, но это не повод забывать о наших интересах на Востоке», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«Ситуация в Тихом океане непростая – постепенно обостряется кризис в Тайваньском проливе, Япония ужесточает риторику в отношении Курильских островов, США усиливают военное присутствие в регионе. Это крайне опасные вызовы, которые несут угрозу для безопасности нашей страны», – считает собеседник.
«В связи с этим текущие учения должны показать противникам России, что мы не спим. РФ готова отражать удары врагов от Берингова пролива до Владивостока. В связи с этим, главная цель текущего мероприятия – проверить боеспособность всех имеющихся в составе Тихоокеанского флота сил», – отмечет эксперт.
«Нам необходимо отработать возможность использования подводных лодок на Камчатке. Кроме того, важно посмотреть, на каком уровне находится взаимодействие авиации морского флота и сил ВКС, и проверить готовность наших войск участвовать в потенциальном конфликте за Курильские острова. Здесь огромную роль сыграет противодесантная оборона», – акцентирует собеседник.
«Стоит отметить, что в последнее время Тихоокеанский флот стремительно развивается. Наши восточные рубежи усилились несколькими кораблями, а также дизельными электрическими подводными лодками. Оценить, насколько эффективно эти машины работают с остальными частями, также критически важно», – резюмирует Дандыкин.
Ранее Тихоокеанский флот (ТОФ) в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Непосредственным руководителем учений назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В проверке также задействованы часть Воздушно-космических сил и подразделения обеспечения.
По словам министра обороны, основной целью мероприятия является наращивание возможностей ВС решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.
Шойгу подчеркнул, что в ходе внезапной проверки ТОФ предстоит отработать отражение высадки врага на Южных Курилах и Сахалине. Также, по его словам, необходимо проверить готовность ВС РФ не допустить развертывания сил противника в Охотском море. Министр обороны поручил на всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности.
Ранее тральщики ТОФ провели совместное учение в заливе Петра Великого.
Эксперт: Тейшейра мог стать марионеткой в игре против администрации Байдена
Эксперт Артамонов: Спецслужбы США использовали Тейшейру, чтобы показать несостоятельность администрации Байдена
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Военнослужащего ВВС национальной гвардии США, 21-летнего Джека Тейшейру могли использовать в своей игре спецслужбы США, причем даже без его ведома, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Тейшейру задержали в США по обвинению в публикации секретных данных Пентагона.
«Джек Тейшейра, как американский военный, вполне мог иметь доступ к секретным документам. Стоит вспомнить подобный пример с Брэдли (после смены пола – Челси) Мэннигом – американским военным, опубликовавшим тысячи секретных документов о бесчинствах США в Ираке и Афганистане», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«В системе информационной безопасности Штатов постоянно случаются какие-то проблемы, она не совершенна. Вполне возможно, что человек, имеющий доступ к секретным данным и руководствующийся определенными идеями по поводу ситуации на Украине, решил внести свою лепту в борьбу с присутствием США в этом конфликте», – отметил он.
«Вместе с тем, на мой взгляд, здесь возможна хитрая манипуляция. Сделать такой массив данных доступным для молодого военнослужащего спецслужбы Штатов могли намеренно. А затем использовать его в своей игре по доказательству несостоятельности действующей американской администрации. При этом молодой человек, скорее всего, был абсолютно убежден, что сам раздобыл эту информацию», – полагает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что в западных СМИ произошедшее активно сравнивают с утечкой, за которой стоял Эдвард Сноуден. «В данном случае проводить параллели некорректно. Сноуден был штатным агентом, подготовленным, с очень устойчивой психикой, в отличие от 21-летнего военнослужащего. Да и сам характер утечек, связанных с его именем, имеет несколько другие корни», – отметил он.
«Кроме того, тот факт, что засекреченные данные публиковались еще с февраля 2022 года, но вызвали такой серьезный резонанс только сейчас, также может свидетельствовать о намеренном и продуманном сценарии спецслужб», – заключил Артамонов.
Ранее в США назвали имя подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС национальной гвардии Джек Тейшейра, лидер онлайн-группы, через которую, предположительно, информация и попала в сеть. Об этом сообщает издание The New York Times.
Газета подчеркивает, что доступ к засекреченным данным в ВС США распространяется не только на генералов военных служб, но и некоторых военных помощников, полковников, капитанов кораблей ВМФ, младших офицеров и даже рядовых, которые входят в подразделения разведки. «Число людей, имеющих подобный доступ, исчисляется тысячами, если не десятками тысяч», – ссылается газета на слова чиновников из Пентагона.
Виновник утечки размещал материалы в онлайн-группе на платформе Discord, пишет издание The New York Times. Беседа была создана в период пандемии и объединяла подростков, интересующихся оружием. Тейшейра стал ее неформальным лидером, который хотел показать друзьям «настоящую войну».
Участники группы сказали газете, что на ресурсе были размещены подробные военные карты Украины, а также конфиденциальные оценки российской техники. В состав беседы входило 20-30 человек, которые считали Тейшейру «легендой» и испытывали любопытство к тем данным, которыми он делился.
При этом сам летчик считал боевые действия в рамках СВО «удручающими», сообщает издание The Washington Post. Как рассказали его друзья, он считал, что Киев и Москва должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет. При этом газета уточняет, что секретные документы стали публиковаться Тейшейрой еще в феврале 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.
В четверг летчика арестовали федеральные власти, сообщает издание CBS news. В пятницу он предстанет перед судом по обвинению в соответствии с законом о шпионаже. Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Задержаны подозреваемые в покушении на главу МВД Мариуполя Москвина
Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на руководителя Мариупольского ГУ МВД России Михаила Москвина, сообщили в МВД Донецкой народной республики.
Подозреваемых задержали представители управления ФСБ по ДНР и сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по ДНР, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Сколько именно человек было задержано и где проходило задержание, не сообщается.
Напомним, в конце марта в Мариуполе произошло покушение на начальника ГУ МВД города Михаила Москвина, был подорван его автомобиль, самого пострадавшего госпитализировали.
СМИ назвали победу Путина над Байденом «ударом молота» для США
The Times: Победа Путина над Байденом станет для США ударом молота
Стремление президента США Джо Байдена поставить главу российского государства Владимира Путина в тупик путем ведения опосредованной войны станет «ударом молота» для Америки, говорится в материале The Times.
Издание отмечает, что Байден поставил все свои фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или на то, чтобы поставить Путина в тупик, передает Ura.ru.
Провал подобной тактики станет для Украины гуманитарной и политической катастрофой и ударит молотом по авторитету и лидерству США.
Кроме того, The Times отмечает провал политики Байдена по отношению к Китаю. Провалы американского президента являются главной стратегической проблемой для Запада, пишет издание.
Ранее обозреватель American Thinker Лора Веллингтон отметила, что популярность Путина в США растет.
Берлин предупредил Тбилиси о нежелательности возобновления авиасообщения с Москвой
Восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией, прерванного четыре года назад из-за акций протеста в Тбилиси, в настоящее время несвоевременно, заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На мой взгляд, сейчас не время для новых экономических активностей с Россией», – сказал он грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс», комментируя этот вопрос.
По его словам, после начала СВО Евросоюз старается сузить экономическое взаимодействие с Россией.
По словам Петера Фишера, «все усилия направлены на ограничения экономических отношений с Россией».
«В таких условиях сейчас неподходящее время открывать новые экономические связи с Россией», – обратился к грузинской стороне посол Германии.
Он также отметил, что Германия заинтересована в получении Грузией статуса кандидата в члены ЕС, для чего Тбилиси должен больше работать над выполнением 12 рекомендаций Брюсселя, которые были определены в прошлом году.
«Не упустите этот шанс. Мы – ваши друзья и готовы помочь», – заявил дипломат.
Маск выступил за пожизненное заключение для меняющих пол несовершеннолетним
Маск выступил за пожизненное заключение для меняющих пол несовершеннолетним
Владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола.
Во Флориде ранее вступил в силу запрет на прохождение несовершеннолетними процедур по смене пола.
Как сообщил Маск, любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь, передает РИА «Новости».
Речь идет о реальной практике в США и ряда стран Запада по перемене пола родителями своих детей. Операции по смене пола включают ряд процедур, некоторые из которых могут привести к пожизненной стерильности.
Ранее власти Испании приняли закон, позволяющий с 16 лет по собственному желанию менять пол в гражданском реестре и других документах.
Начата проверка в связи с нападением омской блогерши Евы Абрамович на медсестру
СК начал проверку в связи с нападением омской блогерши Евы Абрамович на медсестру
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Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с инцидентом, в ходе которого омская блогерша и героиня одного из выпусков шоу «Давай поженимся» Ева Абрамович (Скороходова) напала на медсестру, рассказали в СУ СК по Омской области.
По информации ведомства, жительница Омска 26-ти лет избила медсестру, вследствие чего последняя получила многочисленные ушибы, травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи, передает РИА «Новости».
Как добавила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, в ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания малолетнего в семье блогерши, действиям матери будет дана правовая оценка».
Отмечается, что сама блогер подтвердила факт конфликта и рассказала, что ее забрала бригада скорой помощи и не отдавала личные вещи.
Кроме того, источники в силовых структурах рассказали, что в связи с ЧП появились предположения о том, что девушка страдает наркозависимостью и на момент нападения на медсестру находилась в состоянии наркотического опьянения.
По словам очевидца в больнице скорой помощи, блогер – давний пациент. Также он рассказал, что пострадавшая медсестра после инцидента была вынуждена ходить в специальном воротнике. Напомним, в Красноярском крае
случился инцидент, когда толпа пьяных мужчин ворвалась в больницу и напала на врача.
Стало известно о присутствии спецназа НАТО на Украине
Politico: На Украине действует спецподразделения НАТО численностью почти 100 человек
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Спецподразделения из кадровых военных стран НАТО действуют на Украине, говорится в утечке документов Пентагона по этой стране, подлинность которых не подтверждена, сообщило европейское издание газеты Politico по итогам изучения документов.
Как пишет издание, на Украине действовала как минимум одна спецгруппа, в которой из 97 человек контингента США/НАТО 50 представителей спецподразделений Британии, 17 человек из Латвии, 15 из Франции 14 из США и один из Нидерландов, передает ТАСС.
Согласно документам, численность военных США в зоне конфликта составляет около 100 человек. Politico также отмечает, что Британия отказалась комментировать эти данные, а США подтвердили «небольшое военное присутствие в своем посольстве на Украине, которые якобы «не участвуют в боевых действиях».
Ранее украинский пленный рассказал, что британские и канадские офицеры на Украине не занимаются обучением ВСУ, они принимают участие в боевых действиях.
Военный эксперт объяснил важность похищенных хакерами данных НАТО
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Имея такие военные методики, можно готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми, поэтому информация эта крайне важная, заявил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков, комментируя похищение российскими хакерами данных из системы управления обучением НАТО.
Российские хакеры Killnet предложили всем участникам НАТО поиграть в игру «Заплати мне, и я буду молчать». Так они потребовали выкуп в размере трех биткоинов за ранее похищенные ими данные из системы управления альянсом, куда вошли военные методики, данные студентов, военных кураторов и многое другое.
«Информация эта очень важная, и то, что она была похищена, опасно для НАТО. Там есть данные людей, которые там обучались, преподавателей, методики военные. Да и имея такие военные методики, можно, соответственно, готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми. Поэтому это серьезная информация», – говорит Сивков.
По его словам, если НАТО откажется выкупать эти данные у российских хакеров, то альянсу придется полностью переработать и пересмотреть все свои методики, наработанные годами. Также военный эксперт обращает внимание на опасность бездумной цифровизации, когда военным данным не обеспечивается достаточно хорошая защита. В том числе качество информационной безопасности стоит повысить и в России, поскольку «никто не застрахован» от атак хакеров.
«Им совершенно точно придется перерабатывать всю украденную информацию, и это очень сложно будет сделать. Но сколько на это уйдет времени, мне трудно сказать, поскольку этих данных я не видел», – заключил Сивков.
Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более тысячи «льющих помои» в российском сегменте интернета украинских хакеров, интернет-бойцов и SMM-специалистов. Данные принадлежат активистам движений IT Army of Ukraine и Save UA и размещены на антифашистском портале «Немезида».