Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора Способная подавлять геостационарные спутники система РЭБ разработана в России В России разработана способная подавлять спутники на геостационарной орбите система радиоэлектронной борьбы 15 апреля 2023, 04:26 Текст: Антон Антонов

Предприятиями российского ОПК разработана система радиоэлектронной борьбы с дальностью действия около 36 тыс. километров, она сможет подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите, сообщил источник по случаю Дня специалиста РЭБ. Источник РИА «Новости» не стал раскрывать подробности, но заявил, что «мощность излучателей» новой системы «на малой дальности» даст возможность как подавлять, так и «безвозвратно выводить из строя электронику противника». В 2018 году эксперт американского Центра военно-морского анализа Самуэль Бендетт заявил, что Россия опережает США в области средств радиоэлектронной борьбы.

Путин поставил задачу увеличить выпуск спутников 12 апреля 2023, 18:07 Текст: Ольга Иванова

Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики. «Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать», – цитирует его РИА «Новости». Он также добавил, что Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Путин отметил, что за созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых. «Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал… Вот сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой Роскосмоса) отмечали, слава богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги», – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что в 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей.

Эксперт: Космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России Эксперт Корякин: Россия была, есть и будет великой космической державой

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны?» – сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В среду о достижениях и планах российской космической отрасли говорил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. «После некоторого затишья космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России. Если первые ракеты создавались в основном в логике сдерживания вероятного противника, то со временем космические технологии двинулись в сторону народного хозяйства – метеорологии, связи, гражданских спутников. Сейчас возвращается связка между космосом, обороноспособностью страны, подготовкой кадров и мечтой о дальнейшем покорении космоса», – считает член Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин. Собеседник напомнил, что освоение космоса было большой мечтой советского общества. «Она воплощалась в конкретных победах – первом искусственном спутнике Земли, первом человеке в космосе, первом луноходе. Космос как мечта был большим драйвером развития технологий и социального нарратива. Вспомните труды писателей Кира Булычева, братьев Стругацких, которые использовали космос как площадку для постановки большой оперы будущего», – добавил эксперт. Помимо технологического задела, космос должен содержать культурную составляющую. «Люди должны мечтать. Когда есть мечта, то появляется творчество. Если оно подкреплено технологическим заделом, тогда будут победы. Об этом говорил президент на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и на открытии торжественного вечера в честь Дня космонавтики. Россия была, есть и будет великой космической державой», – подчеркнул Корякин. По его мнению, в выделении средств на освоение космоса Россия должна стремиться к стратегическому паритету с другими ведущими странами. «Здесь первична идея и амбициозная цель. Если мы планируем развивать лунную базу, создавать лаборатории, а не обозначать свое номинальное присутствие, то средств нужно выделять как можно больше», – уверен собеседник. Эксперт приветствовал призыв президента увеличить производство спутников, развивать российские космические обсерватории, возобновить лунную программу и миссии на другие планеты Солнечной системы. «Амбициозные планы – это очень хорошо. Без амбиций не происходит движения. Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны? Будет ли вовлечен частный бизнес и крупные технологические компании в развитие космоса, как это происходит за рубежом?» – задается вопросами эксперт. «Предприниматели – не самый худший партнер для освоения космоса, если посмотреть на опыт Илона Маска или Ричарда Брэнсона. Задача Роскосмоса – не просто предлагать технологические решения, но и расширять круг тех, кто готов к освоению космоса, чтобы это было делом каждого», – предложил Корякин. В среду президент России Владимир Путин в ходе своей речи на торжественном вечере в Кремле по случаю Дня космонавтики заявил, что отечественная орбитальная станция, проект которой разрабатывается специалистами, станет форпостом страны в космосе. «Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего», – указал глава государства. По его словам, освоение космоса – это развитие науки, экономики, надежный уровень безопасности страны. «Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении», – сказал он в Кремле. Глава государства напомнил, что впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд, и «это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги». «Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – сказал президент. Новости СМИ2 Путин анонсировал выделение более 251 млрд рублей на космическую деятельность

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

В 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем космонавтики и предложил обсудить состояние отрасли и ее перспективы, передает ТАСС. «В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом – уже 251 млрд с лишним. Выручка растет», – отметил Путин. Он добавил, что всех интересуют планы России «в этой исключительной отрасли». Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное. Роскосмас понимает, куда надо двигаться. Ранее Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Путин удостоил звания Героя России космонавта Дуброва

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Российский космонавт Петр Дубров удостоен звания Героя России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Дубров удостоен звания за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета на МКС, говорится в указе главы государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Космонавт Петр Дубров установил рекорд по длительности пребывания на МКС среди россиян. Он прибыл на Землю в конце марта на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-19» и попросил привезти ему на место посадки напиток из шиповника. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости возобновить лунную программу

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Российской науке нужно вновь заняться проведением миссий на другие планеты и восстановить лунную программу, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. В космической сфере перед Россией стоят большие исследовательские задачи, которые нужно выполнять последовательно, сказал президент, передает ТАСС. «Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», – сказал он. Глава государства также отметил, что нужно нарастить производство спутников в России. Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года Глава Роскосмоса Борисов сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

По решению правительства России работа российского сегмента Международной космической станции продлена до 2028 года, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Борисов при этом отметил актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции, поскольку «время бежит быстро», а в пилотируемой космонавтике ни в коем случае нельзя допустить перерывов, передает РИА «Новости». Глава Роскосмоса сообщил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) и этапы ее создания Роскосмосу уже известны. Эскизный проект будет готов летом, пообещал он. Путин со своей стороны поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» не сбавляет работы по созданию Российской орбитальной станции. Новости СМИ2 Путин: Покорители космоса стали примером в укреплении технологического суверенитета

Фото: РИА Новости

Примеры советских конструктора Сергея Королева, инженера Валентина Глушко, изобретателя Фридриха Цандера, ученого Владимира Бармина и других показали, как нужно укреплять технологический суверенитет страны, заявил президент России Владимир Путин. «Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и в изучении космоса, за этим стоит напряженный труд многих рабочих, инженеров, ученых, в том числе Королева, Глушко, Цандера, Бармина, Келдыша, Пилюгина и многих других», – заявил глава государства на торжественном вечере, посвященном Дню космонавтики. Текст выступления президента приводится на сайте Кремля. По словам Путина, в основе побед страны в космосе и на Земле стоит «безграничная воля наших главных конструкторов», их способность добиваться результатов в сложное время. Это дало уникальный результат России. Он отметил, что Россия стала первой в космосе, поскольку люди, работавшие на предприятиях, в конструкторских бюро, институтах, подчинили жизнь интересам Родины и служению народу. «Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – указал президент. Сегодня ракетно-космическая отрасль наращивает потенциал, впервые в новейшей истории было проведено 100 космических пусков подряд без аварий. Это «очень хороший показатель» того, что отрасль встает на ноги, заключил Путин. Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов»

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин выразил благодарность создателем фильм «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС. «Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», – сказал глава государства на премьере картины в Кремле. Он отметил, что создатели фильма совершили настоящий гражданский и человеческий поступок, добыв для России первенство в съемках в космосе, передает ТАСС. Выход фильма Путин назвал уникальным событием для мирового кинематографа. Президент пожелал всем приятного просмотра и покинул зал. Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд первыми сняли художественный фильм о девушке-враче «Вызов» на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новости СМИ2 Путин назвал будущую российскую станцию форпостом страны в космосе 12 апреля 2023, 18:16 Текст: Алексей Дегтярёв

Отечественная орбитальная станция, находящаяся в разработке, должна стать форпостом России в космосе, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики. «Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что новая станция будет нацелена в том числе на решение задач, стоящих перед страной в «самом широком смысле этого слова». Ранее в среду глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС), а также этапы ее создания Роскосмосу уже распланированы. Рассекреченное дело Гагарина представили в Петербурге Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина представили в Петербурге в День космонавтики 12 апреля 2023, 13:22 Текст: Александра Юдина

Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина представили в цифровом формате на конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке» в Петербурге, материалы есть в открытом доступе, заявил начальник отдела научной экспертизы фонда, кандидат исторических наук Алексей Воронович. По его словам, оцифрованное личное дело Юрия Гагарина находится теперь в Президентской библиотеке в открытом доступе пока только в электронном читальном зале, но в ближайшее время может появиться на портале. В данный момент опубликована подробная библиографическая справка, передает ТАСС. Воронович отметил, что материалы личного дела (анкета, подробная таблица о прохождении военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов, характеристики с места учебы) подтверждают правдивость сложившегося вокруг Гагарина «образа идеального человека». Эксперт исторических наук заверил, что рассекреченные материалы позволили уточнить некоторые даты, а также небольшие биографические детали. Так, в этом помогли две автобиографии, написанные рукой первого космонавта в 1957 и 1960 годах. Отмечается, что личное дело Гагарина было передано на оцифровку в Президентскую библиотеку госкорпорацией «Роскосмос» в марте 2023 года. «Мы очень быстро смогли доставить личное дело из Москвы в Санкт-Петербург, аккуратно, внимательно его оцифровали. Затем это дело тут же увезли обратно в Москву, а мы уже начали работать над обработкой цифровых копий», – подчеркнул Воронович. Юрий Гагарин внес неоценимый вклад в развитие космической отрасли, как другие космонавты, инженеры, конструкторы, летчики-испытатели, выпускники и преподаватели профильных вузов из всех уголков нашей многонациональной Родины. Новости СМИ2 Путин заявил о наращивании Россией потенциала в космосе 12 апреля 2023, 18:43 Текст: Алексей Дегтярёв

Российская космическая отрасль наращивает потенциал, об этом говорят 100 запусков без аварий, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. «Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд», – цитирует Путина ТАСС. Это очень хороший показатель того, что отрасль «встает уверенно на ноги. При этом нужно идти дальше и осваивать новые рубежи. Покорители космоса сейчас являют собой пример в решении задач укрепления технологического суверенитета, подчеркнул президент. «Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении. Для нас это передовые, необходимые на Земле технологии, это качественно иной масштаб развития нашей науки и экономики, надежный, современный уровень безопасности страны», – сказал Путин. «Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – отметил глава государства. Также в среду президент заявил, что необходимо значительно увеличить производство спутников. Мишустин в День космонавтики посетил НПО им. Лавочкина 12 апреля 2023, 17:29 Текст: Ольга Никитина

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду, в День космонавтики, посетил НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) в подмосковных Химках – одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Председатель правительства осмотрел участок сборки космического аппарата «Спектр-УФ» – космическую обсерваторию, предназначенную для исследования объектов Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне. Аппарат после 2028 года планируется оснастить телескопом собственной разработки НПО Лавочкина с диаметром зеркала 170 см, передает РИА «Новости». Ранее в среду президент Владимир Путин во время встречи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Глава государства сообщил, что в 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей. Новости СМИ2 В Китае возложили цветы к бюсту Гагарина

Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

В китайском городе Далянь в районе Люйшунь (бывший Порт-Артур) возложили цветы к бюсту первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко. Москва и Пекин тесно взаимодействуют в космосе, в конце 2022 года стороны приняли программу развития сотрудничества на 2023–2027 годы и подписали межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции, напомнил генконсул, передает ТАСС. В церемонии участвовали российские дипломаты, председатель Китайского общества по культурному обмену между Китаем и Россией в Порт-Артуре Кай Чэнлянь. В Даляне и Шэньяне прошли тематические кинопоказы, в ходе них зрители увидели эпизоды документальной хроники о жизни Гагарина. Общество «Знание» и Роскосмос провели космический марафон «Ключ на старт» 12 апреля 2023, 19:18 В студиях Общества «Знание» в честь Дня космонавтики в 11 городах – Москве, Казани, Саранске, Вологде, Туле, Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, Курске, Архангельске и Пятигорске – состоялись выступления известных космонавтов, ученых, изобретателей, инженеров и других экспертов. «Сегодня мы вместе с Госкорпорацией «Роскосмос» уже второй раз организуем просветительский марафон. Здесь ученые, инженеры, все те, кто интересуется и связал свою жизнь с космической отраслью, рассказывают о вкладе нашей страны в освоение космоса, о будущих планах, о современных технологиях, которые используются для того, чтобы сделать космос ближе, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Помимо марафона, Общество «Знание» и Роскосмос с сегодняшнего дня и до 26 апреля будут проводить специальные кинопоказы, посвященные космосу. «Мы совместно реализовали огромное количество проектов. Например, школьники, участники наших инициатив, смогли попасть на космодром Восточный. Совсем недавно мы вместе подготовили урок в рамках цикла «Разговоры о важном», и в каждом классе, в каждой школе ребята смогли погрузиться в историю освоения космоса и, конечно же, узнать больше про колоссальную роль нашей страны в освоении космического пространства. Уверен, мы продолжим развитие нашего плодотворного сотрудничества», – приводятся слова Древаля на сайте общества. В прямом эфире марафона «Ключ на старт» прозвучало обращение генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова, который отметил, что в истории нашей страны достаточно примеров достижений в покорении космического пространства, однако мы все должны стремиться к их приумножению уже в настоящем времени. «Почти 70 лет назад человечество открыло дорогу в космос, и сделала это наша страна. Циолковский, Королев, Гагарин и тысячи других имен навеки вписаны в мировую историю. Наши предшественники сделали мощный задел, наделив страну статусом ведущей космической державы. Но на заслугах прошлого далеко не уедешь – последние события показали необходимость скорейшей реализации иных подходов к работе. Мы должны внедрять новые технологии, нарастить объемы производства», – сказал он. Одной из площадок московского марафона стал легендарный Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Параллельно с марафоном здесь же прошла ежегодная акция «Всероссийский космический диктант» от Госкорпорации «Роскосмос»: проект реализуется с 2019 года и направлен на популяризацию и сохранение достижений отечественной космонавтики. Вопросы диктанта охватывают разные сферы знаний: биография легенд российской и советской космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многие другие интересные факты, благодаря чему участники диктанта получают возможности для разнопланового просвещения. Одним из гостей акции «Всероссийский космический диктант» и марафона «Ключ на старт» стал летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев. Говоря о сегодняшних мероприятиях, он выразил убежденность, что их проведение способствует вовлечению в космическую отрасль представителей молодого поколения: «День космонавтики у нас начинается примерно за две недели до этого праздника, ведь мы выполняем роль популяризаторов отрасли. Мы ездим по разным городам нашей страны – в школы, на предприятия. Это очень полезно для нас, потому что таким образом мы привлекаем внимание молодежи», – сказал космонавт. «В целом бы хотел отметить, что интерес молодежи растет год от года. Мне есть с чем сравнивать, я начал заниматься популяризацией космонавтики примерно 20 лет назад, когда попал в отряд космонавтов, и тогда темой космоса интересовались единицы. А сейчас это уже миллионы. Сегодня ни одна поездка не обходится без того, чтобы к тебе не подошел какой-нибудь молодой человек и не поблагодарил, не задал вопрос о космонавтике», – добавил Артемьев. Также на марафоне «Ключ на старт» выступили: летчики-космонавты, Герои России Александр Лазуткин и Олег Новицкий, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и другие. В прямом эфире состоялось включение с Международной космической станции, откуда с праздником зрителей поздравили летчик-космонавт, Герой России Сергей Прокопьев, космонавты-испытатели Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Новости СМИ2 Путин поздравил с Днем космонавтики причастных к отрасли Путин поздравил с Днем космонавтики причастных к космической отрасли 12 апреля 2023, 14:53 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин во время встречи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. «Естественно, сегодня наш разговор не может не начаться с поздравления и в Ваш адрес, и в адрес всех, кто работает в космической отрасли. Тут даже шире – всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности. Хочу пожелать огромному вашему коллективу успехов в освоении космоса», – сказал он, обращаясь к Борисову, сообщает РИА «Новости». Путин также поздравил Борисова с Днем космонавтики и пожелал успехов в освоении космоса. «Мы все время говорим о том, что это чрезвычайно важно и для нашей страны, и для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня – требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования систем обороноспособности страны», – отметил Путин. Ранее сообщалось, что Путин в День космонавтики пообщается с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым и выступит на премьерном показе кинокартины «Вызов» – первого художественного фильма, снятого на МКС, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).