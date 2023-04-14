Российский и белорусский Красный Крест договорились о стажировках сотрудников Службы Милосердия

Российский Красный Крест (РКК) – старейшая гуманитарная организация России – совместно с Белорусским Красным Крестом организует стажировки для сотрудников Службы Милосердия РКК. Это и другие совместные мероприятия, запанированные на 2023 год, обсудили главы Национальных Обществ на очной встрече в Москве 13 апреля.

В рамках расширения сотрудничества между Национальными Обществами Красного Креста России и Белоруссии составлен план совместных мероприятий на весь 2023 год. В том числе, планируется совместное обучение специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации, участие Белорусского Красного Креста в проектах РКК по распространению знаний о Международном Движении и Международном гуманитарном праве, а также совместное участие в различных форумах, говорится в сообщении на сайте РКК.

Стажировки для сотрудников Службы Милосердия РКК пройдут с мая по октябрь текущего года, участие в них примут порядка 40 человек. Организацией стажировок со стороны со стороны РКК занимается Академия Красного Креста – единая образовательная платформа Российского Красного Креста.

«Совместно с коллегами из Белорусского Красного Креста мы организуем стажировки в Минске примерно для 40 человек, большинство из которых – сотрудники Службы Милосердия Российского Красного Креста. В рамках этих стажировок они смогут повысить свою квалификацию», – рассказал председатель РКК Павел Савчук.

«В частности, программа будет посвящена уходу на дому с элементами новой методики кинестетикс. Это концепция о восприятии движения и уходе за людьми с ограниченными возможностями, позволяющая человеку научиться управлять своим телом. В прошлом году данный курс уже прошли 15 наших специалистов, которые отмечают, что использование элементов данной методики в работе значительно упрощает уход за подопечными», – добавил он.

Кинестетикс помогает развить и повысить двигательные возможности больного человека, восстановиться во время или после болезни, облегчить уход за подопечным, повысить его способность к самостоятельному проживанию, а также найти индивидуальный подход к любому человеку независимо от его возраста, заболевания или других физических ограничений.

«Мы поддерживаем тесные партнерские отношения с Российским Красным Крестом, плотно сотрудничаем с Академией Красного Креста. Особенно интересен опыт взаимодействия Российского Красного Креста с системой здравоохранения на уровне фельдшерско-акушерских пунктов. Оказание медицинских и социальных услуг в комплексе крайне важно, так мы можем затронуть каждого человека, даже в глубинке. В целом, есть чему поучиться и что интегрировать в нашу работу», – сказал генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Главы Национальных Обществ также обсудили участие РКК в мероприятиях Белорусского Красного Креста международного формата в 2023 году. В частности, специалисты РКК примут участие в Школе ЧС и Школе молодежного лидера.

Как рассказал Шевцов Белорусский Красный Креста совместно со специалистами МЧС республики регулярно проводит Школу ЧС, где волонтеры и сотрудники обучаются реагированию на чрезвычайные ситуации в условиях, максимально приближенных к реальным.

«В этом году мы решили сделать несколько сценариев техногенных катастроф с массовым количеством пострадавших. Мы планируем интегрировать специалистов по реагированию на ЧС Российского Красного Креста в команды реагирования Белорусского Красного Креста, чтобы сотрудники и волонтеры наших Национальных Обществ обменялись опытом и организовали совместную работы», – отметил он.

Кроме того, представители Белорусского Красного Креста посетили Ульяновское региональное отделение РКК. Они рассказали коллегам о сервисах и социальных услугах на базе областных и Минской городской организации Белорусского Красного Креста, приняли участие в межрегиональной конференции по работе с пожилыми гражданами «Регион общественной заботы», а также посетили «Пункт здоровья» Ульяновского регионального отделения РКК.