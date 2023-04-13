На конкурс «ТопБЛОГ» подали более 30 тыс. заявок

На новый сезон конкурса блогеров «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило свыше 30 тыс. заявок, регистрация продлится до 20 апреля.

В новом сезоне участники смогут получить призы более чем 40 известных российских брендов и компаний, а также 26 тематических номинаций, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Регистрация пройдет до 20 апреля на официальном сайте конкурса.

Проект «ТопБЛОГ» нацелен на развитие навыков участников в медиа и SMM, необходимых для успешного создания и развития как блога, так и личного бренда. Проект призван помочь освоить самые современные инструменты социальных сетей с эффективной поддержкой ведущих медиаэкспертов проекта: блогеров-миллионников, звезд шоу-бизнеса и специалистов в сфере медиакоммуникаций, SMM и digital–продюсирования.

Для участия в новом сезоне уже зарегистрировалось более 30 тыс. участников из 76 регионов страны, в том числе более 300 жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и более 160 иностранцев.

За два предыдущих сезона в проекте приняли участие более 70 тыс. человек со всей страны, из которых до победы дошли 52 блогера. Среди успешных участников проекта: Мария Богословская с блогом «Академия леди» о благородном воспитании девушек (245 тыс. подписчиков), Олеся Кондакова с блогом о русском языке и литературе (165 тыс. подписчиков), Вячеслав Зиновьев с блогом про комиксы (100 тыс. подписчиков), Наталья Гросс с блогом про образование (80 тыс. подписчиков) и другие.

В третьем сезоне проекта «ТопБЛОГ» каждый участник получит доступ к бесплатной образовательной программе уровня престижных онлайн-университетов по теме медиа, сможет побороться за звание топового блогера в номинациях «Лучший авторский блог» и «Лучший корпоративный блог», а также получит возможность отправится в блог–тур по уникальным местам России.

Кроме этого, в третьем сезоне проекта «ТопБЛОГ» заявлено более 20 тематических спецноминаций, победители которых получат уникальные призы партнеров проекта. Самыми востребованными спецноминациями среди участников на данный момент стали: «Лучший блог педагога», «Лучший госпаблик», «Лучший блог о путешествиях по России», «Лучший народный блог», «Лучший блог о СПО», «Лучший блог об университете» и «Лучшее школьное сообщество «ВКонтакте».

Партнерами нового сезона проекта стали: VK, Yappy, Rutube, LiveDune, продюсерский центр Insight People, агентство INVITE, программа «Больше, чем путешествие», Институт развития профессионального образования, Минпросвещения, Минобрнауки, Минприроды, Всероссийский инженерный конкурс, центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», Международный молодежный центр РУДН, Народный фронт, Ассоциация юристов России, АНО «Национальные приоритет», Институт развития интернета, Fashion TV, экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика» и другие.