Госдума в первом чтении одобрила госрегулирование табачного рынка по аналогии с алкогольным

В Госдуме в первом чтении принят законопроект о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, закон аналогичен тому, который регулирует алкогольный рынок.

Как сообщает РИА «Новости», законопроект устанавливает правовые основы производства и оборота в России табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведение поспособствует сокращению объемов нелегального выпуска и оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

Законом предлаается отнести к лицензируемым видам деятельности производство, хранение и поставку табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья. Кроме того, предполагается обязательная госрегистрация основного технологического оборудования для их производства, чтобы предотвратить незаконный выпуск табачных изделий и никотиносодержащей продукции.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в ряд законов.

Накануне в ходе первого чтения в Госдуме приняли проект закона, запрещающий продажу вейпов, включая безникотиновые, несовершеннолетним покупателям.