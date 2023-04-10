Из украинского плена возвращены 106 российских военных

И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов.
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Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф.
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Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
9 апреля 2023, 21:33
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Текст: Ольга Иванова
Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.
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В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента
WP: Инцидент над Черным морем между ВКС России и ВВС Британии мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине
10 апреля 2023, 00:59
Фото: Thierry Monasse/dpa/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Американское издание The Washington Post утверждает, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, что могло напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине.
Как утверждает издание со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в 2022 году. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в Палате общин сообщал о перехвате британского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, утверждая при этом, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако не заявлял, что самолет был «близким к сбитию».
Напомним, 20 октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.
СМИ сообщили о скором истощении ресурсов ПВО Украины
Washington Post: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая
9 апреля 2023, 18:25
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Текст: Ольга Иванова
Ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая, такие данные публикует Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы разведки США.
Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Киева оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.
Кроме того, Пентагон обеспокоен истощением артиллерийских запасов, которые могут быть израсходованы в течение «дней», говорится в документах.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
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В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов
Глава комитета Рады Украины Мережко назвал претензии Китая на Тайвань «коммунистическим заблуждением»
10 апреля 2023, 03:57
Фото: Carsten Reisinger/ imagebroker.com/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко выступил с утверждением, что Китай якобы не имеет законных претензий на Тайвань, а претензии Пекина являются «коммунистическим заблуждением».
Мережко выступил с утверждением, что КПК (компартия Китая) якобы продолжает кричать, что Тайвань принадлежит КНР. При этом глава комитета Рады Украины выступил с утверждением, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» якобы заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
Летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область
9 апреля 2023, 16:59
Текст: Ольга Иванова
Летчики Западного военного округа на бомбардировщике Су-34 поразили мост в Черниговской области, как сообщил военкор Евгений Поддубный, этот мост использовался украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для атак российского региона.
В своем Telegram-канале Поддубный рассказал, что поражен мост через реку Судость в Черниговской области. По его словам, ДРГ использовала мост для атак на жителей Брянской области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 420 украинских военных.
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Пушилин прибыл в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин прибыл в Артемовск
10 апреля 2023, 11:24
Фото: t.me/s/pushilindenis
Текст: Александра Юдина
Врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и рассказал о работе российских бойцов по освобождению города.
В своем Telegram-канале он опубликовал видеосообщение, где рассказал, что бойцами ЧВК «Вагнер» идет зачистка города Артемовска.
«Наши подразделения продолжают освобождать русские земли», – подчеркнул он.
Также Пушилин добавил, что Киев не жалеет ни город, ни своих военных, отправляя их в «мясорубку». После этого пообещал опубликовать более подробное видео.
Ранее командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая, бои носят ожесточенный характер.
В Киеве анонсировали скорое прибытие систем NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину
9 апреля 2023, 18:56
Текст: Ольга Иванова
Системы противовоздушной обороны, которые Запад обещал Киеву, скоро прибудут в республику, сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Он пояснил, что речь идет о системах NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, передает РИА «Новости».
Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов. В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками.
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CNN: Утечка данных Пентагона выявила шпионаж США за ключевыми союзниками и Зеленским
10 апреля 2023, 09:19
Фото: Xinhua/Global Look Press
Текст: Александра Юдина
Утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение Соединенными Штатами шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, американские чиновники боятся, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает РИА «Новости».
«Просочившиеся в Сеть высокосекретные документы Пентагона показали, как Штаты шпионят за союзниками и врагами… чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения», – добавили в сюжете канала.
Более того, часть секретных документов указывает на огромный масштаб прослушивания со стороны Штатов своих ключевых союзников – Южную Корею, Израиль и Украину.
Кроме того, по данным телеканала, один из просочившихся из Пентагона документов раскрывает данные о шпионаже за Зеленским со стороны Соединенных Штатов. При этом близкие к Зеленскому источники заверили, что глава Украины этой информации не удивился, даже охарактеризовал ее как «ожидаемую».
Согласно информации CNN, в ходе шпионажа выяснилось, что Зеленский «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» в конце февраля с помощью беспилотников.
Именно этим, как уверяет телеканал, объясняются публичные заявления Штатов о нежелании предоставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия, так как США не поддерживают стремления Киева наносить удары по российской территории.
Ранее американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ. До этого в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
В Минобороны Украины рассказали о минировании границ с Россией
9 апреля 2023, 18:47
Текст: Ольга Иванова
Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина начала создавать противотанковые минные поля в областях, которые граничат с Россией и Белоруссией, сообщили в Минобороны Украины.
Так, по словам Наева, за минувшую неделю было обустроено несколько десятков минных полей, на которых использовали более 6 тыс. противотанковых мин, передает «Радио Sputnik».
Он уточнил, что минируются дороги, лесополосы, мосты, и линии электропередач, работы ведутся беспрерывно.
Ранее сообщалось, что украинские власти расширят заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до 2 км.
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Штурмующие собор УПЦ в Хмельницкой области применили слезоточивый газ против прихожан
9 апреля 2023, 21:55
Текст: Ольга Иванова
Пытающиеся захватить собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский применили слезоточивый газ против прихожан собора, сообщил Союз православных журналистов.
Кроме того, отмечается, что протестующие толкнули прихожанку, она оказалась в больнице с переломом бедра, передает РИА «Новости».
Ранее УПЦ сообщила, что в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области происходит новая попытка силового захвата собора Александра Невского.
Сенатор: Китай жестко отреагирует на проамериканские заявления Украины по Тайваню
Сенатор Долгов: Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея Киева
10 апреля 2023, 12:18
Фото: Zuma\TASS
Текст: Алёна Задорожная
Заявления украинских властей всех уровней делаются лишь по американской инструкции. И в Пекине это понимают. Но вопрос Тайваня принципиален для КНР, поэтому игнорировать подобные заявления Поднебесная не станет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов.
«У Украины напрочь отсутствует собственная позиция по любому международному вопросу. В Киеве у власти находится группа людей, которая реализует установки Белого дома. Вся риторика Рады и администрации Зеленского обусловлена исключительно теми инструкциями, которые были выданы Вашингтоном», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Команда Зеленского долго пыталась добиться хотя бы телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Но ничего не вышло. И основная причина в том, что председатель Китая прекрасно понимает – говорить с президентом Украины не о чем», – замечает собеседник.
«Очевидно, что Мережко абсолютно дремуч в вопросах истории. В противном случае он не стал бы говорить глупости о том, что Китай не имеет прав на Тайвань. Вместе с тем я не исключаю, что эти слова могут быть своего рода зондированием почвы. Если на Банковой хотят обострить отношения еще и с Китаем, то они двигаются в правильном направлении», – иронично замечает сенатор.
«КНР – мощное и суверенное государство, наш стратегический партнер. И я могу прогнозировать, что если бы подобное заявление прозвучало на более высоком уровне в Киеве, позиция Поднебесной была бы крайне жесткой. Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея. Это должны понимать и в Вашингтоне, и в Киеве», – заключил Долгов.
Ранее глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что компартия Китая «продолжает кричать», что Тайвань принадлежит КНР, пишет РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань.
Во второй половине марта в офисе Зеленского заявили, что испытывают трудности в организации телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Китаист Алексей Маслов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД тогда объяснил причины возникших проблем. Газета ВЗГЛЯД также подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
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Эксперт: Контрнаступление ВСУ обойдется без полноценного прикрытия ПВО
Эксперт Кнутов: Украинская система ПВО способна прикрыть лишь отдельные объекты
10 апреля 2023, 14:14
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Текст: Дарья Волкова
У Украины серьезные проблемы с комплексами С-300. Помимо того, что ВСУ действительно не хватает снарядов, у самих боеприпасов истек срок годности, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее западные СМИ со ссылкой на утечки данных из Пентагона сообщили о нехватке у Украины снарядов к комплексам ПВО.
«Мало того, что у Украины давно наблюдается нехватка боеприпасов для С-300, так еще и у самих снарядов в большинстве своем истек допустимый срок хранения. Из-за этого страдает точность и эффективность применения вооружения. В связи с этим украинские власти все чаще просят натовские комплексы ПВО», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Что касается непосредственно С-300, то раздобыть боеприпасы для них Украина может только на Кипре, в Греции и еще в нескольких странах, однако все они отказываются это делать. Поэтому ВСУ способны прикрыть лишь некоторые объекты. Для защиты войск требуется гораздо большее количество комплексов. Пока же противник для прикрытия войск использует ПЗРК», – рассуждает эксперт.
«Вместе с тем против самолетов ПЗРК эффективны только при применении сразу нескольких комплексов против одной цели. Более того, для поражения самолет должен лететь достаточно низко. Наша авиация старается не рисковать и не входить в зону досягаемости систем, а работать с больших расстояний. Можно уверенно говорить, что российские войска имеют господство в воздухе и активно им пользуются, особенно в восточной части театра военных действий», – добавил он.
В свою очередь военный эксперт Сергей Хатылев, рассуждая о роли украинской системы ПВО в готовящемся контрнаступлении ВСУ, указал на плохую маневренность немодернизированных комплексов С-300. По его словам, для эффективной работы системы ПВО в целях прикрытия военных подразделений необходимо, чтобы комплекс быстро прибывал на позицию, выполнял задачу, сворачивался и уходил.
Кроме того, Хатылев отметил, что с комплексами С-300, которые Россия продавала в другие страны, зачастую применяются и разные типы ракет. Поэтому найти в других странах боеприпасы, которые подойдут украинским системам, крайне сложно.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в социальные сети, сообщила, что Россия может добиться превосходства в украинском небе ввиду того, что у украинских военных заканчиваются ракеты для комплексов С-300. Это, по мнению автора статьи, станет препятствием для анонсированного ранее контрнаступления ВСУ.
Как пишет RT, полковник Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ), заявил, что не может комментировать достоверность этой информации, поскольку такие данные на Украине засекречены. Однако он подтвердил, что ПВО Украины сталкивается с серьезной проблемой. По его словам, Украине срочно нужно, чтобы западные партнеры ускорили предоставление помощи.
В свою очередь газета Washington Post сообщила, что ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая. Согласно утекшим документам, Украина способна противостоять двум-трем волнам ударов. В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Украины оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока. Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода информации и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
ВС России за сутки уничтожили более 420 украинских военных
9 апреля 2023, 16:34
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Текст: Валентина Григоренко
Российская армия на Донецком направлении уничтожила более 250 военных, всего за сутки ВСУ потеряли более 420 бойцов, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении уничтожены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районах пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 35 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении нанесесли поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР. Ликвидированы до 55 военных, боевая бронемашина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, отметили в пресс-службе.
Как указали в ведомстве, на Донецком направлении за прошлые сутки уничтожено более 250 бойцов, танк, три бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Также пресечена деятельность двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны.
«За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, бронtмашина, самоходная артустановка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 военных, три бронемашины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».
Кроме того, в ведомстве добавили, что в Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В районахпунктов Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
Также было перехвачено десять снярдов РСЗО HIMARS и «Смерч», одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», и уничтожены 14 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, уточнили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе.
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Глава УПЦ провел службу на улице у Киево-Печерской лавры
9 апреля 2023, 16:41
Фото: Українська Православна Церква/YouTube
Текст: Ольга Иванова
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре под открытым небом.
На видео запечатлено большое количество прихожан канонической Церкви, многие из которых молились на коленях. Также среди прихожан было замечено большое количество детей.
Ранее в воскресенье глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья провел Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, а на улице на территории обители начал службу митрополит канонической УПЦ Онуфрий.
Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных
10 апреля 2023, 14:41
Фото: Минобороны РФ
Текст: Вера Басилая
Российские военные на Донецком направлении уничтожили более 290 украинских военнослужащих, всего за сутки ВСУ потеряли более 530 военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России на Купянском направлении нанесли поражение ВСУ у населенных пунктов Розовка Луганской народной республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области, здесь противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Также сообщается, что возле Старицы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики, уничтожено более 120 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. Также в Новолюбовке Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска.
В то же время на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Здесь противник потерял 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».
Сообщается, что на Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего ВС России в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах. В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны, а ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Также уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Веселое, Пески, Благовещенка и Опытное ДНР.
Ранее летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область.