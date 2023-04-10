Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии России о защите как собственной территории

Минску необходимы гарантии защиты со стороны Москвы как собственной территории в случае внешней агрессии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, такая просьба была озвучена на переговорах. При этом российский лидер Владимир Путин поддержал предложения Лукашенко по всем направлениям и заверил, что России и Белоруссии нужно проревизировать все договоры и соглашения, передает БелТА.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что в данный момент уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, республика начала задействовать группировку Союзного государства.

Сам же глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что одной из ключевых тем встречи стала боевая подготовка и слаживание подразделений совместной группировки.

Он также рассказал, что стороны могут обсудить вопросы «расширения рамок» совместной группировки войск.

«Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, рассмотрим все вопросы ее дальнейшего пребывания, подготовки и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали с президентом Владимиром Путиным», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Минске белорусский лидер с министром обороны России Сергеем Шойгу начали обсуждение вопроса обеспечения безопасности в Союзном государстве.