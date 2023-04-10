Шойгу встретился с Лукашенко в Минске

В Минске белорусский лидер Александр Лукашенко с министром обороны России Сергеем Шойгу обсуждают вопрос обеспечения безопасности в Союзном государстве.

По информации белорусского госагентства БелТА, глава Минобороны России прибыл в белорусскую столицу в свете развития недавних договоренностей между главами государств.

Как указал Лукашенко, он уже поднимал такой вопрос на ВГС (Высший госсовет Союзного государства) на прошлой неделе.

«Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем, мы договорились, что вы со специалистами приедете в Белоруссию, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности», – подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявлял, что в ходе переговоров с Путиным на ВГС были найдены решения по всем вопросам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь. В четверг они провели встречу в формате «тет-а-тет» перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства.