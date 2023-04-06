Лукашенко: В ходе переговоров с Путиным найдены решения по всем вопросам

Лукашенко заявил о найденных в ходе переговоров с Путиным решениях «по всем вопросам»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решения «по всем вопросам» в ходе переговоров, заявил белорусский лидер перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства.

Президенты в ходе переговоров в среду достигнуты соглашения «по всем вопросам», которых было больше 10, заявил Лукашенко, передает БелТА.

Он подчеркнул, что в ходе беседы уделялось внимание вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь. В четверг они провели встречу в формате «тет-а-тет» перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства.