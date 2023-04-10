Песков заявил об отсутствии инициатив по перемирию на Украине в связи с Пасхой

Предложений о перемирии на украинской территории в связи с Пасхой никем пока не выдвигалось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ее (идею о пасхальном перемирии) никто не выдвинул», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что Страстная неделя только началась, но до сих пор подобных инициатив не озвучивалось.

Представитель Кремля напомнил, что Россия уже предлагала перемирие и сама придерживалась его, но киевский режим не пожелал сделать то же самое в ответ.

В начале января президент России Владимир Путин, поручил ввести режим прекращения огня на Украине в связи с Рождеством. После этого министр обороны Сергей Шойгу ввел такой режим на 36 часов.