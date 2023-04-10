Опубликованы данные опроса ВЦИОМ о внешней политике, его результаты хорошо вписываются в линию «Гордость – суверенитет».

За 15 лет в обществе заметно укрепился образ России как независимого государства, способного отстаивать свои национальные интересы вне зависимости от того, нравится это или нет правительствам других стран.

Говоря о внешней политике России, большинство наших сограждан отметили, что Россия сегодня отстаивает национальные интересы вне зависимости от того, нравится или не нравится это правительствам других стран (59%), следует из данных на сайте ВЦИОМ.

В ходе опроса участникам было предложено порассуждать о том, что наша страна могла бы выиграть и что проиграть, если бы отказалась от самостоятельной внешней политики и действовала бы в русле, проложенном США и другими странами Запада.

И хотя вопрос оказался трудным для многих (доля затруднившихся с ответом составила до 40%), большая часть наших сограждан убеждены, что Россия ничего бы не выиграла (38%) и потеряла бы свой суверенитет, независимость и свободу (25%).

Опрос был проведен 1 апреля 2023 года, в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.