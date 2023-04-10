Российская авиация и «Солнцепеки» нанесли удар по украинским позициям

Авиация ВКС России и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР

Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли поражение живой силе украинских войск на краснолиманском направлении, противник понес потери, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами, противник понес потери в личном составе и технике, передает РИА «Новости».

Савчук рассказал также, что оперативно-тактическая авиация нанесла удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.

На червоно-дибровском участке удалось обнаружить перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка нацгвардии Украины.

Расчетами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов.