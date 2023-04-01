Эксперт: Белоруссия и Украина по-разному воспользовались отношениями с Россией

Политолог на опыте Белоруссии и Украины показал последствия дружбы и вражды с Россией

На примере Белоруссии и Украины видно, что значит быть в дружбе или в ссоре с Россией. Белоруссия стала зажиточной страной, а Украина ввязана в братоубийственную войну и стоит на грани уничтожения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В субботу – годовщина разрыва по инициативе Киева российско-украинского договора о дружбе, а в воскресенье отмечается День единения народов России и Белоруссии.

«Президент Белоруссии успешно использовал братские отношения между нашими народами для экономического развития своей страны. Белоруссия уже не напоминает то довольно-таки нищее государственное образование, которым являлось в 1991 году. В целом это зажиточная страна, в которой заметные успехи показывает не только сельское хозяйство, но и обрабатывающее, промышленное и высокотехнологичное производство, добыча», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

Такой результат был достигнут за счет тесных отношений с Россией, эффективной суверенной политики двух стран, а также прав, которые получили белорусы в России и россияне в РБ. «Лукашенко успешно использовал позицию моста, транзитного хаба между Западом и Россией, за счет чего белорусский бизнес заработал большие деньги. Лукашенко сделал все для того, чтобы Белоруссия использовала условия партнерских и братских отношений максимально благоприятно», – добавил собеседник.

Ситуация в российско-украинских отношениях «совершенно обратная». «Местная элита насильственно отрывала Украину от России, боясь, что украинский народ захочет жить в одном государстве с российским народом, с которым имеет теснейшие братские и родственные отношения. Отрывая украинский народ от России, выступая на стороне западных стран, украинские элиты сделали все, чтобы уничтожить любые перспективы для развития украинского этноса, в том числе независимого. Я имею в виду абсолютно подорванные перспективы демографического характера, нищету, в которую погрузили страну олигархи», – подчеркивает эксперт.

По словам Данилина, ссора с Россией отбросила Украину на последнее место по экономическому развитию в Европе. «Украина стала хуже и беднее Молдавии, что представить себе было невозможно все это время. За счет этой нищеты и длительной русофобской политики появилось большое количество молодых радикалов. Их не только убедили в том, что во всех бедах виновата Россия, но и бросили на убой в братоубийственную войну. Сначала гражданскую, а затем войну с Россией», – напомнил директор Центра политического анализа.

Результатом вассальной политики киевского режима станет «дальнейшая деградация украинской нации и, скорее всего, гибель украинского государства». «На примере двух соседей видно, что значит жить в мире и в дружбе с Россией и что значит быть с ней в ссоре», – указал эксперт.

Договор о дружбе между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Он вступил в действие в апреле 1999 года. Согласно договору, обе страны строили отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.

Каждая страна обязалась защищать права своих граждан, проживающих на территории другой, принимать необходимые меры, включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, представляющих собой подстрекательство к насилию.

Договор о дружбе был заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон. В августе 2018 года президент Украины Петр Порошенко поручил начать работу над прекращением действия документа. Россия получила от Украины официальную ноту по этому поводу 24 сентября 2018 года. Одним из главных поводов для аннулирования договора Киев называл события 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. Окончательно закон о непродлении договора был подписан президентом Украины в декабре 2018 года после соответствующего решения Верховной рады. Документ перестал действовать с 1 апреля 2019 года.

День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. В 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии» и этот факт положил начало процессу взаимной интеграции стран.

Сейчас в рамках Союзного государства России и Белоруссии реализуются программы в промышленности, энергетике, строительстве, в области информационных технологий, освоении космоса. Договорно-правовая база российско- белорусского сотрудничества насчитывает около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

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