Началось выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России»

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» будет проходить в электронной форме на сайте PG.ER.RU. У каждого кандидата будет личный кабинет, где он сможет размещать свою биографию, новости, фотографии и видео, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Кандидатами могут стать граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, не имеющие гражданства или вида на жительство иного государства, судимости, не состоящие в других партиях. Также кандидаты не должны иметь счетов в иностранных банках, иностранных финансовых инструментов и прочих активов за границей, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Процедура предварительного голосования впервые проходит в новых регионах. И предусматривает ряд особенностей. Например, кандидатами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях могут быть и те, кто по объективным причинам не может закрыть счета в иностранных банках, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, но предпринял для этого все возможные меры. Мы все прекрасно понимаем, что в нынешних условиях это часто невозможно сделать. При выдвижении такие кандидаты должны сообщить об имеющихся у них иностранных счетах и иностранных финансовых инструментах», – отметил Перминов.

Также кандидаты, которые проживали в новых субъектах на момент принятия решения об их вхождении в состав РФ, в обязательном порядке должны представить в региональный оргкомитет предварительного голосования копии заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

«Еще одна особенность – для жителей новых регионов отменена необходимость представления справки об отсутствии судимости. Обязанность указывать при выдвижении сведения о судимости осталась», – пояснил замсекретаря Генсовета «Единой России».

Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Регистрация избирателей будет проходить на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года. В новых регионах предварительное голосование состоится еще и очно.

По всей стране процедура пройдет по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области – по четвертой, когда голосуют избиратели, включенные в утвержденный оргкомитетом процедуры список. Такой порядок касается проведения предварительного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Яковлевского городского округа и Совета депутатов Шебекинского городского округа.

В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске – мэра города, в Крыму – депутата Госдумы по одномандатному округу №19.