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Литва не впустила в порт судно под флагом России
Министр Литвы Скуодис: Республика не впустила судно под флагом России и самолет с россиянином
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Власти Литвы отказались пропускать российское судно в порт Клайпеды, а также самолет, на борту которого находился россиянин, включенный в санкционный список Евросоюза
Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис. По его словам, инцидент с отказом впускать судно произошел на выходных. Тип судна и другие детали не сообщались, передает ТАСС.
Также Литва не дала фигуранту санкционного списка ЕС «попасть в Литву воздушным путем». Самолету отказали в посадке, сообщил политик.
Ранее в Вильнюсе решили отказаться от прежнего названия музея, которое носит имя поэта Александра Пушкина.
Чехия собралась ввести на Украину военную полицию
ЧТК: Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину
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Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину для расследования совершенных в этой стране военных преступлений, сообщило информационное агентство ЧТК.
По имеющимся у ЧТК данным, на Украину могут быть направлены до 15 экспертов военной полиции Чехии, которые станут частью группы специалистов Международного уголовного суда в Гааге и смогут также выполнять связанные с расследованием военных преступлений на Украине задачи в Нидерландах, передает ТАСС.
Как утверждается, служащие чешской военной полиции по согласованию с Международным уголовным судом в Гааге будут выезжать на Украину и в Нидерланды сроком от месяца до полутора месяцев. Их мандат, который предстоит утвердить парламенту республики, рассчитан до конца 2024 года. Предусмотрены бюджетные расходы в размере 29,6 млн крон (примерно 1,3 млн долларов).
Кроме того, правительство Чехии одобрило направление до 20 служащих армейского спецназа в Нигер, где они должны быть задействованы советниками и инструкторами.
Напомним, в конце февраля премьер-министр Венгрии Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину.
Вооруженные силы России нанесли «массированный удар возмездия» за теракт в Брянской области
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Российские военные провели массированный удар возмездия по объектам украинской военной инфраструктуры в ответ на террористические атаки Киева в Брянской области, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного оружия, в том числе применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Повреждения получили ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.
Уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок поставляемого Западом оружия, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что происшествие в Брянской области было однозначно квалифицировано как теракт. Он отмечал, что применение натовского оружия в ходе нападения на регион говорит о вовлеченности НАТО в конфликт.
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ВСУ бросили натовское вооружение под Артемовском
Российский боец рассказал о добытом близ Артемовска трофейном натовском вооружении
В боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы, рассказал один из них.
Как рассказал боец группы «Вагнер», демонстрируя трофейное оружие, в боях за Соледар «Правый сектор*» бросил гранатомет RBG-6 и боеприпасы к нему, передает РИА «Новости».
По его словам, в руки к бойцам попадают М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки Barrett.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить российские ракеты «Кинжал»
ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить гиперзвуковые российские ракеты
Украинские средства противовоздушной обороны не смогли сбить ни одну гиперзвуковую российскую ракету, сообщил спикер украинских ВВС Юрий Игнат.
Он заявил, что объекты в разных регионах Украины были атакованы ракетами «Кинжал», которые стали проблемой для сил ПВО, передает «Российская газета».
«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», – сказал Игнат.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО
Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает России в контексте СВО на Украине», заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, заявила Хейнс, передает ТАСС.
Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.
В Грузии образовалась пробка из направляющихся в Россию автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» и сообщения пользователей Telegram-канала «Верхний Ларс».
Исходя из данных сервиса «Яндекс.Карты», длина затора перед границей России со стороны Грузии превышает километр. Один из пользователей чата сообщил, что со стороны Грузии к границе с Россией образовалась большая очередь. Другой участник сообщил, что пробка со стороны Грузии до грузинского поста достигает двух километров, передает РИА «Новости».
Ранее у парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между силами спецназа и протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах.
На Западе признали потери ВСУ по всей линии фронта
Financial Times: На Западе признали, что ВСУ несут потери по всей линии фронта
Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.
По его словам, Украина теряет людей по всей линии фронта, ситуация ухудшается с каждым днем, ВС России атакуют со всех сторон, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек.
Глава ВТБ Костин заявил о важности юаня для России
Глава ВТБ Костин: Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах
Китайская валюта юань в скором времени должна стать для России равной доллару и евро валютой, в которой будут проводиться расчеты, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Россия будет проводить расчеты в китайской валюте, в том числе, возможно даже в торговле с другими странами, заявил Костин французскому изданию Les Echos, передает РБК.
Костин сказал: «Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах».
Также в интервью он заявил, что в отношениях России и Запада «вскрылся абсцесс», и произошло это именно из-за того, что западные страны не учитывают российские интересы.
Балицкий рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУ
Балицкий: Российские силы имеют двойную линию обороны в Запорожской области
Российские силы организовали глубоко эшелонированную линию обороны в Запорожской области, военные готовы к отражению возможного контрнаступления ВСУ, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, в регионе готовы к контрнаступлению ВСУ, построена двойная глубоко эшелонированная линия обороны, передает ТАСС.
Администрация отслеживает снабжение армии и помогает в вопросах обеспечения, на которое только за январь-февраль было потрачено около 400 млн рублей, отметил он.
По данным Балицкого, группировка ВСУ на подконтрольной Киеву территории региона составляет около 40 тыс. человек.
Ранее Балицкий заявил, что обсудил с Путиным усиление ПВО в Запорожской области.
В ООН призвали расследовать подрыв «Северных потоков»
Публикации на тему взрывов на «Северных потоках» не могут оцениваться в ООН, Организация призывает соответствующие структуры провести расследования по этому вопросу, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Подрыв газопроводов должен быть расследован разными компетентными властями, у ООН нет данных из первых рук о причастности к этому некоей проукраинской группировке, потому она не может оценить публикации на тему, сказал Хак, передает ТАСС.
Но такие публикации вызывают обеспокоенность, если предположить, что за подрывами действительно стоит некая группировка. Потому это нужно расследовать соответствующим властям.
Ранее британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших «Северный поток» и «Северный поток – 2», спонсировало лицо, не связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским. New York Times также указывала на эту версию. При этом испанская Confidencial предположила, что эти материалы могут быть лишь отвлечением внимания.
Стало известно о нападении на украинских беженцев в немецкой Саксонии
MDR: Беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений в Германии
Беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии, сообщили СМИ.
Как рассказала одна из собеседниц портала MDR, пожилой мужчина начал кричать на нее на парковке из-за «дорогой машины» с требованием отправить деньги на Украину и уехать.
По данным портала, машинам с украинскими номерами также прокалывали шины, передает RT.
Ранее в немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Глава правящей партии Грузии Кобахизде сравнил происходящее в стране с событиями на Украине
Майдан, сменивший власть на Украине, привел страну к потере Крыма и большей части Донбасса, заявил председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе, заметив, что грузинские радикалы «добиваются аналогичных результатов».
В результате майдана на украинской территории сейчас идут боевые действия, страна потеряла множество территорий, цитирует Кобахидзе NewsGeorgia.
Он добавил, что грузинские радикалы добиваются аналогичных результатов в Грузии.
Политик, комментируя сравнение событий в стране сейчас с украинскими событиями 2013-2014 годов, указал, что сейчас в Грузии в тюрьме сидит экс-президент Михаил Саакашвили, это «грузинский Янукович».
Ранее МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек на акциях протеста оппозиции против называемого «пророссийским» проекта закона об иностранных агентах.
Во второй половине дня среды в Грузии возобновились акции против закона об иноагентах.
Грузинский эксперт оценил решение властей страны отозвать законопроект об иноагентах
Грузинский эксперт Мамрадзе: Отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости
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Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал законопроект об иноагентах «грубой ошибкой» властей, но отметил, что его отзыв будет положительным для правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вносить такой законопроект без предварительной подготовки в тех же западных структурах и консультаций с местным обществом было грубой ошибкой, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Я очень положительно оцениваю его отзыв. Власти выиграют и в глазах местной общественности, и перед Западом».
По его словам, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «устроили грязную провокацию» и смогли вовлечь в радикальные действия молодежь.
«А Запад, даже не читая закон, требовал его отзыва. Это стимулировало молодежь. Но по большому счету стигматизировать законопроект, не читая его, что это, если не фашизм или большевизм?» – сказал Петрэ Мамрадзе.
«В любом случае «Грузинская мечта» сейчас может повернуть ситуацию себе на пользу. Она скажет, что слушает глас собственного народа, особенно молодежи, а также она получает козыри перед Западом», – считает эксперт.
«Отзыв является проявлением силы, а не слабости», – отметил он.
Эксперт сказал, что «до грузинского Майдана дело бы не дошло, нет такого ресурса в оппозиции».
«Опять в первых рядах оппозиции отпетые сторонники Саакашвили. У нее нет принимаемых обществом лидеров», – заявил аналитик.
Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским».
Пушилин рассказал о попытке атаки ВСУ в Артемовске
Пушилин: ВСУ попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака отбита
Украинские войска попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака отбита, силы России продвигаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ пытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака была отбита, ВС России продвигаются, передает ТАСС.
Накануне экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о зачистке Артемовска.
Телеведущего Шаца задержали на Бали
Российского шоумена Шаца задержали на Бали перед концертом
Российского шоумена Михаила Шаца (признан иностранным агентом) задержали на Бали перед концертом на 8 Марта, сообщают СМИ.
Шац мог нарушить миграционное законодательство Индонезии, после чего его задержали, передает RT со ссылкой на электронные СМИ.
Сам артист не рассказывает детали произошедшего, но обещает вернуть деньги, которые ему заплатили за билеты. Как сообщают в соцсетях живущие на Бали россияне, для проведения концертов на Бали необходима специальная виза, которой у Шаца, по всей видимости, не было.
В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.