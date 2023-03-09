Литва не впустила в порт судно под флагом России

Министр Литвы Скуодис: Республика не впустила судно под флагом России и самолет с россиянином

Власти Литвы отказались пропускать российское судно в порт Клайпеды, а также самолет, на борту которого находился россиянин, включенный в санкционный список Евросоюза

Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис. По его словам, инцидент с отказом впускать судно произошел на выходных. Тип судна и другие детали не сообщались, передает ТАСС.

Также Литва не дала фигуранту санкционного списка ЕС «попасть в Литву воздушным путем». Самолету отказали в посадке, сообщил политик.

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