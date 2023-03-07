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Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада истории Второй мировой войны
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Нужно положить конец фальсификациям США об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне, не допустить забвения преступлений нацизма, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Шойгу отметил, что США и западные страны бессовестно распространяют ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны, этой фальсификации правды необходимо положить конец, передает РИА «Новости».
Министр также заявил, что нельзя допускать, чтобы уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм, были извращены и забыты.
Шойгу заявил, что запланированы более 42 тыс. мероприятий в рамках празднования 78-й годовщины Победы. Важным направлением работы станет чествование ветеранов Великой Отечественной и участников СВО, оказание социальной поддержки их семьям. Министр отметил, что уже сегодня проводятся некоторые из них, готовится серия телемостов военнослужащих с родными и близкими и другие.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на важность фильма «Нюрнберг» в борьбе с фальсификациями истории.
В России оценили намерения Польши получить компенсации за прекращение поставок нефти и газа
Эксперт Юшков: Польша вряд ли получит компенсации по газу и нефти
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Шансы Польши получить компенсацию по иску минимальны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.
«Претензии Польши абсурдны, особенно в нефтяной сфере. Весь прошлый год они требовали ужесточить санкции против России и запретить доставку нашей нефти по трубе. И когда в ЕС отказались это делать, Варшава заявляла о готовности ввести ограничения на национальном уровне», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На деле же, скорее всего, арбитраж признает ситуацию форс-мажорной. Дело в том, что там остался только контракт «Татнефти», которая не смогла согласовать с Минэнерго график прокачки на польский НПЗ. Соответственно, это государственное решение, а компания просто не могла выполнить условия договора», – полагает собеседник.
«Что касается газовой сферы, контракт Газпрома с польской компанией должен был закончиться еще в декабре прошлого года. Но, напомню, Польша и Болгария стали первыми странами, перед которым встал вопрос, платить ли за энергоресурсы по рублевой схеме. И они отказались от поставок», – заметил он.
«Теперь поляки требуют от нас вернуть разницу между изначально оговоренной стоимостью по контракту с Газпромом и тем, за сколько реально они покупали в итоге топливо. Но тут есть прецедент, когда финская компания также подавала иск к Газпрому и арбитраж принял сторону России, сославшись на нежелание финнов платить в рублях», – заключил Юшков.
Ранее глава польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил о планах потребовать компенсации от России за прекращение поставок нефти и газа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Zet. Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, пишет РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях. Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
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Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
Врио губернатора Запорожской области Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» рассказал, что считает, что весной на Украине произойдет кризис, в результате которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России.
Он рассказал, что власти Запорожской области разговаривают с людьми, которые имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом, они говорят, что на подконтрольных Киеву территориях очень высокая степень уныния, передает РИА «Новости».
«Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера», – считает Балицкий.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Российские военные захватили около Артемовска бронемашину Pantera
У ВСУ в Артемовске появились бронемашины Pantera производства ОАЭ
Украинское командование отправило к городу Артемовску бронемашины Pantera, произведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, одну из таких машин уже захватили российские военные.
Эти бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что киевский режим, предположительно, решил перебросить стратегические резервы к городу.
Захваченную машину заметили у железнодорожной станции Ступки к северу от Артемовска.
Ранее в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
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Россия отказалась предоставлять данные о Вооруженных силах странам ОБСЕ
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Россия отказалась предоставлять информацию о своих Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
Он рассказал РБК, что о своем решении Москва уведомила стороны еще 16 января 2023 года. Гаврилов пояснил, что если Россия продолжит участвовать в ежегодном обмене военной информацией (ЕОВИ), то данные о ВС России попадут в руки стран, которые перестали выполнять аналогичные обязательства.
Так, Британия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словения, США, Франция, Швеция, Эстония и другие страны (всего 29) вовремя не предоставили определенный тип уведомлений. Болгария, Польша и Франция не пригласили Россию на свои военные базы, а Нидерланды исключили Россию из списка стран, которые получают от них уведомления.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – заявил российский лидер в послании Федеральному собранию в конце февраля.
В Киеве раскрыли, когда начали подготовку к конфликту с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев начал готовиться к конфликту с Россией после встречи Зеленского с Путиным
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Украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов в эфире украинского «24 Канала» рассказал, что Киев не имел бы нынешнего результата, если бы не начал готовиться заранее.
По его словам, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться «к этим процессам» после декабря 2019 года, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, где произошла его «первая и последняя встреча» с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В 2019 году Путин и Зеленский виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже. Также президент России провел и двусторонние встречи – с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей на тот момент пост канцлера Германии Ангелой Меркель.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации.
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Россия предупредила Запад об обязанности вернуть замороженные активы с процентами
Дипломат Логвинов: Западу рано или поздно придется вернуть России замороженные средства, да еще и с процентами
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Любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Любая «воровская схема», которую изобретет Европейский союз, противоречит общепринятым правовым нормам, передает РИА «Новости» слова Логвинова.
Он напомнил, что юридическая служба Совета ЕС фактически признала, что рано или поздно государственные активы России придется вернуть, добавив к этому проценты. Если же эти средства по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет обязан компенсировать России потери, сказал дипломат. По его словам, средства придется изыскивать из кармана европейских налогоплательщиков, которые об этом даже не догадываются.
В феврале Юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никому не известно местонахождение 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.
Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях
Комиссия Фонда гимнастической этики отстранила от работы Ирину Винер на два года
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Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на два года, сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
В заявлении говорится, что Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера или главы делегации в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения, передает ТАСС.
Ранее МОК оценил предложения по допуску российских спортсменов к соревнованиям, отметив, что концепция допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и соответствует Олимпийской хартии.
В Германии признали негативные последствия отказа от российского газа
Немецкий министр Хабек указал на последствия отказа от газа из России
Отказ от российских энергоносителей не обошелся без последствий, заявил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
В 2022 году поставки российского газа составляли 55% снабжения страны, заявил Хабек, передает ТАСС.
Он добавил, что отказ на этом фоне от газа из России стал «гигантским достижением», но люди за него «заплатили большую цену», и указал на высокие темпы инфляции.
Сейчас ФРГ не зависит от российских поставок газа, но может произойти такое, что через терминалы СПГ соседних стран в Германию может поступить голубое топливо, содержащее «молекулы российского газа», и это невозможно проконтролировать.
Хабек добавил, что немецкие компании не закупают СПГ у российских фирм или в России. В следующую зиму ситуация будет иной, поскольку заполненность хранилищ гораздо выше, чем в предыдущем году. Сейчас она составляет 70%, тогда как годом ранее – 20%.
Ранее СМИ сообщали, что немецкие власти хотят использовать трубы «Северного потока – 2» для строительства трубопровода по транспортировке СПГ.
Эксперты объяснили логику украинского террора на территории России
Историк Гаспарян: Корни украинского терроризма уходят в 1920-е годы
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Подрыв автомобилей укладывается в террористическую традицию украинских националистов. Точечные методы устрашения через убийства видных деятелей использовались ими с 1920-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали историк Армен Гаспарян и ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева.
«Истоки радикального терроризма следует искать в «Организации украинских националистов», которая запрещена в России. ОУН* возникает в 1920-х годах прошлого века как союз наиболее рьяных эмигрантов, а возглавлял ее полковник Евгений Коновалец. Под его руководством находилось много молодых людей, которым хотелось перейти от политических дискуссий к жестким действиям», – считает политолог и публицист Армен Гаспарян.
«Тогда же оформился преступный почерк ОУН. Речь идет о точечных операциях, направленных против конкретных чиновников или представителей правоохранительных органов», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что в период зарождения украинский терроризм ставил своей целью вовсе не борьбу с Петербургом или Москвой. Тогда главным врагом ОУН выступали поляки. Например, тюремный срок Степана Бандеры был связан именно с деятельностью его организации против Варшавы», – акцентирует собеседник.
«Однако постепенно акценты менялись. Уже в конце 1940-х годов украинский национализм переориентировался на устрашение жителей западной части УССР. Объектами операций становились граждане, которые наиболее активно сотрудничали с советской властью в период Великой Отечественной войны», – рассказывает Гаспарян.
«Таким образом, украинские националисты никогда не чурались использовать террористические методы. Сегодня данная идеология стала главенствующей на уровне правительства страны. Фраза: «Наша власть должна быть страшной» воплотилась в реальность», – уточняет эксперт.
«Мы помним о смерти Дарьи Дугиной, видим попытку покушения на Константина Малофеева. Это точечные террористические приемы, так называемые аттентаты, которые были характерны для ОУН еще в начале 1920-х годов прошлого столетия. В этом чувствуется преступная преемственность режима. Однако сегодня влияние националистов расширилось», – считает собеседник.
«Они получили доступ к инструментам пропаганды и государственной власти. Это позволило им вывести террор на совершенно новый уровень и сделать государствообразующим элементом Украины. Аналогов этому во всемирной истории нет», – резюмирует Гаспарян.
«Кроме того, подрывы автомобилей – достаточно распространенная практика криминальных разборок 1990-х годов на постсоветском пространстве. Это топорный, но эффективный метод реализации диверсионных задач. Советская школа спецслужб изучала подобные террористические акты, но лишь с целью их предотвращения. К реализации столь подлых приемов мы никогда не прибегали», – рассказывает ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Известно, что организатором покушения на Константина Малофеева выступил один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин. Эта организация существует с 2015 года. Мы живем в трудное время, и опасность проникновения противника под «крышу нашего дома» важно осознавать», – подчеркивает эксперт.
«Мы должны вести активную работу по противодействию злодеяниям врага. Необходима оперативная сеть добровольцев, которые могли бы докладывать о странностях в поведении незнакомцев или подозрительных случаях в пограничных с Украиной регионах нашей страны. Важно общественное участие, потому что полицейского на каждый километр не поставишь. Использование украинской властью подобных мер также наглядно демонстрирует полное отсутствие моральных принципов у данного режима», – акцентирует собеседник.
Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности.
В ведомстве уточнили, что покушение планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, установленного под автомобиль Малофеева. Ранее данный метод использовался во время убийства Дарьи Дугиной.
По данным ФСБ, организатором преступления выступил гражданин России Денис Капустин, являющийся одним из руководителей Русского добровольческого корпуса (РДК). Сообщается, что он является непосредственным участником нападения 2 марта членов организации на села в Брянской области.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они получали с дочерью.
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Эксперт увидел грубую подтасовку в эстонских выборах
Политолог Рева: Выборы в Эстонии оказались грубо подтасованными
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Результат состоявшихся в Эстонии парламентских выборов стал итогом грубой подтасовки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. Тем временем эстонская оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) заявила, что не признает официально объявленный исход выборов – до тех пор, пока не убедится в том, что голоса подсчитали честно.
5 марта в Эстонии состоялись выборы в Рийгикогу (парламент). Первоначально, согласно данным экзитполов, казалось, что победу одерживают консерваторы из партии EKRE. Им приписывали 25,2% голосов, в то время как Партии реформ, в рядах которой состоит нынешний премьер-министр Эстонии, – всего 20,1% голосов.
Но после подсчета голосов и по итогам электронного голосования выяснилось, что Партия реформ набирает 31,2%, EKRE – лишь 16,1%, а Центристская партия (за которую традиционно голосуют русскоязычные граждане Эстонии – 15,3%. Далее, в соответствии с достигнутыми результатами следуют «Эстония-200» (13,3%), Социал-демократическая партия (9,3%) и «Отечество» (8,2%). Теперь Партия реформ получит 37 мандатов в Рийгикогу (плюс 3 по сравнению с предыдущими выборами), а EKRE – 17 (минус 2).
Глава Консервативной народной партии Мартин Хельме выразил недоверие к результату, объявленному эстонским Центризбиркомом. Он заявил, что консерваторы пойдут в суд и потребуют доступа к счетным компьютерам. «Начнем с того, что в первый день, когда были запущены электронные выборы, что-то сразу пошло не так, и закончим тем, что, хотя избирательная комиссия говорит, что результаты должны стать известны через час после закрытия участков (то есть в 21:00 – прим. газеты ВЗГЛЯД), мы ждем до 11–12, и цифры совершенно не совпадают с бумажными бюллетенями. Даже отдаленно не совпадают. По-моему, в правдоподобность электронных выборов невозможно поверить», – сказал лидер консерваторов.
Он не считает, что EKRE допустила какие-либо ошибки в своей предвыборной агитации. «Я думаю, что сигналы нашей кампании были правильными. Я думаю, что тот пузырь, в котором живут в политических кругах Таллина и в СМИ – будто народ Эстонии в первую очередь заботит Украина – на самом деле не соответствует действительности», – сказал председатель EKRE.
В свою очередь политолог Максим Рева, сам являющийся уроженцем Эстонии, напомнил газете ВЗГЛЯД, что накануне выборов партию EKRE «топили» с помощью «тяжелой артиллерии» – в американском издании Politico вышла статья, где эту организацию обвинили в связях с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
При этом EKRE, будучи эстонскими националистами, одновременно являются евроскептиками, находятся в недоброжелательных отношениях с брюссельским истеблишментом и американской Демократической партией, зато выражают симпатии экс-президенту США Дональду Трампу. После победы Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году основатель EKRE Март Хельме назвал его «коррумпированным типом» и усомнился, что тот победил честно – за что лишился поста главы эстонского МВД.
Максим Рева добавил, что к настоящему моменту EKRE два года находится в оппозиции, а Кая Каллас, соответственно, у власти – и при ней Эстония серьезно «просела» в плане экономики. «Поэтому внезапная победа Партии реформ кажется мне крайне подозрительной. Тут все просто вопиет о подтасовке, которую «реформисты», будучи правящей партией, имели все возможности организовать. Кая Каллас, которую прозвали «принцессой войны», шла на выборы с единственной идеей-фикс – наращивать градус геополитического противостояния с Россией», – пояснил собеседник.
«Что касается экономики и уровня жизни в самой Эстонии – эти темы ее, похоже, просто не волнуют. В то же время EKRE, которые, надо признать, талантливые популисты, настаивали на том, что главным предметом заботы для эстонских властей должна являться все-таки сама Эстония, а не Украина. Результаты экзитполов показывали, что избиратель в массе своей разделяет эту точку зрения. А потом – бац! – в одночасье все меняется. Я как человек, который занимается политикой не первый год, не верю, что возможны подобные случайные кульбиты. Тут вспоминается афоризм, приписываемый товарищу Сталину: неважно, как голосуют, важно, как подсчитают», – подчеркнул политолог.
В то же время Рева усомнился в том, что EKRE сможет доказать свою правоту через суд. «Те, кто организовал эту подтасовку, имеют все возможности замести следы. Глубоко сомневаюсь, что EKRE позволят добыть доказательства произведенной подмены. Однако если консерваторы не отступятся, будут продолжать требовать правды и последовательно пойдут по судебным инстанциям, не давая забыть обо всей этой истории, то поспособствуют падению доверия населения к избирательной системе. Хотя эстонский менталитет такой, что люди будут лишь роптать на кухнях, а на открытое возмущение решатся немногие», – предположил Рева. Он добавил, что от предположительной подтасовки могла пострадать не только партия EKRE.
«Единственная политсила на этих выборах, которая реально озабочена защитой прав местного русского населения, – общий список Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и движения Koos/«Вместе». Первоначальные результаты показывали, что представитель этого списка Айво Петерсон проходит в парламент. Потом, по итогам произведенного подсчета, выяснилось – нет, не проходит…» – сообщил Рева.
Напомним, Партия реформ под руководством премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии. Об этом сообщила республиканская избирательная комиссия. Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта, передает «РИА Новости».
Всего было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент, партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5-процентный избирательный барьер.
Ранее эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка, который был выставлен на площади Свободы в центре Таллина. В частности, министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в республику подбитый танк Т-72.
Он был установлен на площади Свободы в центре Таллина до 2 марта, после чего его планировали показать в других городах страны. Жители Таллина приносили к танку цветы, но сотрудник охранной фирмы их убирал.
В городах Раквере, Нарва и Йыхви посчитали, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что демонстрация танка в других городах все еще обсуждается с местными властями.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
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ВСУ создали четыре группировки для обороны Артемовска
Пригожин: ВСУ создали четыре группировки для блокировки российских сил под Артемовском
Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
В Telegram-канале пресс-службы Пригожина основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке, передает ТАСС.
«ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил он.
По словам Пригожина, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.
В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
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США отказали части российской делегации в ООН в визах
Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.
Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.
Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.
Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.
В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.
Российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Командир Игнат: Дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава, сообщил командир взвода с позывным Игнат.
Игнат сообщил РИА «Новости», что российские силы стремятся вызвать снарядный голод и нехватку личного состава на этом направлении.
Сейчас, по его словам, на дорогах распутица из-за плюсовой температуры, в полях грязь, и осуществлять поставку боекомплекта можно только по твердому покрытию – дорогам, асфальту. Поэтому важно перерезать все эти коммуникации, установив полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами, заявил командир взвода.
Кроме того, жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на Авдеевском направлении. По их словам, в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна постоянная работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои.
В начале марта также сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым он уволил нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), среди которых и замглавы ведомства Александр Якушев.
Кроме того, уволены были начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим Зеленский назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ – Олега Храмова.
Ранее Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе Эдуарда Москалева.