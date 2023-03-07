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Пушков поставил Болтону диагноз после заявлений о ядерной войне России и США
Пушков: Одержимость Болтона в ядерной войне говорит о политическом сумасшествии
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Рассуждения Джона Болтона, бывшего советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, о ядерной войне только подтверждают, что он является психически больным человеком, заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале отметил, что заявления Болтона не содержат оценки последствий обмена ядерными ударами между Россией и США. И ужас, по мнению сенатора, заключается в том, что так, как Болтон, рассуждает значительная часть американского правящего класса.
По словам Пушкова, они намерены «выиграть (??!) в ядерной конфронтации», при этом совершенно не думают о том, во что превратится сама Америка в случае ядерного конфликта.
«Одержимость победой в ядерной войне – очевидный признак политического сумасшествия», – отметил сенатор.
Ранее Болтон в статье для Washington Post заявил, что США должны пересмотреть число ядерных боеголовок на случай возможного противостояния с Россией и Китаем. Он предположил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с «ядерной конфронтацией» с Россией, передает РИА «Новости».
В случае, если США станут «победителем», продолжил рассуждать Болтон, им сразу же грозит конфронтация в ядерной сфере с Китаем.
Болтон считает, что Соединенные Штаты должны приступить к наращиванию числа ядерных боезарядов по меньшей мере до уровня России и Китая вместе взятых, передает ТАСС.
Экс-советник президента США считает, что лучше иметь ядерное оружие под рукой и потом при желании его ограничить, чем иметь недостаточно, «позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения».
Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис»
Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».
Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT.
Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
В США испугались возможностей российского флота
Newsweek: Российские подлодки вызывают опасения Запада из-за их возможности достичь целей в США и Европе
Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе, пишет американский журнал Newsweek.
Издание отмнчает, что последние несколько лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе. Кроме того, российские подлодки могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, что вызывает беспокойство у НАТО, передает Ura.ru.
В статье подчеркивается, что российский флот может быть гораздо опаснее, чем боевые действия на Украине.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
США и Германия договорились вводить неограниченные санкции против России
Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.
При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».
Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».
Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.
Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку России в конфликте на Украине.
Американцы захотели увидеть Путина во главе США
American Thinker: Американцы начинают видеть в Путине героя и хотели бы его видеть президентом Соединенных Штатов
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Популярность российского лидера Владимира Путина в Соединенных Штатах растет, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.
По мнению автора статьи, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом Соединенных Штатов. Как считает обозреватель, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась брутальным образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки. Однако затем, отмечает автор публикации, американцы начали замечать лидерские качества Путина, который заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее, чем власти США, передает РИА «Новости».
По мнению Веллингтон, еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие к Байдену и недовольство проводимой им политикой. Автор уверена, что американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны, что служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства. Опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а США движутся в неверном направлении.
Напомним, в феврале американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился со словами президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.
США отказали части российской делегации в ООН в визах
Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.
Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.
Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.
Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.
В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.
В Пентагоне заявили о символическом значении Артемовска
Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое
Город Артемовск (украинское название Бахмут) имеет больше символическое значение, а не стратегическое, считает глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters.
Остин находится в Иордании, где он и заявил о символическом значении Артемовска, сообщает РИА «Новости».
Остин отказался предполагать, перейдет ли город под контроль российских войск. При этом он отметил, что падение Артемовска вовсе не будет свидетельствовать о том, что Россия изменила ход сражения.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем
Сенатор Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между Соединенными Штатами и Китаем
Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, он уже начался и набирает обороты, заявил глава комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков выразил уверенность в своем Telegram-канале, что глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, он уже начался и набирает обороты. Как считает сенатор, об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая.
Накануне китайские СМИ указали на серьезный просчет в стратегии США в Азии.
В США рассказали, что вынудит Запад отказаться от Украины
Washington Times: Усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помогать Киеву
Невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.
В статье утверждается, что неспособность администрации Байдена объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает, передает РИА «Новости».
Маккен пишет, что избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а потому в скором времени устанут от отправки десятков миллиардов долларов за границу, Россия же останется непобежденной.
Также отмечается, что мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Все это говорит о том, что для США настало время начать говорить о прекращении конфликта через переговоры.
Ранее сообщалось, что Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине.
Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
Пекин указал на серьезный просчет в стратегии США в Азии
Global Times: Штаты говорят о лидерстве в Азии, игнорируя мнение других стран региона
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Заявление Соединенных Штатов о лидерстве в Азиатском регионе, как минимум, необоснованно, так как они не опираются на мнения других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Global Times.
Авторы статьи призывают Вашингтон принять тот факт, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не хотят противостояния, такого, как холодная война, и не стремятся участвовать в конфликтах между крупными державами. Более того, желание США стать региональным лидером является выдачей желаемого за действительное, передает РИА «Новости» посыл статьи.
При этом издание напомнило о том, как посол США в Китае Николас Бернс указывал Пекину на необходимость признания лидерства Вашингтона в Азии, назвав такую позицию «крайне американоцентричной», так как Вашингтон учитывает только точку зрения Белого дома и полностью игнорирует мнение других стран АТР.
При этом авторы статьи уверяют, что Штаты ошибаются в своей стратегии, поскольку Китай не только признает американское присутствие, но и стремится «к мирному сосуществованию на основе взаимного уважения». Однако издание подчеркивает, что Пекин при этом «никогда не будет подчиняться чужим указаниям».
Как заверил замдиректора департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь, современные США потеряли способность «уверенно вмешиваться в дела любого региона и использовать силу для сохранения мирового лидерства».
Ранее спикер МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтон раскручивает теорию о «ядерной угрозе» со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала, хотя на самом деле главным источником «ядерной угрозы» в мире являются США.
Американский экономист раскритиковал прогнозы Запада по Украине и России
Экономист из США МакМейкен заявил, что все прогнозы Запада по Украине не сбылись
Ни один из прогнозов США по поводу конфликта на Украине так и не стал реальностью, все усилия превратить его в мировую войну обернулись неудачей, заявил экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса»
МакМейкен пишет, что предсказания США и СМИ о захвате Россией половины Европы не сбылись, а санкции не привели к краху российской экономики. Он указывает, что большая часть стран неоднозначно относится к конфликту. При этом американский экономист считает, что он закончится перемирием или переговорами, передает РИА «Новости».
В материале МакМейкен пишет, что США и НАТО не удалось превратить украинский конфликт в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер.
Эксперт подчеркивает, что большая часть планеты не готова идти на жертвы ради интересов США на Украине, и видят лицемерие, за разговорами западных политиков и необходимости уважать национальный суверенитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине.
В Швейцарии раскрыли антироссийский план США
Член Нацсовета Швейцарии Кеппель: С помощью Украины США хотят ослабить Россию
США и НАТО поддерживают Украину, чтобы ослабить Россию, заявил член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель.
Кеппель в интервью изданию Mysl Polska отметил, что в интересах США поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и таким образом ослабить или оказать давление на Россию. По его словам, это внешнеполитическая тактика США времен холодной войны, направленная на ослабление Москвы, передает РИА «Новости».
Политик добавил, что такая геополитическая стратегия США вызвана материальной заинтересованностью. Вашингтон зарабатывает на российско-украинском конфликте огромные деньги – он поставляет много оружия Киеву, продает вооружение Европе, а в результате санкций поставляет ей и энергию, уточнил он.
Это означает, что, помимо воюющих наций, больше всего в этом конфликте проиграла Европа, указал Кеппель.
Американцы совершили большую ошибку, проигнорировав аспекты безопасности России после окончания холодной войны, продолжает политик. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Украина – это красная линия, если Запад попытается подчинить ее себе, это приведет к столкновению.
«Санкции не сломили Россию, эта стратегия не работает. Лично я не верю, что эту страну можно победить на поле боя. Поэтому, на мой взгляд, не может быть другого решения, кроме мира. При его заключении необходимо учитывать и интересы безопасности России», – считает Кеппель.
Он также напомнил о том, как восемь лет назад Запад заявлял, что хочет заключить мир посредством Минских соглашений.
«И что теперь заявляют те, кто был у власти в то время? Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд, экс-глава украинского государства Петр Порошенко: «Мы никогда не хотели мира с Россией, мы просто хотели выиграть время для модернизации и подготовки украинской армии». Кто будет вести переговоры со странами, лидеры которых солгали?» – резюмировал политик.
Ранее президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.