Путин поддержал распространение «паспорта мобилизованного» на всю Россию

Идею применить практику «паспорта семьи мобилизованного» по всей стране поддержал президент Владимир Путин.

Глава государства провел по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым, губернатор сообщил президенту о реализации этого проекта в регионе, передает ТАСС.

«Хочу поблагодарить за инициативы по поддержке спецоперации и прежде всего, конечно, семей военнослужащих. Идея паспорта каждой семьи мобилизованного – очень хорошая, думаю, нужно будет ее тиражировать на всю страну», – сказал Путин.

При этом президент попросил Шумкова обратить внимание на уровень безработицы в Курганской области.

«На что хотел бы обратить внимание – это на рынок труда, уровень безработицы. Надеюсь, те инвестпроекты, о которых вы сказали, помогут эти проблемы нам и вам в регионе решать эффективнее. А в целом все стабильно и неплохо», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Кроме того, глава государства поручил уделять особое внимание борьбе с наркоманией. В этом вопросе есть медицинские и правоохранительные аспекты, и одни лишь правоохранительные органы не смогут разрешить проблему, нужно «работать всем вместе», отметил он.

«Надеюсь на вашу активную позицию по этому направлению», – сказал Путин Шумкову.