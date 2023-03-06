Российские войска за сутки уничтожили до 500 украинских военных

Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника у Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы до 45 военнослужащих и две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате активных действий группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с пунктами Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 160 военнослужащих, танк, три машины пехоты, пять бронемашин, одна боевая машина РСЗО «Град», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожены до 225 военнослужащих, пять машин пехоты, девять бронемашин, пять пикапов, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

В районе Дачного ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ, а в районе Часова Яра – американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Пречистовки и Новоселки ДНР. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 65 военнослужащих, две бронемашины, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», отчитались в Минобороны.

На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три бронемашины и самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, сообщил Конашенков.

Рядом с Троицким ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1». Под Андреевкой ДНР уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300. А возле пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.