Минобороны: Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР

В районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики (ДНР) российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8, заявили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка ДНР, Кременная, Петровское и Залиман ЛНР, указали в Минобороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах», – говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в районе населенного пункта Попов Яр ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов».

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в районах населенных пунктов Нетайлово ДНР и Успеновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.

В воскресенье в Минобороны заявили, что ВС РФ за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных.