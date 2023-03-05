В России за сутки госпитализировали 840 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 840 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 840 человек, на 46,5% меньше по сравнению с 4 марта.

Выписано в связи с выздоровлением 8936 человек, на 22% меньше по сравнению с 4 марта. «Выявлено 13 559 новых случаев COVID. Подтверждено 43 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1 571 человек, что на 1,6% больше, по сравнению с 3 марта.