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Артиллерия Турции обстреляла район Кобани на севере Сирии
Firat News Agency: Артиллерия турецкой армии обстреляла район Кобани на севере сирийской провинции Алеппо
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Артиллерия турецкой армии обстреляла населенный курдами район Кобани на севере сирийской провинции Алеппо, в результате в населенных пунктах Багдик и Чултеб были разрушены несколько жилых домов, сообщило Firat News Agency.
Как сообщается, в результате артиллерийского удара Турции пострадали несколько мирных граждан Сирии, их численность уточняется, передает ТАСС.
Кроме того, по данным Firat News Agency, в результате артиллерийского обстрела позиций курдских отрядов из «Сил демократической Сирии» (СДС) на севере провинции Ракка в поселке Хушан в пятницу погибли два бойца.
Напомним, 16 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска. Двумя днями ранее Дамаск исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации территорий Сирии.
Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис»
Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».
Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT.
Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
В Сети сравнили встречу Лаврова и Бербок в аэропорту Индии
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В Сети распространяются два коротких видеоролика с моментами прилета в разное время в Индию главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Анналены, где наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.
Так, Лаврова у трапа встречала целая делегация и толпа журналистов. В то время как Бербок встретили пара военных республики, а посол Германии в Нью-Дели подбежал к немецкому министру лишь спустя какое-то время, передает RT.
Как полагают пользователи Сети, это значит, что Германию «больше не воспринимают всерьез».
Некоторые шутят, что самолет неправильно припарковался, ошибся на 360 градусов».
Ранее Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда «весь мир будет счастлив».
Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди»,
Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»
Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.
Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.
Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.
Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.
Россия обвинила власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери
Посольство РФ в Лондоне обвинило власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ
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Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения Соединенного Королевства к конфронтации с Россией, говорится в распространенном заявлении посольства РФ в Лондоне.
Российские дипломаты выразили уверенность, что британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери с целью начать готовить население Соединенного Королевства и своих союзников к конфронтации с Россией, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость. В посольстве отметили, что эта провокация была использована для демонтажа конструктива, который присутствовал в 2018 году в отношениях между Россией и Британией, передает ТАСС.
В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес Москвы.
В посольстве отметили, что с течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, стало очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России.
Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит добиваться от Британии ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы, в том числе о здоровье и местоположении Сергея и Юлии Скрипалей.
Напомним, в сентябре 2022 года Россия потребовала у Британии предоставить информацию о здоровье и местонахождении граждан РФ Сергея и Юлии Скрипалей.
Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу.
По его словам, приказ убыть из города был получен накануне, ранее еще одно подразделение, проходившее службу на Бахмутском направлении, тоже перевели. Он добавил, что доклад о выполнении приказов будет передан офису президента, передает РИА «Новости».
Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».
Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали все мосты на подъезде к Артемовску.
В Чехии оценили смертельную для ВСУ тактику российских военных
Чешский генерал Чехии заявил, что тактика российских военных оказалась смертельной для ВСУ
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Тактические ходы российских военных оказались смертельными для украинской армии, выразил мнение изданию Parlamentni listy экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
По его словам, российские военные держат ВСУ в постоянном напряжении, так как проводят ежедневные артобстрелы и совершают небольшие вылазки, что, в свою очередь, приводит к большим потерям живой силы и техники в строю украинских военных, передает ФАН.
Шандор добавил, что постоянные неудачи ВСУ негативно сказываются на боевом духе бойцов и не позволяют Киеву «вернуть потерянные территории».
По мнению генерала, Киеву не смогут в полной мере помочь поставки западной военной техники, она и так не покрывает всех нужд украинской армии, к тому же приходит с сильным опозданием.
Ранее сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня» рассказал, что у украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, они стараются вести «более мобильную» войну.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
Путин встретился с сыном Кадырова
Российский лидер Владимир Путин встретился с Ахматом Кадыровым
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Российский лидер Владимир Путин встретился с главой совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни Ахматом Кадыровым, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он рассказал, что на неофициальной встрече диалог строился вокруг Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Кадырова, Путин поделился с Ахматом Кадыровым личным опытом, рассказав о своих принципах и видении мирного будущего, дружбе и начале своего пути.
Глава Чечни добавил, что президент дал много напутствий и подчеркнул важность продолжения пути дедушки Ахмата для преумножения успехов.
Кадыров отметил, что «оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые свершения – важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные.
«Ахмат в конце встречи поблагодарил нашего президента от лица всей чеченской молодежи», – заключил Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров обратился к отцу Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской республики, и вспомнил, как тот обещал закончить войну в регионе.
США и Германия договорились вводить неограниченные санкции против России
Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.
При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».
Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».
Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.
Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку России в конфликте на Украине.
Артист Шнуров ответил на вопрос об отъезде за границу
Артист Шнуров опроверг сообщение о своих планах покинуть Россию
Сообщение о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров хочет уехать из России, оказались ложными, об этом заявил сам артист.
По словам Шнурова, не нужно распускать сплетни, которые не подтверждены документами. Артист заявил, что живет в России. Также Шнуров сказал, что ему все равно, кто где проживает, говоря об уехавших за границу коллегах, передает ТАСС.
Ранее появлялись сообщения о том, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран, чтобы покинуть Россию.
Напомним, группа «Ленинград» дала концерт в сентябре 2022 года в «Лужниках», организаторы сообщили о 60 тыс. зрителей.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Шойгу обратил внимание на обеспечение войск боеприпасами
Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами
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Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды.
На совещании с заместителями министра обороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, Шойгу уделил внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Министр обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», – обратился Шойгу к военным.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил работу пункта управления на передовой одного из объединений группировки российских военных «Восток» на территории спецоперации на Южно-Донецком направлении.
Военный эксперт предсказал судьбу немецкого танкового завода на Украине
Эксперт заявил об отсутствии перспектив появления немецкого танкового завода на Украине
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Если на Украине начнется строительство немецкого танкового завода, он станет военной мишенью для России, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. О планах строительства такого завода заявил гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
«Заявление Армина Паппергера – это зондирование почвы, проверка реакции российской, американской и украинской сторон. Если этот завод начнут строить, то он будет уничтожен российскими ракетными ударами. Перспектив появления немецкого танкового завода на Украине нет», – уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Планы построить завод по сборке танков Leopard можно считать попыткой освоить бюджетные деньги. «Паппергер говорит о своих «хотелках», потому что для строительства потребуются бюджетные средства. В одиночку оружейная компания Rheinmetall не потянет подобную стройку», – предположил собеседник.
Также не исключено, что в конечном итоге будет решено построить такой завод на территории Польши, а не Украины. «Видимо, вне Германии планируется строительство танкового завода или даже нескольких. По факту речь может идти не о территории Украины», – считает Перенджиев.
В интервью немецкой газете Rheinische Post гендиректор компании Армин Паппергер заявил о планах строительства на Украине оружейного завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год. По его словам, Киеву нужно от 600 до 800 танков, и для достижения этого количества необходимо быстро начать строительство новых машин. «Переговоры с украинским правительством многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца», – сказал он.
По подсчетам Паппергера, строительство может обойтись в 200 млн евро, которые потребуется выделить из бюджета Германии.
Немецкий концерн Rheinmetall выпускает боеприпасы и другую военную технику. Совместно с машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann концерн производит танки Leopard, которые Германия решила отправить в Украину.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает заявление Паппергера «примитивным троллингом киевского режима». По его словам, если стройка начнется, то это событие можно будет отметить «должным образом» «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».
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На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы футбольного клуба «Зенит»
Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы клуба «Зенит»
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В Украинской ассоциации футбола раскритиковали компанию Joma из-за того, что футбольный клуб Петербурга «Зенит» использовал логотип компании на своей форме.
В ассоциации подчеркнули, что «Зенит» использовал форму бренда, который является техническим спонсором нацсборной Украины и направили в офис Joma просьбу дать разъяснения, передает «Газета.Ru».
Из обращения УАФ следует, что центральный офис Joma должен разъяснить, имеет ли он отношение к презентации и разработке дизайна формы «Зенита». Таким образом, ассоциация выясняет, почему на презентованной форме российской команды «красуется логотип Joma».
«УАФ Маркетинг» надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время», – указано в сообщении.
Напомним, 3 марта «Зенит» объявил о начале партнерства с маркетплейсом Wildberries, который предоставил петербургскому клубу форму компании Joma. Все команды из системы клуба будут выступать в форме от этого поставщика до конца сезона-2023/24.
Ранее футболист «Зенита» Роберт Ренан был вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч против команды Марокко.
Байдену удалили злокачественное образование
Reuters: Президенту США Байдену успешно злокачественное образование на коже
Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже, сообщило Reuters.
По информации лечащего врача американского президента, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у американского лидера базально-клеточной карциномы. Доктор отметил, что Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, передает ТАСС.
Напомним, в июле 2022 года Байден заявил, что у него рак.