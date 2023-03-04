Артиллерия Турции обстреляла район Кобани на севере Сирии

Firat News Agency: Артиллерия турецкой армии обстреляла район Кобани на севере сирийской провинции Алеппо

Артиллерия турецкой армии обстреляла населенный курдами район Кобани на севере сирийской провинции Алеппо, в результате в населенных пунктах Багдик и Чултеб были разрушены несколько жилых домов, сообщило Firat News Agency.

Как сообщается, в результате артиллерийского удара Турции пострадали несколько мирных граждан Сирии, их численность уточняется, передает ТАСС.

Кроме того, по данным Firat News Agency, в результате артиллерийского обстрела позиций курдских отрядов из «Сил демократической Сирии» (СДС) на севере провинции Ракка в поселке Хушан в пятницу погибли два бойца.

Напомним, 16 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска. Двумя днями ранее Дамаск исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации территорий Сирии.