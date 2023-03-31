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Столтенберг: Финляндия в ближайшие дни станет членом НАТО
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Финляндия в ближайшие дни станет полноценным членом НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, Финляндия официально присоединится к альянсу в ближайшие дни, передает ТАСС.
Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
СМИ: Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине
Греческая Pronews сообщила об уничтожении центра планирования НАТО на Украине ударом «Кинжала»
Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» ликвидировал центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, сообщает греческий портал Pronews.
Удар нанесли еще в начале марта, цель располагалась на глубине 120 метров под землей, утверждает Pronews, передает «Российская газета».
Всего в момент удара в центре связи было порядка 300 человек, включая военных советников и офицеров НАТО.
Большая часть офицеров – это граждане Британии и Польши, отмечает портал. В бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО на украинской территории.
Его прикрывали ПВО Iris-R и NASAMS, они также были уничтожены этим ударом.
В начале марта американские СМИ сообщали, что российские военные изменили тактику в ходе СВО, и начали применять «Кинжалы» в сочетании с другими средствами.
Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
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Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
«АвтоВАЗ» объявил о невозможности производства полнокомплектных машин с мая
Корпоративный отпуск на «АвтоВАЗе» пройдет в более ранний срок, чем ожидалось ранее, это необходимо для того, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих, заявили в компании.
Корпоративный отпуск на предприятии пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Весной 2023 года несколько поставщиков заявили о прекращении поставок и нарушили договоренности по их сохранению на этот год. Безостановочное производство полнокомплектных машин будет невозможно со второй половины мая 2023 года, указали на заводе.
В такой ситуации руководство решило не вводить режим простоя для всех линий, что резко снизило бы зарплаты, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск на более ранний период.
Ранее компания объявляла о планах запуска производства Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными
Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».
Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.
Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политическое руководство Киева делает расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.
Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Появились изображения полностью российского электропоезда «Ласточка»
Появились изображения полностью российского аналога электропоезда «Ласточка», он обладает «птичьим носом», сообщили источники, близкие к разработчикам.
На рендере, опубликованном РИА «Новости», изображен серо-черный электропоезд с надписью «Екатеринбург» на переднем табло.
На другом изображении поезд нарисован в сером, темно-сером, красном и белом тонах, в стилистике РЖД. Пока ни производитель, ни РЖД не раскрывают, каким будет поезд внутри и какие у него будут особенности.
Представитель машиностроительной группы «Синара – транспортные машины» подтвердил подлинность картинки, но не стал комментировать детали.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России удалось полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка».
Маск рассказал анекдот о боге и искусственном интеллекте
Глава Tesla Илон Маск вспомнил анекдот про искусственный интеллект, предупреждающий об опасности использования ИИ.
Маск в своем Twitter рассказал старую шутку про технарей-агностиков, захотевших создать искусственный сверхинтеллект, чтобы узнать, есть ли бог, передает RT.
Технари завершили работу, после чего задали вопрос о существовании бога своему ИИ, на что тот ответил, что вот теперь есть.
Ранее Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта призвали приостановить обучение нейросетей на полгода для создания общих протоколов безопасности. По их мнению, для приостановки таких работ необходимо вмешательство правительств разных стран.
Аргентина принялась выгонять россиян
Дипломат Полин сообщил об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания
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Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин.
Полин также сообщил об участившихся отказах в оформлении россиянам видов на жительства, отменах уже выданных. Выносятся предписания «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации», сообщил он. Полин сказал, что сейчас речь идет о нескольких десятках таких случаев, передает ТАСС.
Аргентина утверждает, что действует в рамках соглашения с Россией, по которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут находиться в стране «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней».
Иностранные туристы, приезжающие в Аргентину, по истечении трех месяцев нахождения в стране могут запросить продление пребывания у миграционных служб, передает РИА «Новости».
В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с гражданами других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно российские граждане», сказал Полин.
У россиян есть возможность подать апелляцию на отказ в продлении пребывания или предоставлении вида на жительство. Без апелляции россияне, получившие отказ, могут быть выдворены из Аргентины.
Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан России. Сообщалось, что миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
В Крыму назвали последствия попытки Киева прорваться к Азовскому морю
Константинов: Попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой
Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, киевские власти очень много говорят о контрнаступлении, но по многим обстоятельствам их ждет военная катастрофа – и тогда они начнут искать мира с Россией, что будет уже непросто, передает РИА «Новости».
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.
Напомним, президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
В Бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках»
Председатель комитета германского Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Клаус Эрнст назвал непонятным решение властей ФРГ не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование диверсий на «Северных потоках».
По его словам, атаку на «Северные потоки» нужно расследовать. Эрнст был удивлен, почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, и заявил, что считает целесообразным привлечение России к международному расследованию атаки, передает ТАСС.
Ранее Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам».
Напомним, в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
Россия назвала нарушением обязательств передачу Болгарией и Чехией Киеву вертолетов
Передача Болгарией и Чехией вертолетов российского производства киевскому режиму является грубым нарушением международных обязательств, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Госкомпании Болгарии «Авионамс» и «Терем – Летец», чешская «Лом Прага», согласно данным прессы, проводят нелегитимный ремонт и модернизацию боевой вертолетной техники советского и российского производства, а затем отправляют ее на Украину, заявили в ФСВТС ТАСС.
Такая деятельность грубо нарушает международные обязательства стран и наносит ущерб мировой системе экспортного контроля, уверены в службе. Российская сторона не несет ответственности за безопасную эксплуатацию этих вертолетов.
Ранее ФСВТС заявляла, что передача Словакией самолетов МиГ-29 киевскому режиму нарушает соглашение о реэкспорте.
Российский военный рассказал о «сброде» иностранных наемников в Артемовске
Российский военный: Оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии
Помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Боец группы «Вагнера» сообщил РИА «Новости», что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что город Артемовск в скором времени фактически окажется в окружении.
Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию «Саммита за демократию»
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Правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном, сообщила газета Globo со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что дипломатические источники сообщили о том, что «правительство Лулы да Сильвы не согласно с упором на войну на Украине и с «использованием» саммита для осуждения России», передает РИА «Новости».
Ранее Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию».
Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.
В Румынии рассказали о способе объединения с Молдавией
МИД Румынии: Бухарест хочет объединения с Молдавией внутри ЕС
Бухарест хочет, чтобы Молдавия получила статус члена Евросоюза как независимое государство, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По словам министра, Румыния поддерживает объединение с Молдавией в составе Евросоюза, когда она станет членом ЕС как независимое государство, передает РИА «Новости».
Он отметил важность оказания поддержки Молдавии со стороны европейских государств в укреплении ее обороноспособности, несмотря на то, что страна является нейтральным государством.
Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО усилит военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, к каким последствиям приведет переход в Молдавии на румынский язык и почему внутри республики все чаще говорят об объединении с Румынией.