Российский посол исключил разрыв дипотношений между Россией и Британией

Посол Келин: Сейчас не та ситуация, чтобы говорить о разрыве дипотношений между Россией и Британией

Россия и Великобритания не находятся в состоянии войны, поэтому «сейчас не та ситуация», чтобы говорить о разрыве дипломатических отношений, несмотря на то, что по вине Лондона между странами нет прежнего политического диалога, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью RTVI.

Посол пояснил, что разрыв дипломатических отношений предполагает нахождение двух стран в состоянии войны, Россия и Великобритания не воюют, поэтому необходим канал для отношений, такую же позицию занимают в британском правительстве, передает ТАСС.

Между тем Келин уточнил, что Лондон проводит жесткий курс на подрыв того, что осталось от двусторонних отношений, рассчитывая нанести стратегическое поражение России.

Посол заявил, что политического диалога между Москвой и Лондоном по основным ключевым аспектам международного положения нет. По его словам, «Лондон разрушил всю архитектуру двусторонних отношений и в экономической области, и в гуманитарной области, в научной, образовательной и политической».

Ранее Келин заявил, что Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, идет подготовка соответствующего законодательства.