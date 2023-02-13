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В Британии приготовились конфисковать российские активы
Посол РФ в Лондоне заявил о подготовке Британии конфисковать замороженные российские активы
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Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, идет подготовка соответствующего законодательства, сообщил посол в Великобритании Андрей Келин.
Дипломат заявил, несмотря на то, что в западных странах, в том числе в Лондоне, признают незаконность конфискации активов, изобретаются законы в Евросоюзе и Вашингтоне, чтобы легализовать подобные действия, передает РИА «Новости».
По его словам, уже произошло первая конфискация личных активов, идет движение в направлении изъятия государственных активоа, подготавливается законодательная база.
Ранее швейцарский банк заблокировал российские активы на сумму более 19 млрд долларов.
Напомним, Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка России для восстановления Украины, при этом рассматривается не их конфискация, а инвестирование.
Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ России для интересов Украины.
Во Франции объяснили слова Макрона о недопустимости победы России
Слова французского президента Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине не говорят о том, что Франция участвует в конфликте, заявил министр-делегат, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в эфире радио «Франс энтер».
Он подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не ведет войну против России, передает ТАСС.
«Мы поддерживаем Украину, которая подверглась нападению со стороны России и которая законно пытается восстановить целостность своей территории, чтобы бомбежки и боевые действия прекратились», – заявил Веран.
В среду президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он заявил, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».
Лавров: Официальные лица в США признали своих рук делом взрывы на «Северных потоках»
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Американские официальные лица признают, что взрывы на «Северных потоках» – их рук дело, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», посвященному теме «Россия и мир».
Он подчеркнул, что официальные лица США теперь даже с удовольствием говорят о взрывах на «Северных потоках», сообщает РИА «Новости».
По словам Лаврова, США сделали это, чтобы разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях.
Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков».
В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине
Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom.
По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости».
«Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов... У России есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор.
Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.
МО: ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
Конашенков: ВКС России поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
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ВКС России в результате высокоточного ракетного удара поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. В.А. Малышева в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева, передает ТАСС.
Конашенков рассказал также, что на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Он рассказал также, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В частности, по его словам, в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Конашенков заявил также, что на Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, две артиллерийские системы М777 производства США, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».
Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»
Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, сообщает ТСН.
Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
В Telegram-канале госкорпорации говорится, что Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.
На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом, передает РИА «Новости».
Ранее Роскосмос сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
СМИ: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР
Global Times: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР
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Неопознанный летающий объект был обнаружен у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая, «соответствующие ведомства» КНР могли его сбить, сообщили местные СМИ.
Китайская государственная газета Global Times пишет, что в официальном аккаунте в соцсети Weibo, Бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун КНР разослало уведомление, в котором сообщалось, что «в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект», передает РИА «Новости».
В уведомлении, которое получили рыболовные суда, отмечалось, что неопознанный летающий объект «готовятся сбить», в этой связи местных рыбаков попросили «соблюдать правила безопасности». В уведомлении также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с рыбацкой лодкой.
В настоящее время нет информации, о каком именно неопознанном летающем объекте шла речь и был ли он сбит.
Ранее сообщалось, что над территорией Северной Америки продолжают пролетать аэростаты. Очередной неопознанный летающий объект был сбит в субботу Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) над Северной Канадой.
Первый китайский аэростат был сбит 4 февраля. Перед этим он «путешествовал» в небе над Северной Америкой девять суток. Китай в ответ на это выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат и заявил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран.
В минувшую пятницу Белый дом сообщил о сбитии второго летающего объекта над территорией Аляски. В сообщении отмечалось, что Вашингтон не знает, какой стране принадлежал аппарат, однако он был намного меньше ранее сбитого китайского аэростата.
Эксперт описал угрозу использования американских БПЛА Польшей
Военный эксперт Хатылев: США хотят знать все о наших западных границах
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Передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Польша арендовала у США БПЛА Reaper.
«Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, тем самым они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации контрнаступления», – рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.
«Безусловно, противнику разведданные нужны для того, чтобы лучше знать о передвижении и состоянии наших войск в режиме реального времени. Кроме того, чтобы знать наши возможности для маневров и так далее. И раз на территории Польши появляются дополнительные силы и средства для разведдеятельности, значит Штаты готовят какие-то очередные действия против нас», – отметил он.
«Беспилотных аппаратов такого уровня у Польши раньше не было. Reaper могут длительное время находиться в воздухе и использовать большие высоты. То есть можно говорить о том, что потребовалась более детальная разведка и высокоточные данные», – полагает собеседник.
«Кроме действий на Украине, эти беспилотники вполне могут и угрожать Калининграду, а также территории Белоруссии. Однако в Калининградской области для противника все предельно понятно в отношении нашей группировки, какие там типы комплексов и как расположены», – рассуждает эксперт.
«Вместе с тем я допускаю, что для получения информации о детальном положении дел могли потребоваться самые современные средства. Еще и на фоне постоянной шумихи и обеспокоенности в западной прессе могут использовать и для разведывания ситуации в Белоруссии», – добавил Хатылев.
«Что касается нашего ответа на западную разведку, то здесь мы можем и должны действовать в рамках понятного цикла мероприятий по противодействию. В их числе соблюдение маскировки, проведение различных действий в рамках радиоэлектронной борьбы, радиолокационного прикрытия и так далее. Нашим войскам все известно», – отметил собеседник.
«Однако это работает только в случае ненарушения нашей границы. Если же американские беспилотники нарушат нашу государственную границу, то к ним будут предприниматься иные меры, в том числе уничтожение», – акцентировал эксперт.
«Отмечу, что существенного различия в проведении разведки силами и средствами НАТО сейчас и при привлечении БПЛА Reaper – нет. В свою очередь наши войска стоят на своих позициях, выполняют задачи повседневной деятельности и ведут наблюдение за противником, проводят тактические учения. Ничего ценного разведка НАТО не поимеет, применяя там свои БПЛА», – заключил Хатылев.
Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.
Ранее ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.
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Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора под Артемовском
Пригожин: Поселок городского типа Красная Гора под Артемовском взят российскими силами
Поселок городского типа Красная Гора, располагающийся под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР), был взят российскими силами, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Красная Гора, передает ТАСС.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
Напомним, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинская сторона не выходит из Артемовска несмотря на то, что это нерационально.
Российский олимпиец решил выступать за Палестину
ФКСР: Представлявший Россию на двух Олимпиадах всадник Туганов будет выступать за Палестину
Член сборной России по конному спорту Владимир Туганов принял спортивное гражданство Палестины, сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР).
Как сообщили в ФКСР, Туганов сменил российское спортивное гражданство на палестинское, переход выполнен в рамках всех формальных процедур, необходимых для этого, кроме того 61-летний спортсмен подал официальные заявления по освобождению его от поста вице-президента Федерации конного спорта России, передает ТАСС.
Ранее латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.
Швейцарский банк заблокировал российские активы на сумму более 19 млрд долларов
СМИ: Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы на сумму более 19 млрд долларов
Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов), что значительно больше суммы 7,5 млрд франков, которая официально заблокирована властями Швейцарии в соответствии с санкциями Берна против Москвы.
Швейцарские газеты Le Temps и Sonntags Zeitung сообщили, что хотя официально в Швейцарии в связи с событиями на Украине заморожены 7,5 млрд франков, Credit Suisse заблокировал 17,6 млрд, что составляет треть всех российских активов, задекларированных в Швейцарской Конфедерации, передает ТАСС.
Из этой суммы лишь 4 млрд принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список. Что касается остальных 13,6 млрд, то речь идет об активах, принадлежащих лицам, которые попали под санкции в других государствах, а также о средствах российского Центробанка и государства, отметили издания.
Ранее в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 млрд долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.
Между тем пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
Стала известна причина смерти режиссера Абдрашитова
Источник: Причиной смерти Абдрашитова стала продолжительная болезнь после перенесенного COVID
Причиной смерти режиссера, народного артиста России Вадима Абдрашитова стала продолжительная болезнь после перенесенного COVID (вызываемого коронавирусом заболевания), сообщил источник в окружении режиссера.
В окружении режиссера рассказали, что Абдрашитов умер после продолжительной болезни после перенесенного COVID, передает ТАСС.
Ранее в дирекции Союза кинематографистов РФ сообщили о смерти режиссера Вадима Абдрашитова.
Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (Всероссийский государственный институт кинематографии Герасимова) и с 1974 года начал работать на Мосфильме. Является обладателем кинопремий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», заслуженный деятель искусств РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Метрополитен-музей назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками
Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил отнести Илью Репина и Ивана Айвазовского к украинским художникам.
На странице с картиной «Корабль в лунном свете» Айвазовского информацию говорится о том, что автор – украинец. Аналогичное заявление размещено на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина, сообщает РИА «Новости».
Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.
Напомним, глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.
Дуда назвал число американских военных в Польше
Дуда: Почти 10 тыс. американских военных размещены в Польше
Численность военнослужащих армии США, размещенных в Польше, составляет почти 10 тысяч, заявил президент Польши Анджей Дуда.
По словам Дуды, Польша сделала все, чтобы вступить в НАТО и получить гарантию статьи 5 Договора, передает РИА «Новости». Он добавил, что с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти 10 тысяч американских военнослужащих находятся в Польше.
Ранее появились сведения о массовой переброске танков США в Польшу и Литву.
Напомним, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные разворачивают противоракетные комплексы ПВО Patriot на аэродроме варшавского района Бемово, «это важный элемент обучения солдат 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады».
В МОК раскритиковали вмешательство политиков Запада в дискуссию о допуске атлетов из России
Глава МОК Бах раскритиковал вмешательство западных политиков в дискуссию о допуске атлетов из России
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Правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях, а кто нет, в частности, это касается и возможного участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Бах в Куршевеле, где проходит чемпионат мира по горнолыжному спорту, отметил, что не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, поскольку в противном случае это стало бы концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком все их знают, передает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.
По мнению главы МОК, история покажет, «кто больше делает для мира – те, кто пытается держать открытыми границы и взаимодействовать, или те, кто хочет изолировать и вносить раскол».
«Мы пытаемся найти решение [по допуску российских и белорусских спортсменов], которое будет соответствовать миссии спорта», – заверил Бах, отметив, что эта миссия заключается в объединении, а не в разъединении и содействии конфронтациям и эскалации. «Наша роль заключается в том, чтобы сплачивать людей», – подчеркнул глава МОК.
Ранее министр спорта Литвы заявила, что 35 стран выступили против участия России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже. По ее словам, в их число вошли США, Германия и Австралия.
Напомним, Бах заявил, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота ОИ в Париже в 2024 году.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в России пока нет однозначного мнения, стоит ли нашим спортсменам ехать на Игры.