Россия назвала нарушением обязательств передачу Болгарией и Чехией Киеву вертолетов

Шеслер: Зеленскому плевать на православных украинцев

Политолог Шеслер указала на лицемерность слов Зеленского о религиозной свободе на Украине

Зеленский под шум текущих событий решился на полное уничтожение УПЦ, и события вокруг Киево-Печерской лавры это подтверждают, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.

«К сожалению, обращение митрополита в очередной раз будет проигнорировано офисом Зеленского. Власть в стране взяла последовательный курс на полное уничтожение УПЦ. Зеленскому необходимо избавиться от неугодных служителей и монахов, лишить их храмов и монастырей», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Слова митрополита Павла – крик отчаяния. Он не может угрожать руководству Украины. Церковь не обладает никакими рычагами воздействия на Зеленского, в то время как у президента на службе находится огромная репрессивная машина. Не стоит забывать и про радикальных националистов, которые ненавидят УПЦ и неоднократно избивали ее сторонников», – рассуждает собеседница.

«Фактически церковь в настоящий момент может опираться только на своих прихожан и их веру. Поддержки им ждать неоткуда. Удивительно, что такое происходит с УПЦ, представителей которой великое множество по всей стране, и их число гораздо больше, чем у других конфессий», – полагает эксперт.

«Тем не менее это еще раз подтверждает всю лицемерность заявления Зеленского о религиозной свободе на Украине. Это подлое пренебрежение правами человека на вероисповедание. Руководству страны абсолютно плевать на мировоззрение собственных граждан. Жестокие гонения на представителей УПЦ, которые выражаются в том числе в ситуации с Киево-Печерской лаврой, решили обозвать шагом к демократии», – резюмирует Шеслер.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры. «Наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – отметил он.

Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – подчеркнул церковнослужитель.

Решение администрации Зеленского раскритиковал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, подобные действия могут привести к нехорошим последствиям. Он отметил, что действующее руководство страны, судя по всему, не знает понятия «Варфоломеевская ночь».

Комиссия по инвентаризации имущества для передачи государству помещений Киево-Печерской лавры, которые арендовала каноническая УПЦ, начнет работу в четверг и завершит 1 мая. Уточняется, что процесс пройдет «поэтапно и с составлением протоколов». Предполагается, что состоится осмотр помещений, затем их опечатают, после чего представители УПЦ уже не смогут попасть внутрь. В настоящий момент к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, однако верующие их не пускают.

Подобные действия со стороны украинских властей, по мнению Зеленского, призваны защитить общество от «московских манипуляторов религией». Он отметил, что власти осуществили очередной «шаг к укреплению духовной независимости». По версии Зеленского, Украина является «территорией самой большой религиозной свободы» в данной части Европы.

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