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Эксперт оценил динамику роста средней продолжительности жизни в России
Академик РАН Стародубов оценил динамику роста средней продолжительности жизни в России
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Работа по увеличению продолжительности жизни россиян строится особым образом и зависит от множества факторов, рассказал академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов.
По его словам, на показатель ожидаемой продолжительности жизни влияют все условия жизни, в том числе занятость, наличие рабочих мест, система соцобеспечения и здравоохранение, передает «Российская газета».
Одно из важнейших направлений Стародубов назвал снижение младенческой и детской смертности.
«Россия не отстает от уровня развитых стран. Также на данный показатель влияет введение расширенного неонатального скрининга, который позволяет выявлять патологии на самом раннем возрасте, что тоже оказывает влияние на показатель младенческой смертности», – подчеркнул академик.
Вторым важным показателем эксперт отметил смертность в трудоспособном возрасте.
«Влияет специфика страны: злоупотребление алкоголем, курение и другие поведенческие факторы. Минздрав уже много лет последовательно разрабатывает ряд мер, направленных на снижение курения: увеличение акцизов, запрет курения в местах массового пребывания… Также планомерно снижается алкоголизация населения, это очень весомый фактор для России», – добавил он.
Еще одним важным направлением эксперт назвал развитие гериатрии и особый подход в оказании медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста.
«Серьезный вклад в сохранение здоровья вносит диспансеризация, которая позволяет отслеживать пациентов старческого и пожилого возраста, создавая адекватные условия для своевременного лечения», – сказал академик.
В заключение Стародубов добавил, что работа по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни стала комплексной задачей, которая требует такого же подхода.
«На продолжительность жизни влияет не только медицина, важен вклад и пенсионного обеспечения, и занятости, и здорового образа жизни, включая среду обитания, и даже тот факт, есть ли у человека семья, к которой он спешит с работы и с которой хочет провести как можно дольше времени», – резюмировал ученый.
Напомним, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года против 70,1 года в 2021 году. Годовой прирост в 2,66 года стал максимальным с 1990-х годов.
Дания назвала назначение поднятого со дна у «Северного потока – 2» объекта
Датское энергетическое агентство идентифицировало обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект
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Датское энергетическое агентство сообщило, что объектом, обнаруженным рядом с «Северным потоком – 2», оказался морской дымовой буй.
Агентство сообщает, что накануне были завершены работы по извлечению объекта, прилегающего к трубопроводу «Северный поток – 2», передает РИА «Новости». Отмечается, что при работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.
В датском ведомстве подчеркнули, что обнаруженный объект оказался пустым морским дымовым буем, который не представляет угрозы.
Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что предложило оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме обнаруженного рядом с ним объекта, а также фото находки, сделанное датскими военными. Объект имеет цилиндрическую форму и имеет размеры около 40 см в высоту и 10 см в диаметре. Предположительно, речь идет о морском дымовом буе.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил об обнаружении, возможно, еще одной бомбы на «Северном потоке» в 30 км от места теракта.
Между тем американский журналист Сеймур Херш заявил, что имеет о подрыве «Северных потоков» больше информации, чем раскрыл, но не может ею поделиться, чтобы защитить источники информации. При этом он утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках».
Морской дымовой буй используется для визуальной маркировки, обеспечения безопасности судоходства и помощи спасателям. Он не представляет угрозы для безопасности.
Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
Бои за Артемовск (украинское название – Бахмут) почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко
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Президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России».
Путин подписал приказ о назначении Хоценко врио главы Омской области в связи с заявлением Буркова о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.
Также президент в среду провел встречу с Хоценко, сообщает сайт Кремля. В ходе встречи Хоценко рассказал главе государства о проделанной им в ДНР работе за 10 месяцев. По его словам, в республике сформировали управленческую команду вместе с главой ДНР, в ней участвуют управленцы со всей России и местные кадры.
Кроме того, в регионе подготовили программу социально-экономического развития до 2030 года. Вскоре ее должны принять.
Хоценко родился в Днепропетровске, имеет опыт работы в разных регионах: от Ямало-Ненецкого округа до Ставропольского края, в Министерстве промышленности и торговли России возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления. Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года. В июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти новых регионов принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики.
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил благодарность Хоценко за его работу на посту главы правительства республики. По его словам, за это время Хоценко удалось разрешить несколько сложных задач, связанных с интеграционным периодом. В этом ему помог, по словам Пушилина, опыт, накопленный в том числе в Минпромторге.
«Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает», – указал врио главы ДНР. Он также отметил, что Хоценко «командный человек», с которым комфортно работать, и выразил надежду на будущее сотрудничество между Омской областью и ДНР.
Напомним, в середине марта президент Владимир Путин назначил врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Он также прошел «школу губернаторов», участвовал в конкурсе «Лидеры России» и работал в новых регионах.
Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Путин поручил провести на ВДНХ международную выставку-форум «Россия» в 2023–2024 годах
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023–2024 годах на территории ВДНХ Международной выставки-форума «Россия».
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сообщается, что выставку проведут для демонстрации российских достижений в отраслях экономики, науке и культуре, а также положительного опыта развития субъектов России и для поддержки международного сотрудничества
Будет создан организационный комитет по подготовке и проведению форума, председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин указал, что экономика с июля 2022 года показывает позитивную динамику. Он отметил, что санкции для России несут как минусы, так и плюсы. Основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса, заявил он.
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Наместник Киево-Печерской лавры посулил горя Зеленскому и «его своре»
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.
Митрополит заявил: «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». «Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – сказал наместник, подчеркнув, что «Господь не простит» ни Зеленского, ни его семью.
Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – приводит слова митрополита ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что верующие канонической Украинской православной церкви ночуют в лавре, опасаясь ее захвата. Они расположились в храме Агапита Печерского, входящем в храмовый комплекс.
Директор департамента Минкульта Украины Марианна Томин заявила, что ведомство не считает факт подачи иска служителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ к дирекции одноименного государственного заповедника основанием для продолжения их пребывания на территории лавры. По ее словам, «пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях лавры».
Напомним, священнослужителей и монахов канонической Украинской православной церкви хотят выгнать из лавры. Раскольническая Православная церковь Украины уже назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении.
Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении
Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним
Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».
При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.
«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
Назван срок введения цифрового рубля в России
Вице-премьер Белоусов: Введение цифрового рубля завершится в 2023 году, могут быть разрешены биржевые сделки
Работу по введению цифрового рубля планируется завершить до конца текущего года, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента России Владимира Путина по экономическим вопросам.
По его словам, планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля, эту работу предполагается завершить уже в текущем году, предполагается также предусмотреть возможность совершения операций с цифровыми валютами в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров, передает ТАСС.
Белоусов добавил, что это позволит совершать с цифровыми валютами сделки на организованном рынке, что повысит их ликвидность и привлекательность для инвесторов и эмитентов.
Ранее в ЦБ сообщили, что Банк России будет тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия соответствующей нормативной базы.
Взрыв на газопроводе произошел в Свердловской области
Глава округа Пелым Алиев сообщил о разгерметизации и пожаре на газопроводе в Свердловской области
Разгерметизация магистрального газопровода привела к взрыву и пожару, сообщили глава округа Пелым Свердловской области Шахит Алиев и представители экстренных служб.
Алиев сообщил, что на газопроводе произошли взрыв и пожар – «остатки газа выгорали из трубы». Он уточнил, что в момент взрыва – около 22.00 (20.00 мск) – на месте инцидента не было людей, передает ТАСС.
В экстренных службах отметили, что в результате разгерметизации газоснабжение жителей не нарушено. Инцидент произошел в 15 км от населенного пункта Пелым, передает РИА «Новости».
Позднее Алиев сообщил, что разгерметизация произошла «на частной территории в нескольких километрах от поселка», для жителей Пелыма опасности нет. «Сейчас открытого огня нет», – сообщил он.
Источник в экстренных службах сообщал, что речь идет о трубопроводе «Ямбург – Елец 1», который принадлежит Газпрому.
Политологи: Зеленский шантажирует Запад с помощью Артемовска
Мирошник и Шеслер назвали слова Зеленского об Артемовске попыткой вымогательства у Запада военной помощи
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Основная задача Владимира Зеленского сегодня – это выуживание денег у стран Запада всеми возможными способами. Именно с этой целью он готов тратить жизни тысяч украинцев в Артемовске. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР Родион Мирошник и правозащитница Лариса Шеслер. Ранее президент Украины заявил, что из-за поражения в Артемовске его начнут толкать к компромиссу с Россией.
«Оценивая ряд моментов в интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press можно сделать выводы о том, что он будет тратить на сопротивление в Артемовске еще много тысяч жизней. И все это будет сделано несмотря на очевидное поражение в будущем», – сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Сопротивлению в Артемовске придается необычайное значение, которое прямо связанно с финансированием Украины со стороны стран НАТО и ЕС. Зеленский признает, что Украина сама по себе, без западных средств, не представляет ничего ни как государство, ни как военная сила», – добавил он.
«Поэтому он продолжит жертвовать людьми в угоду самоспасения и доказывать американцам, что Украина для них выгодна. Вместе с тем, он понимает, что в случае серьезных провалов и поражений, система выделения денег для него будет пересмотрена. Об этом свидетельствуют и сигналы из США», – уверен собеседник.
«Что касается постоянного изменения оценок важности Артемовска со стороны Зеленского, то он просто пытается подстраиваться под тенденции, царящие на Западе. Он предугадывает настроения в политической элите США и исходя из этого – делает публичные заявления», – отметил Мирошник.
«Все это подтверждает, что политика, проводимая Зеленским, не является собственно украинской стратегией. Зеленского страшит лишь сокращение дотаций, потому что без западных средств его власть обречена», – полагает он.
«Зеленский своим интервью Associated Press пытается шантажировать страны НАТО и ЕС. Он говорит том, что любая победа России будет опасна для них. Если Запад не предоставит Украине очередной пакет помощи и ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск, то офис Зеленского могут заставить пойти на компромиссы», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, он пытается давить еще и на то, что Россия будет добиваться международной поддержки мирного урегулирования. Безусловно все это просто попытка вымогательства военной помощи», – отметила она.
«С этой же целью Зеленский громко говорит об успехах ВСУ. Он пытается показать союзникам хоть какие-то свои успехи на поле боя и доказать, что Украина не может и не должна проиграть. В целом, это интервью крайне воинственное, оно в очередной раз подчеркивает отказ украинской стороны от мирного решения конфликта», – полагает собеседница.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press рассказал о последствиях поражения в Артемовске. Он заявил, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Напомним, ровно год назад, 29 марта, в Стамбуле формально состоялся последний раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По их итогам Россия объявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. А Украина передала свои предложения по мирному урегулированию.
На этом дипломатические попытки завершить конфликт закончились. В Москве неоднократно говорили, что переговоры зашли в тупик, потому что Британия, США и другие страны НАТО продолжили процесс милитаризации Украины, которая при первом дуновении ветра юлила и меняла тщательно выверенную внешнеполитическую позицию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем.
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Украина подтвердила успех российских войск в Артемовске
Украинский генштаб подтвердил успех российских войск в Артемовске
Российские войска «имеют частичный успех» в Артемовске (Бахмуте), сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.
В сводке сообщается, что на «Бахмутском» направлении российские силы ведут штурмовые действия, передает РИА «Новости».
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае поражения в Артемовске Киев будут толкать к компромиссу с Россией.
Внешний долг России снизился на 101,8 млрд долларов
Внешний долг России по данным на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов, за 2022 год показатель снизился на 101,8 млрд долларов, сообщили в ЦБ России.
Из сообщения регулятора следует, что внешний долг России снизился преимущественно благодаря погашению кредитов. Речь идет о работе в рамках отношений прямого инвестирования и сокращении долга по ценным бумагам, передает ТАСС.
Чистая международная инвестиционная позиция России по итогам 2022 года увеличилась с 485 млрд долларов до 770,4 млрд долларов.
Также сообщается, что профицит счета текущих операций платежного баланса России в 2022 году сложился в размере 233 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в России планируется ввести в работу цифровой рубль. Банк России выразил готовность тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия нормативной базы.
МИД: США расширили список своих нарушений по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: США расширили список своих нарушений по ДСНВ, отказавшись передать данные России
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Соединенные Штаты снова расширили список собственных нарушений касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись при этом передать России данные за последние полгода, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, свой отказ предоставить данные в США мотивировали тем, что Москва не изъявила готовности предоставить собственные данные по вопросу договора, передает ТАСС.
Также Рябков отметил, что в Госдепартаменте заверяют в выполнении всех основных положений договора.
«Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список своих нарушений договора, им никто не давал право», – подчеркнул он.
Кроме того, замглавы МИД добавил, что для отказа о передаче данных США должны либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие.
«Ни то ни другое не было осуществлено, соответственно США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ», – заключил он.
Ранее в Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках договора.
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Зеленский пожаловался на переданную европейской страной нерабочую систему ПВО
AP: Зеленский пожаловался на передачу нерабочей системы ПВО
Владимир Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО, поставленную одним из европейских государств, которую пришлось менять, сообщили СМИ.
Как сообщает агентство AP со ссылкой на Зеленского, страна, которую он не назвал, отправила Киеву неработающую систему ПВО, которую «приходилось менять снова и снова», передает РИА «Новости».
Зеленский заявил также, что Украина еще не развернула системы Patriot.
Ранее американский портал Military Watch сообщил, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, но использовать их будет можно только в 2024 году.
Напомним, в январе глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что власти Италии и Франции завершают работу для отправки систем ПВО Samp/T на Украину.