Эксперт оценил динамику роста средней продолжительности жизни в России

Академик РАН Стародубов оценил динамику роста средней продолжительности жизни в России

Работа по увеличению продолжительности жизни россиян строится особым образом и зависит от множества факторов, рассказал академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов.

По его словам, на показатель ожидаемой продолжительности жизни влияют все условия жизни, в том числе занятость, наличие рабочих мест, система соцобеспечения и здравоохранение, передает «Российская газета».

Одно из важнейших направлений Стародубов назвал снижение младенческой и детской смертности.

«Россия не отстает от уровня развитых стран. Также на данный показатель влияет введение расширенного неонатального скрининга, который позволяет выявлять патологии на самом раннем возрасте, что тоже оказывает влияние на показатель младенческой смертности», – подчеркнул академик.

Вторым важным показателем эксперт отметил смертность в трудоспособном возрасте.

«Влияет специфика страны: злоупотребление алкоголем, курение и другие поведенческие факторы. Минздрав уже много лет последовательно разрабатывает ряд мер, направленных на снижение курения: увеличение акцизов, запрет курения в местах массового пребывания… Также планомерно снижается алкоголизация населения, это очень весомый фактор для России», – добавил он.

Еще одним важным направлением эксперт назвал развитие гериатрии и особый подход в оказании медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста.

«Серьезный вклад в сохранение здоровья вносит диспансеризация, которая позволяет отслеживать пациентов старческого и пожилого возраста, создавая адекватные условия для своевременного лечения», – сказал академик.

В заключение Стародубов добавил, что работа по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни стала комплексной задачей, которая требует такого же подхода.

«На продолжительность жизни влияет не только медицина, важен вклад и пенсионного обеспечения, и занятости, и здорового образа жизни, включая среду обитания, и даже тот факт, есть ли у человека семья, к которой он спешит с работы и с которой хочет провести как можно дольше времени», – резюмировал ученый.

Напомним, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года против 70,1 года в 2021 году. Годовой прирост в 2,66 года стал максимальным с 1990-х годов.