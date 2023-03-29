Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна Путин назвал угрозой нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами 29 марта 2023, 21:24 Текст: Ольга Иванова

Деятельность иностранных спецслужб вошла в список угроз нацбезопасности России в антинаркотической сфере, говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ вносит изменения в утвержденную в 2020 году Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, сообщает ТАСС. Согласно указу, в перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту вошла «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в Российской Федерации». Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России». Путин подписал приказ о назначении Хоценко врио главы Омской области в связи с заявлением Буркова о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства. Также президент в среду провел встречу с Хоценко, сообщает сайт Кремля. В ходе встречи Хоценко рассказал главе государства о проделанной им в ДНР работе за 10 месяцев. По его словам, в республике сформировали управленческую команду вместе с главой ДНР, в ней участвуют управленцы со всей России и местные кадры. Кроме того, в регионе подготовили программу социально-экономического развития до 2030 года. Вскоре ее должны принять. Хоценко родился в Днепропетровске, имеет опыт работы в разных регионах: от Ямало-Ненецкого округа до Ставропольского края, в Министерстве промышленности и торговли России возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления. Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года. В июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти новых регионов принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил благодарность Хоценко за его работу на посту главы правительства республики. По его словам, за это время Хоценко удалось разрешить несколько сложных задач, связанных с интеграционным периодом. В этом ему помог, по словам Пушилина, опыт, накопленный в том числе в Минпромторге. «Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает», – указал врио главы ДНР. Он также отметил, что Хоценко «командный человек», с которым комфортно работать, и выразил надежду на будущее сотрудничество между Омской областью и ДНР. Напомним, в середине марта президент Владимир Путин назначил врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Он также прошел «школу губернаторов», участвовал в конкурсе «Лидеры России» и работал в новых регионах. Кремль анонсировал участие Путина в открытии трех фармацевтических заводов 29 марта 2023, 18:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в четверг намерен принять участие по видеоконференцсвязи (ВКС) в открытии фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства удаленно поучаствует в открытии завода «Отисфарм Про» в Калининграде, АО «Биохимик» в Саранске и во второй очереди завода «Фармсинтез – Норд» в Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС. Запуск петербургского завода позволит увеличить выпуск биотехнолгических фармсубстанций и препаратов и антиковидной вакцины «Спутник лайт». Калининградское предприятие займется выпуском широкого спектра нужных для российского рынка лекарств, включая антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты. В Саранске же планируется запустить производство фармацевтических субстанций по 130 наименованиям, включая препараты против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, противовоспалительные препараты и миорелаксанты. Новости СМИ2 Путин сообщил о росте реальных зарплат в России Путин: Реальные зарплаты в России растут, хотя пока скромными темпами 29 марта 2023, 16:12 Текст: Александра Юдина

Реальные зарплаты в России растут, однако пока сохраняется скромный темп, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с кабмином. По его словам, одним из важнейших показателей развития российской экономики является динамика доходов граждан. В целом зарплаты и реальные располагаемые доходы россиян вновь стали расти в реальном выражении, однако пока это «очень скромные цифры», передает ТАСС. Также президент поручил правительству разработать меры для сохранения тенденции на рост продолжительности жизни и снижение смертности в стране. «По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7% – за год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти», – подчеркнул он. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте зарплат ученых. До этого стало известно, что уровень бедности в России достиг постсоветского минимума. Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна 29 марта 2023, 19:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян в четверг освобожден от должности указом президента России Владимира Путина. «Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания. Чуприян освобожден от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщал источник ТАСС. Контракт продлевался на пять лет в 2018 году, когда Чуприяну исполнилось 60 лет. С сентября 2021 года после гибели министра Евгения Зиничева по май 2022 года Чуприян был врио главы ведомства. Новости СМИ2 Совфед предупредил о вмешательстве Запада в выборы президента России В Совфеде предупредили о вмешательстве Запада в выборы президента России 29 марта 2023, 11:55 Текст: Александра Юдина

В Совете Федерации предвидят риск внешнего вмешательства в выборы президента России, которые запланированы на 2024 год, сообщил зампред комитета по международным делам, председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. По его словам, в ведомстве начали подготовку к тому, чтобы свести возможные риски к нулю, по этой теме возможен специальный доклад, правительство стремится работать на опережение, передает Ura.ru. Также Климов добавил, что угрозы внутри страны уже снижены благодаря вовремя принятым мерам, в частности, нововведений об иноагентах. «Эти люди делали все, чтобы развалить Россию изнутри. Сегодня ситуация иная. Наше общество более сплоченное, но по-прежнему есть люди, которые работают по заказам из-за рубежа и которых я называю наемниками – на них Западом сделана ставка. Подобные персонажи работают против Отечества», – подчеркнул он. Ранее Центризбирком заявил, что работает на опережение для предотвращения возможных попыток вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник заявил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур. Путин: Экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику Путин предложил правительству и ЦБ обсудить вопросы развития экономики 29 марта 2023, 15:36 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством и руководством Центробанка предложил обсудить вопросы развития экономики. Он напомнил о недавней встрече с представителями бизнеса, где обсуждалась модель роста российской экономики, передает ТАСС. Путин уточнил, что экономика страны с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Также за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш иностранных компаний на рынке и благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга. Ранее Путин заявил, что последствия санкций для России несут как минусы, так и плюсы, в частности в сфере отечественного производства. Новости СМИ2 Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с главой МАГАТЭ Гросси 29 марта 2023, 13:22 Текст: Алексей Дегтярёв

В графике президента Владимира Путина пока не значится контактов с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока в обозримом графике таких контактов нет. Он находится на постоянной связи со своими визави, председателями Росатома, с другими коллегами, эти контакты продолжаются», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных контактах Путина и Гросси, передает РИА «Новости». Напомним, в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Путин назвал условие роста российской экономики Президент Путин: России нужно добиться увеличения внутреннего спроса для стимуляции экономического роста 29 марта 2023, 14:49 Текст: Александра Юдина

Основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса, заявил на совещании с членами кабмина российский лидер Владимир Путин. «Необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса, в текущей ситуации именно он становится ведущим фактором экономического роста, выходит на первый план», – цитирует президента ТАСС. Кроме того, Путин отметил объем роста внешнеторгового оборота России с ее основными зарубежными партнерами. По его словам, это происходит благодаря «перестройке логистики». В частности, по итогам февраля увеличился объем погрузки на железной дороге, а предварительные данные за март 2023 года указывают на дальнейшее улучшение этой динамики. «Это хороший показатель того, что происходит в реальной жизни», – заключил он. Ранее Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году. Новости СМИ2 Путин поручил ускорить внедрение мер поддержки промышленности Путин поручил быстрее внедрять меры поддержки промышленности России 29 марта 2023, 14:57 Текст: Алексей Дегтярёв

Необходимо быстрее внедрять новые меры по поддержке российской промышленности, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Глава государства напомнил об уже принятых решениях по поддержке проектов развития промышленности и указал, что речь идет о кластерной инвестиционной платформе и промышленной ипотеке, передает ТАСС. «Правительство разработало новые инструменты, своевременно это сделало, и инструменты, на мой взгляд, очень хорошие. Прошу только не затягивать с их внедрением, не откладывать, а максимально широко применять механизмы на практике уже сейчас», – сказал президент. Повышенное внимание необходимо уделить обрабатывающей промышленности, поскольку ее динамика остается слабой, подчеркнул Путин. Также нужно восстановить наиболее пострадавшие отрасли, такие как автопром и лесопромышленный комплекс. «В то же время необходимо обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях, особенно в производстве высокотехнологичной продукции», – сказал он. Путин анонсировал обсуждение промышленной ипотеки на Госсовете 29 марта 2023, 14:55 Текст: Алексей Дегтярёв

В скором времени на заседании президиума Государственного совета планируется поднять вопрос о промышленной ипотеке, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Мы вернемся к этой теме (о промышленной ипотеке – прим. ВЗГЛЯД) с коллегами из регионов на ближайшем заседании президиума Госсовета», – цитирует Путина РИА «Новости». По словам президента, вопрос обсуждался с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Министр обещал, что все донастройки будут сделаны в ближайшее время, и процесс будет запущен, указал глава государства. Новости СМИ2 Путин призвал не допустить ускорения инфляции 29 марта 2023, 15:05 Текст: Ольга Иванова

Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам по инфляции, заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина. «Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции, важно не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления», – цитирует его ТАСС. Также Путин сообщил о снижении инфляции в марте. «Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться – а значит, реальные доходы граждан должны ускориться», – сказал он. Ранее Путин заявил, что основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса. Путин оценил меры правительства по поддержке инвестиций граждан Путин назвал предложения правительства по поддержке инвестиций граждан «хорошим набором» 29 марта 2023, 16:35 Текст: Елизавета Шишкова

Предложенные российским правительством меры поддержки инвестиций со стороны граждан – «хороший набор», заявил президент России Владимир Путин. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указал на совещании президента с правительством на осложнившуюся ситуацию на российском финансовом рынке и озвучил предложения по его поддержке, передает ТАСС. В частности, правительство предлагает меры по расширению инвестиционной активности через инструмент индивидуальных инвестсчетов (ИИС), введение долевого страхования жизни. Предлагается также ввести многоголосные акции и снять ограничения на выплату дивидендов для иностранных инвесторов, которые пришли на российский рынок уже после введения ограничений. Путин заслушал доклад и попросил главу Минфина Антона Силуанова оценить его. Глава ведомства отметил, что все инициативы согласованы. Президент в свою очередь добавил: «Как обеспечить интерес потенциальных инвесторов, вы сами ответили – обеспечить надежность и доходность». Ранее Силуанов заявил, что софинансирование долгосрочных инвестиций россиян из бюджета составит до 36 тыс. рублей в год. Новости СМИ2 Песков заявил об уверенности россиян в достижении целей СВО Песков: Большинство россиян уверены в достижении целей спецоперации на Украине 29 марта 2023, 13:27 Текст: Елизавета Шишкова

Кремль отмечает беспрецедентную консолидацию общества вокруг президента Владимира Путина, большинство граждан России уверены, что цели спецоперации должны быть и будут достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков. «Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причем беспрецедентную, вокруг президента, вокруг верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит», – сказал Песков. В то же время представитель Кремля переадресовал заданный ему вопрос о сроках завершения СВО в Минобороны, передает ТАСС. Путин: Безработица в России остается на рекордно низком уровне 29 марта 2023, 15:21 Текст: Ольга Иванова

Безработица в России рекордно низкая, но это не значит, что все проблемы на рынке труда решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», – приводит его слова ТАСС. Путин добавил, что в целом есть вопросы к качеству рабочих мест, а в отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы гораздо выше среднего по стране показателя. Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам указал на то, что в некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, и призвал работать над исправлением этой ситуации. Новости СМИ2 Путин призвал власти действовать без бюрократии и проволочек Путин призвал власти России действовать без бюрократии и проволочек 29 марта 2023, 14:51 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин заявил, что возвращение экономики страны к траектории роста не должно расслаблять, нужно поддерживать позитивные изменения. «Возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять, нужно поддержать, усилить положительные тенденции в экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, финансовый и кадровый суверенитет, причем действовать быстро, без лишних бюрократии и проволочек, поскольку введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе, действительно, могут негативно отразиться», – передает ТАСС слова главы страны. Президент подчеркнул важность обеспечения экономического суверенитета. Ранее российский лидер ответил на вопрос, будет ли Россия зависеть от Китая. Он отметил, что об этом говорят не скептики, а завистники, указав на растущую зависимость экономики Европы от КНР.